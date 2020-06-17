Как использовать форму из Winform exe непосредственно в MQL5 в качестве ресурса? - страница 2

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Подходит ли такая форма?

(значения в полях ask/bid/spread появятся после подключения)

 
Реter Konow :

Подходит ли такая форма?

(значения в полях ask/bid/spread появятся после подключения)

Вау, это выглядит хорошо. Это будет работать для моего эксперимента. Спасибо.

 
jaffer wilson:

Вау, это выглядит хорошо. Это будет работать для моего эксперимента. Спасибо.

Получите вашу панель здесь:

https://www.mql5.com/ru/forum/332043/page55#comment_16915803

Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование.
Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование.
  • 2020.06.11
  • www.mql5.com
Предлагаю сообществу конструктор GUI для MQL-программ для свободного использования. Конструктор GUI отдаю закрытым файлом...
 
Кнопку buy&sell переименовать в "gift a spread".

 И попробовать доказать опыт торговли. 
 
Реter Konow :

Получите вашу панель здесь:

https://www.mql5.com/ru/forum/332043/page55#comment_16915803

Большое спасибо за ссылку.

 
jaffer wilson:

Большое спасибо за ссылку.

Если у вас будут вопросы/трудности, пишите мне там. 
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