Каков формат файла FXT?

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Я создал CSV-файл, содержащий тики MetaTrader 5. Я хочу использовать эти тики в тестере стратегий MetaTrader 4.

Я знаю, что в файле fxt хранится история, используемая в тестере стратегий в MT4. Но я не знаю формат для этого.

Я знаю такие инструменты, как Tickstory и Tick Data Suite. Но они платные, и я не хочу ими пользоваться.

Может кто-нибудь сказать мне, что формат FXT-файла, чтобы я мог конвертировать тики MT5 в MT4.

Пожалуйста, помогите мне.

 
Здесь никто не может помочь?
 

так уже помогли...

 
Maxim Kuznetsov :

так уже помогли...

Я попытался. Выдает ошибку, когда я пытаюсь его использовать.

 
Maxim Kuznetsov :

так уже помогли...

Пожалуйста, проверьте это с помощью того же сценария. Вот данные, прилагаемые к конвертированному файлу FXt.

Я надеюсь, что вы дадите мне знать. Не могу дать CSV, он слишком большой для прикрепления.

Файлы:
EURUSD1.zip  4 kb
 

Вот рабочий скрипт

Если будете использовать "как есть", то предварительно скачайте тиковую историю из МТ при помощи этого скрипта.

Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий
Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий
  • www.mql5.com
При проверке работоспособности экспертов в тестере стратегий MetaTrader 4 наиболее дотошные трейдеры сталкиваются с ограниченной точностью процесса тестирования. Связано это ограничение с тем, что детализированная история котировок хранится терминалом в виде минутных свечей. В свою очередь, каждая минутная свеча представлена только четырьмя...
 
Ihor Herasko :

Вот рабочий скрипт

Если будете использовать "как есть", то предварительно скачайте тиковую историю из МТ при помощи этого скрипта .

Я тоже скачал этот скрипт. Но я не знаю, как его использовать. Я видел формат ТКС. Но нужен FXT-файл. какой способ это использовать? пожалуйста, вы можете показать это мне?

 
jaffer wilson:

Я тоже скачал этот скрипт. Но я не знаю, как его использовать. Я видел формат ТКС. Но нужен FXT-файл. какой способ это использовать? пожалуйста, вы можете показать это мне?

  1. В МТ5 запустить скрипт для формирования TKS-файла.
  2. Скопировать TKS-файл из папки MQL5\Files в папку MQL4\Files.
  3. В МТ4 запустить скрипт для формирования FXT-файла.
TickFromMT5ToTicksFile
TickFromMT5ToTicksFile
  • www.mql5.com
Скрипт создает тиковый файл формата TKS (используется в Сборщике тиков) путем запроса тиковой истории, доступной из терминала МТ5. Для формирования файла TKS достаточно перетащить скрипт на любой график и в параметре "Copy ticks from" указать дату и время первого тика, начиная с которого и до текущего времени будут получены тики.  Во время...
 
Ihor Herasko :

  1. В МТ5 запустить скрипт для формирования TKS-файла.
  2. Скопировать TKS-файл из папки MQL5\Files в папку MQL4\Files.
  3. В МТ4 запустить скрипт  для формирования FXT-файла.

Это хорошо. Но качество моделирования становится NA, а цвет красный, а не зеленый. Пожалуйста, дайте мне знать, в чем дело?

 
jaffer wilson:

Это хорошо. Но качество моделирования становится NA, а цвет красный, а не зеленый. Пожалуйста, дайте мне знать, в чем дело?

Не обращайте внимания на эти показатели. Вы получили реальные (а не моделированные) цены Bid в тестере МТ4. 

 
Ihor Herasko :

Не обращайте внимания на эти показатели. Вы получили реальные (а не моделированные) цены Bid в тестере МТ4. 

Но тогда как набор данных tickstory или tick дал 99% баллов? Не могли бы вы помочь мне понять причину этого?

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