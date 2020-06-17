Как использовать форму из Winform exe непосредственно в MQL5 в качестве ресурса?
Я создал красивую форму в Visual Studio. Я хочу использовать его в торговле на MQL5. Но я не знаю, как это можно сделать напрямую.
Я прочитал это: https://www.mql5.com/en/articles/5563
Но он использует другую DLL для этой цели. Я хочу создать все на MQL5 и вызывать только exe-форму извне.
Пожалуйста, кто-нибудь со знаниями в области развития, кто может направить меня, пожалуйста, помогите.
Google help me! CreateProcess
Я создал красивую форму в Visual Studio. Я хочу использовать его в торговле на MQL5. Но я не знаю, как это можно сделать напрямую.
Я прочитал это: https://www.mql5.com/en/articles/5563
Но он использует другую DLL для этой цели. Я хочу создать все на MQL5 и вызывать только exe-форму извне.
Пожалуйста, кто-нибудь со знаниями в области развития, кто может направить меня, пожалуйста, помогите.
Google help me! CreateProcess
Спасибо. Я попробую.
Покажите пожалуйста форму. Возможно, я могу помочь.
Вам нужен полный код формы C # или просто изображение формы? Пожалуйста, дайте мне знать.
Я создал красивую форму в Visual Studio. Я хочу использовать его в торговле на MQL5. Но я не знаю, как это можно сделать напрямую.
Я прочитал это: https://www.mql5.com/en/articles/5563
Но он использует другую DLL для этой цели. Я хочу создать все на MQL5 и вызывать только exe-форму извне.
Пожалуйста, кто-нибудь со знаниями в области развития, кто может направить меня, пожалуйста, помогите.
Без DLL не получится подключить форму. Это же exe-файл, его не запихнуть в ресурсы. Иначе появилась бы дыра в безопасности МТ5.
Выход без DLL - рисовать форму самому через Canvas. В этом Konow - асс. ))
Вам нужен полный код формы C # или просто изображение формы? Пожалуйста, дайте мне знать.
Только изображение. У меня есть возможность построить полный аналог на mql5.
Только изображение. У меня есть возможность построить полный аналог на mql5.
Вот изображение формы:
Пожалуйста, дайте мне знать, что вы можете сделать, чтобы помочь. Я буду размещать его в CodeBase позже.
Вот изображение формы:
Пожалуйста, дайте мне знать, что вы можете сделать, чтобы помочь. Я буду размещать его в CodeBase позже.
Да, я могу полностью воспроизвести форму, а вам нужно будет ее подключить по моей инструкции, которою передам вам позже. Сначала, я повторю ваш макет. Это займет 1 день.
Я рад услышать от вас. Собираетесь ли вы вручную написать форму? Или для этого есть автоматизация?
Я рад услышать от вас. Собираетесь ли вы вручную написать форму? Или для этого есть автоматизация?
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Я создал красивую форму в Visual Studio. Я хочу использовать его в торговле на MQL5. Но я не знаю, как это можно сделать напрямую.
Я прочитал это: https://www.mql5.com/en/articles/5563
Но он использует другую DLL для этой цели. Я хочу создать все на MQL5 и вызывать только exe-форму извне.
Пожалуйста, кто-нибудь со знаниями в области развития, кто может направить меня, пожалуйста, помогите.