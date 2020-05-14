Идея торгового терминала
Всем привет!
Давно у меня была идея сделать зеркальный терминал.
Кнопки Buy\Sell выполняют обратную операцию, а прибыль\убыток отображаются убытком\прибылью.
И дать новичку.
Давно все поняли, что переворачивание убыточных сделок не приводит к прибыльности.
сливаются, потому что прибыльность сделок 50/50.
а спред делает свое дело.
Я бы хотел, чтобы добавили простую идею. Пометка графика цветом.
Очень удобно если опираешься на два графика..
сливаются не потому, что не в ту сторону торгуют.
сливаются, потому что прибыльность сделок 50/50.
а спред делает свое дело.
если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль
если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего
результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль
почему?
50/50. А если включаешь учет спреда - получается слив.
если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль
монетка есть. она без учета спреда показывает прибыльность 50/50.
это грааль?
Я бы хотел, чтобы добавили простую идею. Пометка графика цветом.
Очень удобно если опираешься на два графика..
согласен! И вообще, давно уже назрела необходимость внесения косметических изменений в интерфейс терминала.
Например, сайт tradingview предлагает инструмент оценки приказа на покупку\продажу. Такая штука была бы, кстати в MT5
Вот только как это донести до разработчиков? )
если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль
Детализацию графических событий на графиках увеличим.
Правда большей части в тултипах для уже прошедших сделок, чтобы не загромождать пространство чарта.
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Всем привет!
Давно у меня была идея сделать зеркальный терминал.
Кнопки Buy\Sell выполняют обратную операцию, а прибыль\убыток отображаются убытком\прибылью.
И дать новичку.