не обновляется советник на графике - страница 2
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Да вы вопрос читайте-то..
Компиляция, да, заменяет, а вот скомпилированный файл если вручную перезаписать и обновить в навигаторе, то только список навигатора обновляется, а на графиках остается старая версия!
Всё правильно - ручное вмешательство (копировать/вставить) в каталог файлов никак не отображается на боевых экспертах работающих на графиках символов.
Если уж вручную влазите в каталог - будьте добры вручную перезакрепите файлы на графике.
Справка: Навигатор
Контекстное меню #
Контекстное меню позволяет выполнить следующие команды:
Да вы вопрос читайте-то..
Компиляция, да, заменяет, а вот скомпилированный файл если вручную перезаписать и обновить в навигаторе, то только список навигатора обновляется, а на графиках остается старая версия!
просто не понять Вас, чего Вы добиваетесь от скомпилированного файла??? посмотрите внимательно - может у Вас два почти одинаковых эксперта? которые могут быть почти одним именем
Вот тут можете ещё просмотреть есть схожие имена - но только в настройках укажите (показывать все файлы )
внимание на формат такого типа .ex5 с похожими именами
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вот я создал эксперта с одним именем - разница только в черточке
вроде имя одно - а получаются, два разных эксперта
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или из терменала ( Открыть каталог данных ) путь C:\Users\San\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\3DE8A6E768D9369994F541727D733DE8\MQL5\Experts\
подробнее напишу)))
1. есть советник с версией 1.0 копируем его в папку Expert, обновляем панель навигатора, он у нас там появляется, кидаем в окно символа или кликаем два раза по нему и он запускается в работу.
2. советник обновили версия 1.1, перезаписываем в папку Expert, обновляем панель навигатора, в панели навигатора он обновляется и там версия 1.1, а в окне символа остается старая версия 1.0 и нужно опять его переоткрывать.
так вот вопрос в том что в МТ4 при обновлении окна навигатора советник обновлялся на каждом графике где он запущен, а в МТ5 только в окне навигатора, почему так? это недоработка МТ5 в этом вопросе или так задумано теперь в МТ5?
Было бы очень хорошо если бы админ передал это пожелание разрабам и они бы сделали как в МТ4, т.к. очень неудобно переоткрывать советник в каждом окне, ладно если советник работает на одном символе, а если на десяти и у каждого свои настройки!
теперь более понятно?
подробнее напишу)))
1. есть советник с версией 1.0 копируем его в папку Expert, обновляем панель навигатора, он у нас там появляется, кидаем в окно символа или кликаем два раза по нему и он запускается в работу.
2. советник обновили версия 1.1, перезаписываем в папку Expert, обновляем панель навигатора, в панели навигатора он обновляется и там версия 1.1, а в окне символа остается старая версия 1.0 и нужно опять его переоткрывать.
так вот вопрос в том что в МТ4 при обновлении окна навигатора советник обновлялся на каждом графике где он запущен, а в МТ5 только в окне навигатора, почему так? это недоработка МТ5 в этом вопросе или так задумано теперь в МТ5?
Было бы очень хорошо если бы админ передал это пожелание разрабам и они бы сделали как в МТ4, т.к. очень неудобно переоткрывать советник в каждом окне, ладно если советник работает на одном символе, а если на десяти и у каждого свои настройки!
теперь более понятно?
Компилируйте файл в редакторе MetaEditor и на графике советник будет заменён автоматически.
Если же вносите изменения (копировать/вставить) вручную в каталог данных - тогда вручную занимайтесь обновлением советников на графиках.
теперь более понятно?
нам то понятно! жаль что Вы не можете понять
Компилируйте файл в редакторе MetaEditor и на графике советник будет заменён автоматически.
Если же вносите изменения (копировать/вставить) вручную в каталог данных - тогда вручную занимайтесь обновлением советников на графиках.
Почему это реализовано в МТ4, а в МТ5 нет?
Почему это реализовано в МТ4, а в МТ5 нет?
Проект MetaTrader 4 закрыт и не будет развиваться.
В MetaTrader 5 учтены ошибки и просчёты. Если Вы до сих пор сидите на старом терминале, не пытайтесь навязывать свои хотелки пользователям MetaTrader 5.
Проект MetaTrader 4 закрыт и не будет развиваться.
В MetaTrader 5 учтены ошибки и просчёты. Если Вы до сих пор сидите на старом терминале, не пытайтесь навязывать свои хотелки пользователям MetaTrader 5.
Дорогой модератор, не нужно оскорблять и обобщать всех под вас, я понял что вы ответить не можете и сделать тоже. Это не ошибка и не просчет, а хорошо реализованная структура обновления файлов в МТ4, хотелось бы иметь это и в МТ5, хотябы на выбор в настройках.
Если вы можете передать мое пожелание разрабам МТ5, то передайте, если нет, то напишите куда мне написать, я сам это сделаю?
перенос ex4/ex5 на "боевую" машину, действие крайне редкое и чрезвычайно ответственное - делать это только в выходной, после резервного копирования и с двумя (!!) перезагрузками терминала.
то есть :
1. выключается терминал
2. делаются резервные копии
3. кладутся новые ex*
4. включается терминал (он при этом может и обновится заодно)
5. проверяется что всё на месте и правильно , шаблоны, индикаторы, советники
6. выключить/включить (убедится что off/on проходит правильно при новой конфигурации)
Просто перезапустите терминал, все советники на чартах обновятся.