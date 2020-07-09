Торговые стратегии в ноль - страница 2
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Окей, давайте поступим так - если я прав: вы подписываетесь на мой платный сигнал за 30 баксов, если я не прав - во фрилансе заказываю вам индивидуальную работу (просто формальность, ничего кодить не надо будет) за 30 баксов. Все это будет публично.
Условия просты: стратегия выводит доходность в ноль раз в квартал на протяжении хотя бы последних 3 лет. Также, дабы не было виляний по условиям - за квартал должно быть не менее 30 сделок.Без мартингейла и сеток.
По хорошему я должен выбрать любой индикатор и проверить его в классическом использовании, допустим RSI на пересечение, но предоставлю вам ход. Опишите мне такую стратегию и мы ее проверим.
Принимаете?
2 stochastic 21,9,9/9,3,3 tp 5 sl 100 на пересечение time H1
так???
Окей, давайте поступим так - если я прав: вы подписываетесь на мой платный сигнал за 30 баксов, если я не прав - во фрилансе заказываю вам индивидуальную работу (просто формальность, ничего кодить не надо будет) за 30 баксов. Все это будет публично.
Условия просты: стратегия выводит доходность в ноль раз в квартал на протяжении хотя бы последних 3 лет. Также, дабы не было виляний по условиям - за квартал должно быть не менее 30 сделок.Без мартингейла и сеток.
По хорошему я должен выбрать любой индикатор и проверить его в классическом использовании, допустим RSI на пересечение, но предоставлю вам ход. Опишите мне такую стратегию и мы ее проверим.
Принимаете?
я не программист , я только ручками это долго
что значит квартал? цена ходит ей пофигу квартал прошёл или 3 дня
если стратегия трендовая ,а на рынке месяц флет то понятно что будут убытки , а потом за неделю всё отиграет и ещё сверху заработать о каком квартале речь ? мерять нужно хотя бы по незнаю 50 сделок и средняя прибыль за 50 сделок
я не программист , я только ручками это долго
что значит квартал? цена ходит ей пофигу квартал прошёл или 3 дня
если стратегия трендовая ,а на рынке месяц флет то понятно что будут убытки , а потом за неделю всё отиграет и ещё сверху заработать о каком квартале речь ? мерять нужно хотя бы по незнаю 50 сделок и средняя прибыль за 50 сделок
Да, я вижу, что вы не программист, это и не нужно. Вы даете стратегию - ее загоняю в код, вы проверяете, мы мерим результаты.
Речь не о цене, речь о торговой стратегии. Нет разницы, как ходит цены. То, что на м1 - тренд, то на н н1 может быть флетом и т.д. Этими понятиями можно вилять бесконечно долго.
Ноо лаадно, окей, упустим условие "квартал" и переведем его в другую плоскость. Опишите мне индикаторную стратегию, которая примерно за каждые 100 сделок приносит нулевую доходность, т.е. средняя прибыль за 100 сделок пусть будет 0. Нормальное условие?
Да, я вижу, что вы не программист, это и не нужно. Вы даете стратегию - ее загоняю в код, вы проверяете, мы мерим результаты.
Речь не о цене, речь о торговой стратегии. Нет разницы, как ходит цены. То, что на м1 - тренд, то на н н1 может быть флетом и т.д. Этими понятиями можно вилять бесконечно долго.
Ноо лаадно, окей, упустим условие "квартал" и переведем его в другую плоскость. Опишите мне индикаторную стратегию, которая примерно за каждые 100 сделок приносит нулевую доходность, т.е. средняя прибыль за 100 сделок пусть будет 0. Нормальное условие?
пробуй
пробуй
а тс-то какая?
а тс-то какая?
хз просто давно расчитывал тоже искал
жаль, конечно)
Коллеги, а есть ли у кого в закромах торговые стратегии, которые стабильно торгуют в ноль? Чтобы стейт плавал туда-сюда. Желательно, чтобы волны прибыли\убытка приходили в ноль хотя бы раз в квартал.
"Стабильно" - это с какой длительностью ? Чтобы ВСЕГДА ??? Таких нет. Надо постоянно переключаться.
Вон, Лига Торговых Систем. 700 ТС постоянно работают на демо уже более двух лет. Ни одна такой долгий период не выдержала, все нуждаются в периодической переоптимизации. Но, среди наиболее старых - есть ТС, которые "болтаются около нуля" уже довольно долго.