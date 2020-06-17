Как использовать форму из Winform exe непосредственно в MQL5 в качестве ресурса?

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Я создал красивую форму в Visual Studio. Я хочу использовать его в торговле на MQL5. Но я не знаю, как это можно сделать напрямую.

Я прочитал это: https://www.mql5.com/en/articles/5563

Но он использует другую DLL для этой цели. Я хочу создать все на MQL5 и вызывать только exe-форму извне.

Пожалуйста, кто-нибудь со знаниями в области развития, кто может направить меня, пожалуйста, помогите.

Developing graphical interfaces for Expert Advisors and indicators based on .Net Framework and C#
Developing graphical interfaces for Expert Advisors and indicators based on .Net Framework and C#
  • www.mql5.com
Since October 2018, MQL5 supports native integration with Net Framework libraries. Native support means that types, methods and classes placed in the .Net library are now accessible directly from an MQL5 program without prior declaration of the calling functions and their parameters, as well as without the complex typecasting of the two...
 
jaffer wilson:

Я создал красивую форму в Visual Studio. Я хочу использовать его в торговле на MQL5. Но я не знаю, как это можно сделать напрямую.

Я прочитал это: https://www.mql5.com/en/articles/5563

Но он использует другую DLL для этой цели. Я хочу создать все на MQL5 и вызывать только exe-форму извне.

Пожалуйста, кто-нибудь со знаниями в области развития, кто может направить меня, пожалуйста, помогите.

Google help me! CreateProcess

 
jaffer wilson:

Я создал красивую форму в Visual Studio. Я хочу использовать его в торговле на MQL5. Но я не знаю, как это можно сделать напрямую.

Я прочитал это: https://www.mql5.com/en/articles/5563

Но он использует другую DLL для этой цели. Я хочу создать все на MQL5 и вызывать только exe-форму извне.

Пожалуйста, кто-нибудь со знаниями в области развития, кто может направить меня, пожалуйста, помогите.

Покажите пожалуйста форму. Возможно, я могу помочь.
 
Vladimir Simakov :

Google help me! CreateProcess

Спасибо. Я попробую.

 
Реter Konow :
Покажите пожалуйста форму. Возможно, я могу помочь.

Вам нужен полный код формы C # или просто изображение формы? Пожалуйста, дайте мне знать.

 
jaffer wilson:

Я создал красивую форму в Visual Studio. Я хочу использовать его в торговле на MQL5. Но я не знаю, как это можно сделать напрямую.

Я прочитал это: https://www.mql5.com/en/articles/5563

Но он использует другую DLL для этой цели. Я хочу создать все на MQL5 и вызывать только exe-форму извне.

Пожалуйста, кто-нибудь со знаниями в области развития, кто может направить меня, пожалуйста, помогите.

Без DLL не получится подключить форму. Это же exe-файл, его не запихнуть в ресурсы. Иначе появилась бы дыра в безопасности МТ5. 

Выход без DLL - рисовать форму самому через Canvas. В этом Konow - асс. ))

 
jaffer wilson:

Вам нужен полный код формы C # или просто изображение формы? Пожалуйста, дайте мне знать.

Только изображение. У меня есть возможность построить полный аналог на mql5.

 
Реter Konow :

Только изображение. У меня есть возможность построить полный аналог на mql5.

Вот изображение формы:

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы можете сделать, чтобы помочь. Я буду размещать его в CodeBase позже.

 
jaffer wilson:

Вот изображение формы:

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы можете сделать, чтобы помочь. Я буду размещать его в CodeBase позже.

Да, я могу полностью воспроизвести форму, а вам нужно будет ее подключить по моей инструкции, которою передам вам позже. Сначала, я повторю ваш макет. Это займет 1 день.
 
Реter Konow :
Да, я могу полностью воспроизвести форму, а вам нужно будет ее подключить по моей инструкции, которою передам вам позже. Сначала, я повторю ваш макет. Это займет 1 день.

Я рад услышать от вас. Собираетесь ли вы вручную написать форму? Или для этого есть автоматизация?

 
jaffer wilson:

Я рад услышать от вас. Собираетесь ли вы вручную написать форму? Или для этого есть автоматизация?

Вручную. Это быстро.
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