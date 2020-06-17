Как использовать форму из Winform exe непосредственно в MQL5 в качестве ресурса? - страница 2
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Подходит ли такая форма?
(значения в полях ask/bid/spread появятся после подключения)
Подходит ли такая форма?
(значения в полях ask/bid/spread появятся после подключения)
Вау, это выглядит хорошо. Это будет работать для моего эксперимента. Спасибо.
Вау, это выглядит хорошо. Это будет работать для моего эксперимента. Спасибо.
Получите вашу панель здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/332043/page55#comment_16915803
Получите вашу панель здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/332043/page55#comment_16915803
Большое спасибо за ссылку.
Большое спасибо за ссылку.