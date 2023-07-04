Советники: ATR - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И зачем это выкладывать?
Настроек нет, сетов нет, просидел час крутил настройки всюду либо пила либо слив.
Когда будет качество истории менее 95%, тогда и будет прибыль в тестере. Чем хуже качество истории - тем больше прибыль.
Сделайте себе такое качество и тоже получите прибыль, при том на половине бесплатных советников с кодобазы
В условиях открытия Buy: !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0))
В условиях открытия Sell: !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0))
То есть одно и то же. По моему это как то не логично.
В условиях открытия Buy: !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0))
В условиях открытия Sell: !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0))
То есть одно и то же. По моему это как то не логично.
а так ?
а так ?
Да вы правы, я не правильно понял код. У меня по чему то в голове отложилось :
В скобках запутался((( А по сути, смысл в том, что бы свеча не пересекала скользящую. Что вполне справедливо может быть актуально для обеих позиций. Честно говоря, сомневаюсь в полезности данного фильтра.
добавьте комиссию в спред а именно +7 и будет более точный тест. то есть если спред текущий 5 нужно поставить 12 в тестере и прогнать. потому-что комиссия на 0.01 лот 0.07 доллара.
А так получается что тесты были на счетах с 50% от стандартного спреда..
к примеру на счетах без комиссии при стандартном спреде 10 пипсов по eurusd вы ставите 5 вот и получается прибыльная система..
Если поставить спред 1 и провести тест можно получить мат ожидание 0.5 доллара.. но на деле если добавить 9 пипсов спреда будет -0.4
Когда будет качество истории менее 95%, тогда и будет прибыль в тестере. Чем хуже качество истории - тем больше прибыль.
Сделайте себе такое качество и тоже получите прибыль, при том на половине бесплатных советников с кодобазы
если советник будет работать по ценам открытия то не потребуется качества более 90% для проверки работы системы.
ATR:
Автор: Vitaliy Medvedev
Уважаемый Автор, а есть ЛИ версия этого Советника на МТ-5 ???
(так как МТ-4 на 2023 уже мало-где актуальна)
Благодарю