Каков формат файла FXT?
так уже помогли...
Я попытался. Выдает ошибку, когда я пытаюсь его использовать.
так уже помогли...
Пожалуйста, проверьте это с помощью того же сценария. Вот данные, прилагаемые к конвертированному файлу FXt.
Я надеюсь, что вы дадите мне знать. Не могу дать CSV, он слишком большой для прикрепления.
Вот рабочий скрипт.
Если будете использовать "как есть", то предварительно скачайте тиковую историю из МТ при помощи этого скрипта.
- www.mql5.com
Вот рабочий скрипт .
Если будете использовать "как есть", то предварительно скачайте тиковую историю из МТ при помощи этого скрипта .
Я тоже скачал этот скрипт. Но я не знаю, как его использовать. Я видел формат ТКС. Но нужен FXT-файл. какой способ это использовать? пожалуйста, вы можете показать это мне?
Я тоже скачал этот скрипт. Но я не знаю, как его использовать. Я видел формат ТКС. Но нужен FXT-файл. какой способ это использовать? пожалуйста, вы можете показать это мне?
- www.mql5.com
Это хорошо. Но качество моделирования становится NA, а цвет красный, а не зеленый. Пожалуйста, дайте мне знать, в чем дело?
Это хорошо. Но качество моделирования становится NA, а цвет красный, а не зеленый. Пожалуйста, дайте мне знать, в чем дело?
Не обращайте внимания на эти показатели. Вы получили реальные (а не моделированные) цены Bid в тестере МТ4.
Не обращайте внимания на эти показатели. Вы получили реальные (а не моделированные) цены Bid в тестере МТ4.
Но тогда как набор данных tickstory или tick дал 99% баллов? Не могли бы вы помочь мне понять причину этого?
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Я создал CSV-файл, содержащий тики MetaTrader 5. Я хочу использовать эти тики в тестере стратегий MetaTrader 4.
Я знаю, что в файле fxt хранится история, используемая в тестере стратегий в MT4. Но я не знаю формат для этого.
Я знаю такие инструменты, как Tickstory и Tick Data Suite. Но они платные, и я не хочу ими пользоваться.
Может кто-нибудь сказать мне, что формат FXT-файла, чтобы я мог конвертировать тики MT5 в MT4.
Пожалуйста, помогите мне.