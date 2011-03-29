Тултипы для объектов - страница 2
Да не только... на трендовую линию наведите мышку...
Получите никому не нужное имя объекта и только во второй строчке уже описание
в вашем объекте нет описания.
к тому же он явно создан вами в ручном режиме, а объекты экспертов создаются практически всегда с какой-то кодировкой (чтоб эксперт знал, что это его объект а не чужой). Имя объекта это как его магик. И Оно иногда очень длинное. Причём никому не нужное для наблюдения на экране.
еще вот здесь. очень разумный пункт 3).
Который разработчикам в принципе тоже не очень напряжно сделать.
- добавить признак кто создавал объект - MQL или МТ5,
- и вывести галку в окно Ctrl+B -показывать все или только МТ5.
Очень информативная строка
О многом говорит конечному пользователю
Ну вот начинают обрисовываться требования. Что всё таки нужно.
1) Добавить тултипы для объектов Label.
2) Добавить задание текста выводимого тултипом.
А то ведь тултип это по русски всплывающая подсказка, и они есть хоть и не для всех объектов.
ЗЫ что-то ещё или на этом можно закончить детализацию ТЗ ?
Алекс вот сразу понял :)
Я изначально не видел Вашу тему...