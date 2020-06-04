не обновляется советник на графике
В навигаторе MQL5 в советниках при нажатии кнопки обновить, запущенный советник на графике не обновляется, нужно его заново открыть.
Почему так?
Это должно так быть или это недоработка MQL5?
Т.к. в MQL4 это работает.
Правый клик в окне "Навигатор" и команда "Обновить" обновляет список окна "Навигатор".
Правый клик в окне "Навигатор" и команда "Обновить" обновляет список окна "Навигатор".
А как обновить в окнах графика, да если еще много пар открыто? заново чтоль открывать и все настройки устанавливать?
А как обновить в окнах графика, да если еще много пар открыто? заново чтоль открывать и все настройки устанавливать?
что Вы хотите обновить на графике ? Вот эту рожицу???
что Вы хотите обновить на графике ? Вот эту рожицу???
Без сарказма плиз, если вы не поняли я вам объясню популярно..
При выходе обновления советника, переписываешь файл советника в папке Expert,
в навигаторе правой мышкой обновляешь советник и он обновляется и в списке и на графиках где он запущен, это так было и есть в МТ4.
В МТ5 обновление происходит только в списке навигатора, а на графиках остается файл со старой версией и приходится в каждом окне открывать или накидывать советник заново, выставляя заново все его настройки, это ужасно долго и неудобно.
Вот в этом и вопрос Почему? Это глюк и недоработка МТ5? Или здесь заложена какая-то глубокая мысль?
При перекомпиляции советника в редакторе MetaEditor старый советник удаляется с графика и заменяется новой версией автоматически. Так было всегда и ничего не поменялось.
Без сарказма плиз, если вы не поняли я вам объясню популярно..
При выходе обновления советника, переписываешь файл советника в папке Expert,
в навигаторе правой мышкой обновляешь советник и он обновляется и в списке и на графиках где он запущен, это так было и есть в МТ4.
В МТ5 обновление происходит только в списке навигатора, а на графиках остается файл со старой версией и приходится в каждом окне открывать или накидывать советник заново, выставляя заново все его настройки, это ужасно долго и неудобно.
Вот в этом и вопрос Почему? Это глюк и недоработка МТ5? Или здесь заложена какая-то глубокая мысль?
Может Вы сохранили эксперта под новым именем? кажись, любая чёрточка в названии - выдаст другого эксперта
----------
или ещё, сохранённый (*.set )- тоже будут попутаны настройки
При перекомпиляции советника в редакторе MetaEditor старый советник удаляется с графика и заменяется новой версией автоматически. Так было всегда и ничего не поменялось.
насколько понимаю, вопрос про обновление советника не_на_машине_разработчика. Хотя и задан смутно...
если у человека серьёзная торговля, пара серверов, на серверах MT, в MT дюжины советников (в сундуке утка, в утке яйцо, в яйце игла)
и он переносит туда новый ex5 - как это делать максимально корректно
Проверяется легко:
Вот код советника
//+------------------------------------------------------------------+ //| oninit.mq5 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Print(__FUNCTION__," version 1.00"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Print(__FUNCTION__," version 1.00"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- int d=0; } //+------------------------------------------------------------------+
Прикрепляем его на график:
Эксперты:
2020.06.03 22:32:38.851 1 (XAUUSD,D1) OnInit version 1.00
Журнал:
2020.06.03 22:32:37.542 Experts expert 1 (XAUUSD,Daily) loaded successfully
Теперь в эксперте заменяем 1.00 на 1.01
//+------------------------------------------------------------------+ //| oninit.mq5 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Print(__FUNCTION__," version 1.01"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Print(__FUNCTION__," version 1.01"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- int d=0; } //+------------------------------------------------------------------+
Эксперты:
2020.06.03 22:32:38.851 1 (XAUUSD,D1) OnInit version 1.00 2020.06.03 22:33:35.172 1 (XAUUSD,D1) OnDeinit version 1.00 2020.06.03 22:33:35.305 1 (XAUUSD,D1) OnInit version 1.01
Журнал
2020.06.03 22:32:37.542 Experts expert 1 (XAUUSD,Daily) loaded successfully 2020.06.03 22:33:35.182 Experts expert 1 (XAUUSD,Daily) removed 2020.06.03 22:33:35.183 Experts expert 1 (XAUUSD,Daily) loaded successfully
Как видите при перекомпиляции советник на графике заменяется новой скомпилированной версией.
наверное и здесь, можно увидеть версию
Да вы вопрос читайте-то..
Компиляция, да, заменяет, а вот скомпилированный файл если вручную перезаписать и обновить в навигаторе, то только список навигатора обновляется, а на графиках остается старая версия!
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В навигаторе MQL5 в советниках при нажатии кнопки обновить, запущенный советник на графике не обновляется, нужно его заново открыть.
Почему так?
Это должно так быть или это недоработка MQL5?
Т.к. в MQL4 это работает.