Да что ж это творится то??? - страница 6
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если сделать несколько раз оптимизацию, то при одинаковых параметрах советника результаты разных оптимизаций совпадают? если совпадают, то проблема в разнице работы оптимизатора и одиночного прохода. если не совпадают - то проблема однозначно в коде советника.
поясню - модное тут написание в стиле :
if (condition) {
} else if (!condition) {
}
якобы повышающее читабельность и понимание кода, на самом деле злое зло
и плюс к этому с double надо работать очень-очень аккуратно
полагаете, что глобальная переменная советника сохраняет своё значение при прошлых запусках оптимизатора и переносится в следующие? данунах.
Да, примерно так. Нарывался.
Только была не просто гл. переменная, а то ли статик член класса, то ли гл. переменная терминала, то ли что-то еще.
Более того, может отличаться одиночный тест сразу после запуска терминала и повторный, на том же агенте. По той же причине.
В общем, нужно все инициализировать и скрупулезно за этим следить.
ps: нет, вспомнил. У меня с инициализацией было все ок, это один из билдов глючно статики инициализировал. Оперативно исправили.
любой перенос содержимого переменных советника из одних прогонов в другие - нужно считать как баг тестера, даже если это касается глобальных переменных терминала.
если на чартах в реалтайм запущено несколько копий одного советника, то пользователь использует маджик или иные способы идентификации, а процесс оптимизации подразумевает многократные и независимые от друг друга запуски одного советника с одним и тем же маджиком, если это не так, то мало того что это неправильно с иделогической точки зрения на оптимизацию, но открывается возможность влиять на оптимизацию и злоупотреблять в продуктах маркета вводя покупателя в заблуждение.
ждем отчета ТС о распринтованных сделках, интрига, однако.
Не настроен на холи вор.
Смысл, как всегда, простой — советник не выгружается, чтобы оптимизация шла быстрее. EX-файлы бывают большими.
Только сегодня появилось время заняться проблемой вплотную. Решил начать с малого. По порядку. В том числе и с проверки открываемых файлов. Код такой:
Запустил оптимизацию, а затем одиночный тест. В результате получил два файла:
Открыл эти два файла в программке WinMerge. И вот что я там увидел
В оптимизаторе проблема с открытием файлов. Заметьте, ни одной подобной ошибки в тестере нет!
В оптимизаторе проблема с открытием файлов. Заметьте, ни одной подобной ошибки в тестере нет!
Несколько ядер открывают файл одновременно. Один открывает, остальные обламываются.
Нужен код с ожиданием, или, как минимум, флаг FILE_SHARE_READ
Если вы:
Несколько ядер открывают файл одновременно. Один открывает, остальные обламываются.
Нужен код с ожиданием, или, как минимум, флаг FILE_SHARE_READ
Ну я же не писал код специально для оптимизатора. Ожидаемо было что оптимизатор уже будет следить за подобными ньюансами. Флаг попробую добавить, хуже не будет. )))
Если вы:
Так как кода все еще нет, условия тестирования никак не описаны, а вы выдаете явно ошибочные заявления, то разбирайтесь дальше сами.
Если у вас даже файлы не открываются, значит там немало проблем в эксперте.
Вы даже имена этих файлов скрыли.
Так как кода все еще нет, условия тестирования никак не описаны, а вы выдаете явно ошибочные заявления, то разбирайтесь дальше сами.
Если у вас даже файлы не открываются, значит там немало проблем в эксперте.
Вы даже имена этих файлов скрыли.
Кода нет потому что добавление шары реально проблему решило. Теперь результаты оптимизации и одиночные прогоны полностью соответствуют.
Просто я до этого практически не использовал файлы в советниках (по крайней мере вся запись/чтение при оптимизации/тестировании была отключена), но думал, что в оптимизаторе решён вопрос доступа из одного советника.