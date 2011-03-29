Тултипы для объектов - страница 2

AlexSTAL:

Да не только... на трендовую линию наведите мышку...

Получите никому не нужное имя объекта и только во второй строчке уже описание

Отвечу кратко :о)  , ну понятно курсор не скринится.


 
Urain:

к тому же он явно создан вами в ручном режиме, а объекты экспертов создаются практически всегда с какой-то кодировкой (чтоб эксперт знал, что это его объект а не чужой). Имя объекта это как его магик. И Оно  иногда очень длинное. Причём никому не нужное для наблюдения на экране.

еще вот здесь. очень разумный пункт 3)

Который разработчикам в принципе тоже не очень напряжно сделать. 
- добавить признак кто создавал объект - MQL или МТ5,
- и вывести галку в окно Ctrl+B -показывать все или только МТ5.

 
Ну вот начинают обрисовываться требования. Что всё таки нужно.

1) Добавить тултипы для объектов Label.

2) Добавить задание текста выводимого тултипом.

А то ведь тултип это по русски всплывающая подсказка, и они есть хоть и не для всех объектов.


ЗЫ что-то ещё или на этом можно закончить детализацию ТЗ ?

 
Прочитайте пункт 1: https://www.mql5.com/ru/forum/3439
3) Отображение графических объектов в общем списке.
 
Urain:ЗЫ что-то ещё или на этом можно закончить детализацию ТЗ ?
Я написал то, что хочу, в первом же посте. Вроде все прозрачно. Алекс вот сразу понял :)
 
TheXpert:
Алекс вот сразу понял :)
Я изначально не видел Вашу тему...
 
AlexSTAL:
Я изначально не видел Вашу тему...
Не, тот Алекс, который Сергеев
