Советники: ATR - страница 2

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Marbass:

И зачем это выкладывать? 

Настроек нет, сетов нет, просидел час крутил настройки всюду либо пила либо слив.

Когда будет качество истории менее 95%, тогда и будет прибыль в тестере. Чем хуже качество истории - тем больше прибыль.

Сделайте себе такое качество и тоже получите прибыль, при том на половине бесплатных советников с кодобазы


 

В условиях открытия Buy:  !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0)) 

В условиях открытия Sell:  !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0))

То есть одно и то же. По моему это как то не логично.

[Удален]  
MrHarvester:

В условиях открытия Buy:  !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0)) 

В условиях открытия Sell:  !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0))

То есть одно и то же. По моему это как то не логично.

 if (CountSell()+ CountBuy() == 0 && a0 > atr*k && Open[1]>Close[1] && !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0))
 if (CountSell()+ CountBuy() == 0 && a0 > atr*k && Open[1]<Close[1] && !(High[1]>ma0 && Low[1]<ma0))

а так ?

 
SanAlex:

а так ?

Да вы правы, я не правильно понял код. У меня по чему то в голове отложилось :

..... && !(High[1]>ma0) && (Low[1]<ma0)

В скобках запутался((( А по сути, смысл в том, что бы свеча не пересекала скользящую. Что вполне справедливо может быть актуально для обеих позиций. Честно говоря, сомневаюсь в полезности данного фильтра.

 
полная ***, и сразу сливает 
 
Забыли учесть что на счетах Pro есть комиссия..

добавьте комиссию в спред а именно +7 и будет более точный тест. то есть  если спред текущий 5 нужно поставить 12 в тестере и прогнать. потому-что комиссия на 0.01 лот 0.07 доллара.
А так получается что тесты были на счетах с 50% от стандартного спреда..

к примеру на счетах без комиссии при стандартном спреде 10 пипсов по eurusd вы ставите 5 вот и получается прибыльная система.. 
Если поставить спред 1 и провести тест можно получить мат ожидание 0.5 доллара.. но на деле если добавить 9 пипсов спреда будет -0.4
 
Vitaly Muzichenko:

Когда будет качество истории менее 95%, тогда и будет прибыль в тестере. Чем хуже качество истории - тем больше прибыль.

Сделайте себе такое качество и тоже получите прибыль, при том на половине бесплатных советников с кодобазы


если советник будет работать по ценам открытия то не потребуется качества более 90% для проверки работы системы.

 
Automated-Trading:

ATR:

Автор: Vitaliy Medvedev

Уважаемый Автор, а есть ЛИ версия этого Советника на МТ-5 ???
(так как МТ-4 на 2023 уже мало-где актуальна)

Благодарю

12
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