не обновляется советник на графике

Новый комментарий
 

В навигаторе MQL5 в советниках при нажатии кнопки обновить, запущенный советник на графике не обновляется, нужно его заново открыть.

Почему так?

Это должно так быть или это недоработка MQL5?

Т.к. в MQL4 это работает.


 
stream:

В навигаторе MQL5 в советниках при нажатии кнопки обновить, запущенный советник на графике не обновляется, нужно его заново открыть.

Почему так?

Это должно так быть или это недоработка MQL5?

Т.к. в MQL4 это работает.


Правый клик в окне "Навигатор" и команда "Обновить" обновляет список окна "Навигатор". 

 
Vladimir Karputov:

Правый клик в окне "Навигатор" и команда "Обновить" обновляет список окна "Навигатор". 

А как обновить в окнах графика, да если еще много пар открыто? заново чтоль открывать и все настройки устанавливать?

[Удален]  
stream:

А как обновить в окнах графика, да если еще много пар открыто? заново чтоль открывать и все настройки устанавливать?

что Вы хотите обновить на графике ? Вот эту рожицу???

Снимок2

 
Alexsandr San:

что Вы хотите обновить на графике ? Вот эту рожицу???


Без сарказма плиз, если вы не поняли я вам объясню популярно..

При выходе обновления советника, переписываешь файл советника в папке Expert,

в навигаторе правой мышкой обновляешь советник и он обновляется и в списке и на графиках где он запущен, это так было и есть в МТ4. 

В МТ5 обновление происходит только в списке навигатора, а на графиках остается файл со старой версией и приходится в каждом окне открывать или накидывать советник заново, выставляя заново все его настройки, это ужасно долго и неудобно.

Вот в этом и вопрос Почему? Это глюк и недоработка МТ5? Или здесь заложена какая-то глубокая мысль?

 
stream:


При перекомпиляции советника в редакторе MetaEditor старый советник удаляется с графика и заменяется новой версией автоматически. Так было всегда и ничего не поменялось.

[Удален]  
stream:

Без сарказма плиз, если вы не поняли я вам объясню популярно..

При выходе обновления советника, переписываешь файл советника в папке Expert,

в навигаторе правой мышкой обновляешь советник и он обновляется и в списке и на графиках где он запущен, это так было и есть в МТ4. 

В МТ5 обновление происходит только в списке навигатора, а на графиках остается файл со старой версией и приходится в каждом окне открывать или накидывать советник заново, выставляя заново все его настройки, это ужасно долго и неудобно.

Вот в этом и вопрос Почему? Это глюк и недоработка МТ5? Или здесь заложена какая-то глубокая мысль?

Может Вы сохранили эксперта под новым именем? кажись, любая чёрточка в названии - выдаст другого эксперта  

----------

или ещё, сохранённый (*.set )- тоже будут попутаны настройки 

 
Vladimir Karputov:

При перекомпиляции советника в редакторе MetaEditor старый советник удаляется с графика и заменяется новой версией автоматически. Так было всегда и ничего не поменялось.

насколько понимаю, вопрос про обновление советника не_на_машине_разработчика. Хотя и задан смутно...

если у человека серьёзная торговля, пара серверов, на серверах MT, в MT дюжины советников (в сундуке утка, в утке яйцо, в яйце игла)
и он переносит туда новый ex5 - как это делать максимально корректно

 

Проверяется легко:

Вот код советника

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       oninit.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

   Print(__FUNCTION__," version 1.00");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   Print(__FUNCTION__," version 1.00");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   int d=0;
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Прикрепляем его на график:

Эксперты:

2020.06.03 22:32:38.851 1 (XAUUSD,D1)   OnInit version 1.00

Журнал:

2020.06.03 22:32:37.542 Experts expert 1 (XAUUSD,Daily) loaded successfully


Теперь в эксперте заменяем 1.00 на 1.01

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       oninit.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

   Print(__FUNCTION__," version 1.01");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   Print(__FUNCTION__," version 1.01");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   int d=0;
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Эксперты:

2020.06.03 22:32:38.851 1 (XAUUSD,D1)   OnInit version 1.00
2020.06.03 22:33:35.172 1 (XAUUSD,D1)   OnDeinit version 1.00
2020.06.03 22:33:35.305 1 (XAUUSD,D1)   OnInit version 1.01

Журнал

2020.06.03 22:32:37.542 Experts expert 1 (XAUUSD,Daily) loaded successfully
2020.06.03 22:33:35.182 Experts expert 1 (XAUUSD,Daily) removed
2020.06.03 22:33:35.183 Experts expert 1 (XAUUSD,Daily) loaded successfully


Как видите при перекомпиляции советник на графике заменяется новой скомпилированной версией.

Файлы:
1.mq5  3 kb
[Удален]  

наверное и здесь, можно увидеть версию 

Снимок

 

Да вы вопрос читайте-то..

Компиляция, да, заменяет, а вот скомпилированный файл если вручную перезаписать и обновить в навигаторе, то только список навигатора обновляется, а на графиках остается старая версия!

123
Новый комментарий