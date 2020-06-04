Не копируется сигнал

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Так как новичок в деле подписки на сигналы, решил протестировать эту возможность и подписался на свой бесплатный сигнал. Счет с которого  поступают сигналы демо счет брокера АМР Europa, подписан с демо счета брокера АМР USA, инструменты,маржа в названных брокеров одинаковые,  подтверждение о подписке получил, платформа постоянно включена, отображается автоматическое копирование сигналов.

Провел 3 сделки, ни одна не скопировалась, в чем может быть проблема?

Благодарю за помощь

 
На фото видно журнал, где указано  что символ ненайден, хотя он есть, открыт график.
Файлы:
Screenshot_1.jpg  151 kb
 
Ошибка в журнале со временем отобразило ошибку
 
Yevheniy Yeroshenko:
На фото видно журнал, где указано  что символ ненайден, хотя он есть, открыт график.

Могут быть разные ситуации: торговля по символу запрещена или частично ограничена.

Может помочь скрипт 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Калькулятор сигналов"

Vladimir Karputov, 2019.10.16 13:48

По теме FAQ по сервису Сигналы .

Есть там пункт 13:

Я придумал скрипт, который производит поиск по первым шести символам и вывод информации : мол есть ограничение или нет.

Пример такой распечатки:

--- START ---
XAUUSD -> нет ограничений на торговые операции, mode Forex
--- END ---
--- START ---
USDRUR -> есть ограничения на торговые операции, mode NO Forex
USDRUR_i -> есть ограничения на торговые операции, mode NO Forex
--- END ---


Скрипты:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 SymbolsTotal.mq5 |
//|                         Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.005"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input string InpSearched = "XAUUSD"; // What is searched
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string no_rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
                  "нет ограничений на торговые операции":
                  "no trade restrictions";
   string rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
               "есть ограничения на торговые операции":
               "there are trade restrictions";
//---
   int symbols_total=SymbolsTotal(false);
   Print("--- START ---");
   for(int i=0; i<symbols_total; i++)
     {
      string name=SymbolName(i,false);
      if(StringFind(name,InpSearched,0)>=0)
        {
         //--- trading mode is checked
         long trade_mode=SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_MODE);
         string text="";
         if(trade_mode==SYMBOL_TRADE_MODE_FULL)
            text=no_rest;
         else
            text=rest;
         if(SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==0)
            text=text+", mode Forex";
         else
            text=text+", mode NO Forex";
         //---
         Print(name," -> ",text);
        }
     }
   Print("--- END ---");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

и

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 SymbolsTotal.mq4 |
//|                         Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.005"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input string InpSearched = "XAUUSD"; // What is searched
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string no_rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
                  "нет ограничений на торговые операции":
                  "no trade restrictions";
   string rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
               "есть ограничения на торговые операции":
               "there are trade restrictions";
//---
   int symbols_total=SymbolsTotal(false);
   Print("--- START ---");
   for(int i=0; i<symbols_total; i++)
     {
      string name=SymbolName(i,false);
      if(StringFind(name,InpSearched,0)>=0)
        {
         //--- trading mode is checked
         long trade_mode=SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_MODE);
         string text="";
         if(trade_mode==SYMBOL_TRADE_MODE_FULL)
            text=no_rest;
         else
            text=rest;
         if(SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==0)
            text=text+", mode Forex";
         else
            text=text+", mode NO Forex";
         //---
         Print(name," -> ",text);
        }
     }
   Print("--- END ---");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

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