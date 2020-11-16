Копирование сигналов. - страница 2
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2020.05.14 14: 35: 23.934 '5009351': Сигнал - другая спецификация символа USDJPY, максимальный объем сигнала у провайдера сигналов 500,00, у абонента 100,00
что это значит ?
Это означает, что параметры символа у Провайдера и у Подписчика различаются. Дальше можете видеть, что у Вас разное максимальное количество максимального лота. Дальше у Вас банально не хватает денег на открытие позиции.
Что может быть ещё: вероятно у Вас различные размеры кредитного плеча и может ещё и размер контракта.
Это означает, что параметры символа у Провайдера и у Подписчика различаются. Дальше можете видеть, что у Вас разное максимальное количество максимального лота. Дальше у Вас банально не хватает денег на открытие позиции.
размер счета у нас одинаковый , плечи одинаковые - а почему денег не хватает для открытия позиции ?
размер счета у нас одинаковый , плечи одинаковые - а почему денег не хватает для открытия позиции ?
Вы меня обманываете.
Четко видно:
Рекомендую ознакомиться со справкой ( Как подписаться на сигнал - Торговые сигналы и копирование сделок) и просмотреть видео в справке.
Также всегда рекомендуется для оптимального копирования открывать счёт того же типа, что и у провайдера и на том же торговом сервере, что и у провайдера.
Вы меня обманываете.
Четко видно:
Рекомендую ознакомиться со справкой ( Как подписаться на сигнал - Торговые сигналы и копирование сделок) и просмотреть видео в справке.
Также всегда рекомендуется для оптимального копирования открывать счёт того же типа, что и у провайдера и на том же торговом сервере, что и у провайдера.
2020.05.14 15:04:16.391 '5009351': Signal - subscriber has balance 2 033.20 USD, leverage 1:300
2020.05.14 15:04:16.391 '5009351': Signal - subscriber has balance 2 033.20 USD, leverage 1:300
Некоторые параметры торгового счёта сервис Сигналы просматривает один раз в сутки. Поэтому сразу смена плеча не будет видна. Вам нужно разобраться с разными торговыми условиями по символам. Как только исправите и у Вас уйдет ошибка "разные торговые условия по символам" - можете дальше проверять копирование.
Некоторые параметры торгового счёта сервис Сигналы просматривает один раз в сутки. Поэтому сразу смена плеча не будет видна. Вам нужно разобраться с разными торговыми условиями по символам. Как только исправите и у Вас уйдет ошибка "разные торговые условия по символам" - можете дальше проверять копирование.
пополнил депозит 500$ и все заработало . и плече опять сделал 1:500
спасибо за помощь
подскажите пожалуйста . сделал подписку на сигнал , а сигналы не копируются . в журнале пишет : US30Index at 29275.8 sl: 28974.8 пропущен как символ не найден .
в обзоре рынка US30 был удален с другими валютными парами , чтобы меньше была нагрузка на терминал .
подскажите пожалуйста . сделал подписку на сигнал , а сигналы не копируются . в журнале пишет : US30Index at 29275.8 sl: 28974.8 пропущен как символ не найден .
в обзоре рынка US30 был удален с другими валютными парами , чтобы меньше была нагрузка на терминал .
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