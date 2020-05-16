Торговый робот на COCOA DAY отдаю на испытание.

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Здравствуйте , хотел бы поделиться экспертом. Создан через генератор экспертов , работает на инструменте COCOA на дневных свечах.

Период тестирования брал 3 года , коэффициент восстановления получился довольно высокий 30 !!!

Самому данный эксперт оказался не совсем нужен , не понравился на реальной торговле. Однако время потрачено было много , может кому пригодится.

Файлы:
rtzh.mq5  46 kb
nn31_COCOA_p_.set  7 kb
 
И даром не надо
 

Да тут никому особо ничего не надо...

У меня вон - 700 штук роботов... Причем, есть те, что показывают неплохие результаты - и, думаешь, сильно они кому-то интересны ?

 
А для какой цели уважаемые эксперта по какао тестируете на евро ???
 
Эксперт по какао интервал дневной.
 
тестированиеЫ
 
Картинка
Файлы:
odxhr4otcq.png  190 kb
 
MaHeTy:
А для какой цели уважаемые эксперта по какао тестируете на евро ???

Какая разница, какой инструмент? Если стратегия рабочая, она будет работать везде. График будет в одном направлении +/-. Свечи-то одинаковые. А твойграфик на кокосе - ты просто подогнал под историю.

Ты сам же написал, что не нравится на реале.

[Удален]  
Evgeniy Zhdan:

Какая разница, какой инструмент? Если стратегия рабочая, она будет работать везде.

Бред.

 

Даром , то есть безвозмездно , эксперта торгующего успешно на любом инструменте , любом таймфреме и в любой период времени ???

Да уж , провалился аттракцион неслыханной щедрости )))

А если серьезно , на тесте за 3 года по дневному какао робот совершил 322 сделки , коэф. восстановления под 30.

Подгонка имеет место быть , все честно. 

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