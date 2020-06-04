не обновляется советник на графике - страница 2

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stream:

Да вы вопрос читайте-то..

Компиляция, да, заменяет, а вот скомпилированный файл если вручную перезаписать и обновить в навигаторе, то только список навигатора обновляется, а на графиках остается старая версия!

Всё правильно - ручное вмешательство (копировать/вставить) в каталог файлов никак не отображается на боевых экспертах работающих на графиках символов.

Если уж вручную влазите в каталог - будьте добры вручную перезакрепите файлы на графике.


Справка: Навигатор

Контекстное меню #

Контекстное меню позволяет выполнить следующие команды:

  • Открыть Открыть — открыть выбранный файл на редактирование. То же действие можно совершить, дважды щелкнув левой кнопкой мыши на файле или нажав клавишу "Enter".
  • Открыть папку Открыть папку — открыть выбранную папку или папку, в которой содержится выбранный файл.
  • Новый файл Новый файл — приступить к созданию новой MQL4/MQL5-программы с помощью "Мастера MQL4/MQL5".
  • Новый проектНовый проект — создать новый проект.
  • Новый проект из исходного файла Новый проект из исходного файла — создать новый проект из выбранного исходного файла.
  • Новая папка Новая папка — создать новую папку в текущем каталоге. То же действие можно выполнить нажав клавишу "Insert".
  • Переименовать Переименовать — переименовать выбранный файл или папку. Это же действие можно выполнить нажав клавишу "F2".
  • Удалить Удалить — удалить выбранный файл или папку. То же действие можно выполнить нажав клавишу "Delete".
  • Обновить Обновить — обновить окно "Навигатор". Если в одну из подпапок MQL4 или MQL5 были скопированы файлы или папки, то эти изменения будут отображены в окне "Навигатор" автоматически. Однако можно вручную перечитать структуру файлов, выполнив данную команду или же нажав клавишу "F5".
  • Компилировать Компилировать — компилировать выбранный файл. Выполнение данной команды для папки приводит к компиляции всех файлов, содержащихся в ней.
  • Показывать все файлы Показывать все файлы — показать или скрыть все файлы. Если данная опция не включена, то в навигаторе будут отображаться файлы исходного кода программ (*.MQ4, *.MQ5, *.MQH, *.CPP, *.H) и текстовые файлы (*.TXT и *.CSV), а исполняемые будут скрыты.
  • Активировать MQL5 Storage Активировать MQL5 Storage — данная команда позволяет приступить к использованию персонального хранилища исходных кодов MQL5 Storage.
  • Получить обновления из хранилища Получить обновления из хранилища — получить последнюю ревизию данных из хранилища.
  • Отправить изменения в хранилище Отправить изменения в хранилище — отправить текущие изменения данных в хранилище.
  • Добавить файл\папку в хранилище Добавить файл\папку в хранилище — добавить локальную папку или файл в хранилище. Добавление выполняется локально. Чтобы зафиксировать изменения в хранилище, выполните команду "Отправить изменения в хранилище".
  • Удалить файл\папку из хранилища Удалить файл\папку из хранилища — удалить папку или файл из хранилища. Удаление выполняется локально (физически удаляется файл или папка). Чтобы зафиксировать изменения в хранилище, выполните команду "Отправить изменения в хранилище".
  • Сравнить ревизии Сравнить ревизии — посмотреть текущие изменения в файле по сравнению с последней полученной из хранилища ревизией.
  • Отменить изменения из этой ревизии Отменить изменения из этой ревизии — отменить изменения, сделанные в локальной копии файла.
  • Показать журнал изменений Показать журнал изменений — показать журнал хранилища.
Навигатор - Рабочая область - Справка по MetaEditor
Навигатор - Рабочая область - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
торговой платформы. В них хранятся торговые роботы, индикаторы и скрипты, а также файлы с исходным кодом и другие данные для программирования на MetaQuotes Language. Чтобы открыть или скрыть это окно, нажмите Ctrl+D или выполните команду " Навигатор" меню "Вид" или на панели инструментов "Стандартная". Аналогичная структура показывается и в...
[Удален]  
stream:

Да вы вопрос читайте-то..

Компиляция, да, заменяет, а вот скомпилированный файл если вручную перезаписать и обновить в навигаторе, то только список навигатора обновляется, а на графиках остается старая версия!

просто не понять Вас, чего Вы добиваетесь от скомпилированного файла??? посмотрите внимательно - может у Вас два почти одинаковых эксперта? которые могут быть почти одним именем 
 

Вот тут можете ещё просмотреть есть схожие имена - но только в настройках укажите (показывать все файлы )

Снимоквнимание на формат такого типа .ex5 с похожими именами

--------------------------

вот я создал эксперта с одним именем - разница только в черточке 

Снимок2вроде имя одно - а получаются, два разных эксперта 

----------------------------------------------------

или из терменала ( Открыть каталог данных ) путь C:\Users\San\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\3DE8A6E768D9369994F541727D733DE8\MQL5\Experts\

Снимок3

 

подробнее напишу)))

1. есть советник с версией 1.0  копируем его в папку Expert, обновляем панель навигатора, он у нас там появляется, кидаем в окно символа или кликаем два раза по нему и он запускается в работу.

2. советник обновили версия 1.1, перезаписываем в папку Expert, обновляем панель навигатора, в панели навигатора он обновляется и там версия 1.1, а в окне символа остается старая версия 1.0 и нужно опять его переоткрывать.

так вот вопрос в том что в МТ4 при обновлении окна навигатора советник обновлялся на каждом графике где он запущен, а в МТ5 только в окне навигатора, почему так? это недоработка МТ5 в этом вопросе или так задумано теперь в МТ5?

Было бы очень хорошо если бы админ передал это пожелание разрабам и они бы сделали как в МТ4, т.к. очень неудобно переоткрывать советник в каждом окне, ладно если советник работает на одном символе, а если на десяти и у каждого свои настройки!

теперь более понятно? 

 
stream:

подробнее напишу)))

1. есть советник с версией 1.0  копируем его в папку Expert, обновляем панель навигатора, он у нас там появляется, кидаем в окно символа или кликаем два раза по нему и он запускается в работу.

2. советник обновили версия 1.1, перезаписываем в папку Expert, обновляем панель навигатора, в панели навигатора он обновляется и там версия 1.1, а в окне символа остается старая версия 1.0 и нужно опять его переоткрывать.

так вот вопрос в том что в МТ4 при обновлении окна навигатора советник обновлялся на каждом графике где он запущен, а в МТ5 только в окне навигатора, почему так? это недоработка МТ5 в этом вопросе или так задумано теперь в МТ5?

Было бы очень хорошо если бы админ передал это пожелание разрабам и они бы сделали как в МТ4, т.к. очень неудобно переоткрывать советник в каждом окне, ладно если советник работает на одном символе, а если на десяти и у каждого свои настройки!

теперь более понятно? 

Компилируйте файл в редакторе MetaEditor и на графике советник будет заменён автоматически. 

Если же вносите изменения (копировать/вставить) вручную в каталог данных - тогда вручную занимайтесь обновлением советников на графиках.

[Удален]  
stream:


теперь более понятно? 

нам то понятно! жаль что Вы не можете понять 

 
Vladimir Karputov:

Компилируйте файл в редакторе MetaEditor и на графике советник будет заменён автоматически. 

Если же вносите изменения (копировать/вставить) вручную в каталог данных - тогда вручную занимайтесь обновлением советников на графиках.

Почему это реализовано в МТ4, а в МТ5 нет?

 
stream:

Почему это реализовано в МТ4, а в МТ5 нет?

Проект MetaTrader 4 закрыт и не будет развиваться.

В MetaTrader 5 учтены ошибки и просчёты. Если Вы до сих пор сидите на старом терминале, не пытайтесь навязывать свои хотелки пользователям MetaTrader 5.

 
Vladimir Karputov:

Проект MetaTrader 4 закрыт и не будет развиваться.

В MetaTrader 5 учтены ошибки и просчёты. Если Вы до сих пор сидите на старом терминале, не пытайтесь навязывать свои хотелки пользователям MetaTrader 5.

Дорогой модератор, не нужно оскорблять и обобщать всех под вас, я понял что вы ответить не можете и сделать тоже. Это не ошибка и не просчет, а хорошо реализованная структура обновления файлов в МТ4, хотелось бы иметь это и в МТ5, хотябы на выбор в настройках.

Если вы можете передать мое пожелание разрабам МТ5, то передайте, если нет, то напишите куда мне написать, я сам это сделаю?

 

перенос ex4/ex5 на "боевую" машину, действие крайне редкое и чрезвычайно ответственное - делать это только в выходной, после резервного копирования и с двумя (!!) перезагрузками терминала.

то есть :

1. выключается терминал

2. делаются резервные копии

3. кладутся новые ex*

4. включается терминал (он при этом может и обновится заодно)

5. проверяется что всё на месте и правильно , шаблоны, индикаторы, советники

6. выключить/включить (убедится что off/on проходит правильно при новой конфигурации)

 
stream:

Просто перезапустите терминал, все советники на чартах обновятся.

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