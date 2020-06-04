Не копируется сигнал
На фото видно журнал, где указано что символ ненайден, хотя он есть, открыт график.
Файлы:
Screenshot_1.jpg 151 kb
Yevheniy Yeroshenko:
На фото видно журнал, где указано что символ ненайден, хотя он есть, открыт график.
На фото видно журнал, где указано что символ ненайден, хотя он есть, открыт график.
Могут быть разные ситуации: торговля по символу запрещена или частично ограничена.
Может помочь скрипт
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Обсуждение статьи "Калькулятор сигналов"
Vladimir Karputov, 2019.10.16 13:48
По теме FAQ по сервису Сигналы .
Есть там пункт 13:
Я придумал скрипт, который производит поиск по первым шести символам и вывод информации : мол есть ограничение или нет.
Пример такой распечатки:
--- START --- XAUUSD -> нет ограничений на торговые операции, mode Forex --- END --- --- START --- USDRUR -> есть ограничения на торговые операции, mode NO Forex USDRUR_i -> есть ограничения на торговые операции, mode NO Forex --- END ---
Скрипты:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SymbolsTotal.mq5 | //| Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.005" #property script_show_inputs //--- input parameters input string InpSearched = "XAUUSD"; // What is searched //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { string no_rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")? "нет ограничений на торговые операции": "no trade restrictions"; string rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")? "есть ограничения на торговые операции": "there are trade restrictions"; //--- int symbols_total=SymbolsTotal(false); Print("--- START ---"); for(int i=0; i<symbols_total; i++) { string name=SymbolName(i,false); if(StringFind(name,InpSearched,0)>=0) { //--- trading mode is checked long trade_mode=SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_MODE); string text=""; if(trade_mode==SYMBOL_TRADE_MODE_FULL) text=no_rest; else text=rest; if(SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==0) text=text+", mode Forex"; else text=text+", mode NO Forex"; //--- Print(name," -> ",text); } } Print("--- END ---"); } //+------------------------------------------------------------------+
и
//+------------------------------------------------------------------+ //| SymbolsTotal.mq4 | //| Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.005" #property script_show_inputs //--- input parameters input string InpSearched = "XAUUSD"; // What is searched //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { string no_rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")? "нет ограничений на торговые операции": "no trade restrictions"; string rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")? "есть ограничения на торговые операции": "there are trade restrictions"; //--- int symbols_total=SymbolsTotal(false); Print("--- START ---"); for(int i=0; i<symbols_total; i++) { string name=SymbolName(i,false); if(StringFind(name,InpSearched,0)>=0) { //--- trading mode is checked long trade_mode=SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_MODE); string text=""; if(trade_mode==SYMBOL_TRADE_MODE_FULL) text=no_rest; else text=rest; if(SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==0) text=text+", mode Forex"; else text=text+", mode NO Forex"; //--- Print(name," -> ",text); } } Print("--- END ---"); } //+------------------------------------------------------------------+
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Так как новичок в деле подписки на сигналы, решил протестировать эту возможность и подписался на свой бесплатный сигнал. Счет с которого поступают сигналы демо счет брокера АМР Europa, подписан с демо счета брокера АМР USA, инструменты,маржа в названных брокеров одинаковые, подтверждение о подписке получил, платформа постоянно включена, отображается автоматическое копирование сигналов.
Провел 3 сделки, ни одна не скопировалась, в чем может быть проблема?
Благодарю за помощь