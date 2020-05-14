Идея торгового терминала - страница 2
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Детализацию графических событий на графиках увеличим.
Правда большей части в тултипах для уже прошедших сделок, чтобы не загромождать пространство чарта.
Renat, это про какой конкретно функционал?
Чую, что вещь хорошая, но что конкретно вы хотите улучшить не совсем понятно
Например, хотелось бы ордера, наложенные на одну и ту же цену двигать все-таки мышкой, а не как сейчас - разбираться вручную с каждым. Было б очень круто наводить мышой на стоп и видеть всплывающее окно рядом, где стопы видны в макро-масштабе. Примерно, так
если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль
У меня есть алгоритм с прибыльностью 70-80%, но что то я богатым не стал. Еще есть и психология. У меня счет растет, растет, растет и так может продолжаться месяцами, потом сорвался, заигрался и слил за минуту все. Все что было нажито непосильным трудом. Вот посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/330313
У меня есть алгоритм с прибыльностью 70-80%, но что то я богатым не стал. Еще есть и психология. У меня счет растет, растет, растет и так может продолжаться месяцами, потом сорвался, заигрался и слил за минуту все. Все что было нажито непосильным трудом. Вот посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/330313
значит вы не сумели его (алгоритм) продать, чтобы стать богатым :-)
Коренное отличие трейдера, аналитика, разработчика - это три разных человека! и занимаются они разными вещами, и доход получают из разных источников.
цитируя классиков:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
крайне редкие "не факт что убыточные" алгоритмы и приёмы тонут, по "психологической" причине - программист/алгоритмист это не трейдер.