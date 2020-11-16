Копирование сигналов. - страница 2

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Vladimir Karputov:

Вы в сообщении показали картинку - на картинке обозначены ошибки. Перевидите при помощи переводчика эти ошибки.

2020.05.14 14: 35: 23.934 '5009351': Сигнал - другая спецификация символа USDJPY, максимальный объем сигнала у провайдера сигналов 500,00, у абонента 100,00

 
что это значит ?
 
euro-r:
что это значит ?

Это означает, что параметры символа у Провайдера и у Подписчика различаются. Дальше можете видеть, что у Вас разное максимальное количество максимального лота. Дальше у Вас банально не хватает денег на открытие позиции.


Что может быть ещё: вероятно у Вас различные размеры кредитного плеча и может ещё и размер контракта.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Vladimir Karputov:

Это означает, что параметры символа у Провайдера и у Подписчика различаются. Дальше можете видеть, что у Вас разное максимальное количество максимального лота. Дальше у Вас банально не хватает денег на открытие позиции.

размер счета у нас одинаковый , плечи одинаковые - а почему денег не хватает для открытия позиции ?

 
euro-r:

размер счета у нас одинаковый , плечи одинаковые - а почему денег не хватает для открытия позиции ?

Вы меня обманываете.

Четко видно:

  1. различаются спецификации символов у Вас и у провайдера
  2. различаются размер кредитного плеча у Вас и у провайдера
так как это не полный лог-файл - а только картинка, я думаю там и дальше есть ошибки...


Рекомендую ознакомиться со справкой ( Как подписаться на сигнал - Торговые сигналы и копирование сделок) и просмотреть видео в справке.

Также всегда рекомендуется для оптимального копирования открывать счёт того же типа, что и у провайдера и на том же торговом сервере, что и у провайдера.

 
Vladimir Karputov:

Вы меня обманываете.

Четко видно:

  1. различаются спецификации символов у Вас и у провайдера
  2. различаются размер кредитного плеча у Вас и у провайдера
так как это не полный лог-файл - а только картинка, я думаю там и дальше есть ошибки...


Рекомендую ознакомиться со справкой ( Как подписаться на сигнал - Торговые сигналы и копирование сделок) и просмотреть видео в справке.

Также всегда рекомендуется для оптимального копирования открывать счёт того же типа, что и у провайдера и на том же торговом сервере, что и у провайдера.

2020.05.14 15:04:16.391 '5009351': Signal - subscriber has balance 2 033.20 USD, leverage 1:300

я потом поменял свое плече , но все равно показывают ошибки
 
euro-r:

2020.05.14 15:04:16.391 '5009351': Signal - subscriber has balance 2 033.20 USD, leverage 1:300

я потом поменял свое плече , но все равно показывают ошибки

Некоторые параметры торгового счёта сервис Сигналы просматривает один раз в сутки. Поэтому сразу смена плеча не будет видна. Вам нужно разобраться с разными торговыми условиями по символам. Как только исправите и у Вас уйдет ошибка "разные торговые условия по символам" - можете дальше проверять копирование.

 
Vladimir Karputov:

Некоторые параметры торгового счёта сервис Сигналы просматривает один раз в сутки. Поэтому сразу смена плеча не будет видна. Вам нужно разобраться с разными торговыми условиями по символам. Как только исправите и у Вас уйдет ошибка "разные торговые условия по символам" - можете дальше проверять копирование.

пополнил депозит 500$ и все заработало . и плече опять сделал 1:500

спасибо за помощь 

 

подскажите пожалуйста . сделал подписку на сигнал , а сигналы не копируются . в журнале пишет :  US30Index at 29275.8 sl: 28974.8 пропущен как символ не найден .

в обзоре рынка  US30 был удален с другими валютными парами , чтобы меньше была нагрузка на терминал .

 
euro-r:

подскажите пожалуйста . сделал подписку на сигнал , а сигналы не копируются . в журнале пишет :  US30Index at 29275.8 sl: 28974.8 пропущен как символ не найден .

в обзоре рынка  US30 был удален с другими валютными парами , чтобы меньше была нагрузка на терминал .

Покажите истинную строку сообщения, не нужно делать свободный перевод.

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