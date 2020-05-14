Идея торгового терминала

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[Удален]  

Всем привет! 

Давно у меня была идея сделать зеркальный терминал.

Кнопки Buy\Sell выполняют обратную операцию, а прибыль\убыток отображаются убытком\прибылью.

И дать новичку. 

 
nkaretnikov:

Всем привет! 

Давно у меня была идея сделать зеркальный терминал.

Кнопки Buy\Sell выполняют обратную операцию, а прибыль\убыток отображаются убытком\прибылью.

И дать новичку. 

Давно все поняли, что переворачивание убыточных сделок не приводит к прибыльности.

 
сливаются не потому, что не в ту сторону торгуют.
сливаются, потому что прибыльность сделок 50/50.
а спред делает свое дело.
 

Я бы хотел, чтобы добавили простую идею. Пометка графика цветом.

Очень удобно если опираешься на два графика..


 
danminin:
сливаются не потому, что не в ту сторону торгуют.
сливаются, потому что прибыльность сделок 50/50.
а спред делает свое дело.

если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль

 
Maxim Kuznetsov:

если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль

почему?

50/50. А если включаешь учет спреда - получается слив.

 
Maxim Kuznetsov:

если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль

монетка есть. она без учета спреда показывает прибыльность 50/50.
это грааль?

[Удален]  
Igor Gluschenko:

Я бы хотел, чтобы добавили простую идею. Пометка графика цветом.

Очень удобно если опираешься на два графика..


согласен! И вообще, давно уже назрела необходимость внесения косметических изменений в интерфейс терминала.

Например, сайт tradingview  предлагает инструмент оценки приказа на покупку\продажу. Такая штука была бы, кстати в MT5


Вот только как это донести до разработчиков? )

 
Maxim Kuznetsov:

если у вас имеется алгоритм с прибыльностью 50/50 без учёта спреда и игрищь с ММ (увеличим лот, подвинем тейк/стоп от прежнего результата),
то вы потенциально весьма обеспеченный человек - вы нашли свой маленький грааль

Поясните в чем суть. Считать прибыльные и убыточные сделки и исходя из этого строить торговлю ?
 

Детализацию графических событий на графиках увеличим.

Правда большей части в тултипах для уже прошедших сделок, чтобы не загромождать пространство чарта.

 
danminin:

монетка есть. она без учета спреда показывает прибыльность 50/50.
это грааль?

не то чтобы совсем грааль, но как минимум ребейтер ценой 5-10К usd.

Только вряд-ли у вас есть подобная "монетка"

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