Торговый робот на COCOA DAY отдаю на испытание.
Да тут никому особо ничего не надо...
У меня вон - 700 штук роботов... Причем, есть те, что показывают неплохие результаты - и, думаешь, сильно они кому-то интересны ?
А для какой цели уважаемые эксперта по какао тестируете на евро ???
Какая разница, какой инструмент? Если стратегия рабочая, она будет работать везде. График будет в одном направлении +/-. Свечи-то одинаковые. А твойграфик на кокосе - ты просто подогнал под историю.
Ты сам же написал, что не нравится на реале.
Какая разница, какой инструмент? Если стратегия рабочая, она будет работать везде.
Бред.
Даром , то есть безвозмездно , эксперта торгующего успешно на любом инструменте , любом таймфреме и в любой период времени ???
Да уж , провалился аттракцион неслыханной щедрости )))
А если серьезно , на тесте за 3 года по дневному какао робот совершил 322 сделки , коэф. восстановления под 30.
Подгонка имеет место быть , все честно.
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Здравствуйте , хотел бы поделиться экспертом. Создан через генератор экспертов , работает на инструменте COCOA на дневных свечах.
Период тестирования брал 3 года , коэффициент восстановления получился довольно высокий 30 !!!
Самому данный эксперт оказался не совсем нужен , не понравился на реальной торговле. Однако время потрачено было много , может кому пригодится.