Лимитники/тейки по текущей цене в Терминале (не в Тестере) - страница 3
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На MT5 несколько раз пытался записать видео, т.к. хотелось, чтобы видео было коротким - исполнение произошло за несколько секунд.
Из приведённых примеров явно видно, что в МТ5 исполнение происходит на тике офера.
То есть только тогда, когда офер пересчет уровень лимитной цены одним тиком.
По этому и долгое ожидание, если тика для офера не будет, может и минутами исполнятся. Нет пересечения, нет исполнения.
Как видно в другом примере в ситрейдер исполнение происходит по касанию, без ожидания пересечения тиком.
Похожую проблему ты уже поднимал для тестера, когда TP исполняется по обратной стороне спреда. Что тоже не верно.
Но то, что не в тестере исполнение только через тик, это да не правильно.
По сути да, это две проблемы МТ5.
Исполнение длилось почти 100 секунд. На другой платформе - мгновенно.
обе платформы у одного и того же брокера?
Из приведённых примеров явно видно, что в МТ5 исполнение происходит на тике офера.
То есть только тогда, когда офер пересчет уровень лимитной цены одним тиком.
Если BuyLimit = Ask и меняется только Bid, то будет исполнение. Сама проверка акцепта лимитника инициируется только на следующем MqlTick-тике.
обе платформы у одного и того же брокера?
Нет. Это разные брокеры. Не возился с открытием на одном и том же брокере, сути не меняет.
Сейчас почти все сторонние решения под MT5 завязаны на хуках MT5 - без события со стороны MT5 ничего не делается.
Возможно, кто-то сможет отвязаться, и тогда MT5 станет просто показывалкой чужого торгового окружения, как это происходит с биржей. Но только лучше - на бирже тейки зависят от MT5 и нет Хеджа.
Если BuyLimit = Ask и меняется только Bid, то будет исполнение. Сама проверка акцепта лимитника инициируется только на следующем MqlTick-тике.
Ага понял.
Скорее всего исполнение обрабатывается в обработчике на подобие OnTick.
Конечно это надо менять, такое поведение.
Для скальпинга такое поведение в исполнении не допустимо.
Для скальпинга такое поведение в исполнении не допустимо.
Да, чем ближе к HFT - тем серьезнее. Но еще хуже с торговлей синтетиков. Когда нужно открыться одновременно по нескольким символам. При этом сделать это не на авось, закрывая глаза на отрицательные скольжения, а грамотно, без подкормки других.
Понятно, что асинхронка здесь бессмысленна.
Да, чем ближе к HFT - тем серьезнее. Но еще хуже с торговлей синтетиков. Когда нужно открыться одновременно по нескольким символам.
При этом сделать это не на авось, закрывая глаза на отрицательные скольжения, а грамотно, без подкормки других.
Согласен, и поддерживаю изменение обозначенной проблемы.
Сейчас почти все сторонние решения под MT5 завязаны на хуках MT5 - без события со стороны MT5 ничего не делается.
Возможно, кто-то сможет отвязаться, и тогда MT5 станет просто показывалкой чужого торгового окружения, как это происходит с биржей. Но только лучше - на бирже тейки зависят от MT5 и нет Хеджа.
Так работает решение, что отвязано от MT5.
22 мс.
что отвязано от MT5.
Как это?