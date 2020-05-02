Применение к трейдингу решения красивой задачи на теорию вероятности
подозреваю что так:
(Summ( A[Bn])/N)%2==(Summ(B [An])/N)%2
Не очень понятно, как тут можно привязать трейдинг.
1) Если игроки - два трейдера, то важно не совпадение их решений, а угадывание решения брокера, которое может с равными вероятностями как совпадать, так и отличаться от совпавших решений трейдеров.
2) Если игроки - трейдер и брокер, то это совсем не подходит, поскольку при совпадении решений выигрывает трейдер, а брокер проигрывает. То есть, только один игрок заинтересован в совпадении, а второй - в прямо противоположном.
Не очень понятно, как тут можно привязать трейдинг.
1) Если игроки - два трейдера, то важно не совпадение их решений, а угадывание решения брокера, которое может с равными вероятностями как совпадать, так и отличаться от совпавших решений трейдеров.
2) Если игроки - трейдер и брокер, то это совсем не подходит, поскольку при совпадении решений выигрывает трейдер, а брокер проигрывает. То есть, только один игрок заинтересован в совпадении, а второй - в прямо противоположном.
Брокер не выдает решений, он просто связующее звено между покупателями и продавцами.
Задача.
Два игрока A и B знают, что будут разделены (никакого обмена информацией) и тогда получат независимые друг от друга бесконечные последовательности A[i], B[i] из ноликов/единичек - результат подбрасывания классической монетки.
Когда получают свои последовательности, каждый называет номер An и Bn. Нужна стратегия, для которой наиболее вероятным будет равенство A[Bn] = B[An].
Решение.
По ссылке (вероятность до 70%) и на видео (решения для вероятности 5/8 и 2/3).
Применение.
Результат во многом неожиданный - угадывание с вероятностью до 70%, хотя на обывательском уровне видится 50%.
Предлагаю спроектировать (переформулировать) задачу в практическую плоскость трейдинга. И посмотреть, насколько она работает для случайных сгенерированных кастомных символов и для неслучайных реальных символов в Тестере.
рынок не монетка, он живет по определенными законам, и ты это сам увидел вчера, пятница, ликвидность на минимуме... Если по примитивному, то он периодически впадает в состояние тренда и флета. А подкидывание монетки предполагает всегда одинаковое состояние.
Брокер не выдает решений, он просто связующее звено между покупателями и продавцами.
рынок не монетка, он живет по определенными законам, и ты это сам увидел вчера, пятница, ликвидность на минимуме... Если по примитивному, то он периодически впадает в состояние тренда и флета. А подкидывание монетки предполагает всегда одинаковое состояние.
Правильно!
Вот текущее состояние рынка, где видно что происходил с котировками после закрытия рынка.
Правильно!
Вот текущее состояние рынка, где видно что происходил с котировками после закрытия рынка.
только тебе видимо видно, я чо-то ничо не пойму
только тебе видимо видно, я чо-то ничо не пойму
А что непонятного ?
Вчера до закрытия рынка курс EURUSD был примерно 1.0981, а сейчас 1.1091. Разница более чем 100 пунктов.
А что непонятного ?
Вчера до закрытия рынка курс EURUSD был примерно 1.0981, а сейчас 1.1091. Разница более чем 100 пунктов.
в субботу биржа работает по моему
ссылку на эту страницу с графиком можно?
хотя не надо, я уже нашел.
цена вернулась
Задача.
Два игрока A и B знают, что будут разделены (никакого обмена информацией) и тогда получат независимые друг от друга бесконечные последовательности A[i], B[i] из ноликов/единичек - результат подбрасывания классической монетки.
Когда получают свои последовательности, каждый называет номер An и Bn. Нужна стратегия, для которой наиболее вероятным будет равенство A[Bn] = B[An].
Решение.
По ссылке (вероятность до 70%) и на видео (решения для вероятности 5/8 и 2/3).
Применение.
Результат во многом неожиданный - угадывание с вероятностью до 70%, хотя на обывательском уровне видится 50%.
Предлагаю спроектировать (переформулировать) задачу в практическую плоскость трейдинга. И посмотреть, насколько она работает для случайных сгенерированных кастомных символов и для неслучайных реальных символов в Тестере.
в трейдинг вряд ли. рандомный ряд будет иметь сложность слишком большую по условиям учета вероятностей. По задаче вообще любое условие с привязкой к истории будет повышать вероятность. в любом условии вероятность будет меньше половины оставшийся ряд будет с половинной вероятностью. никогда не понимал, почему складывают))) первый вариант корректен. А вот второй как то притянут за уши. Если на выборке с половинной вероятностью сделать выборку с половинной вероятностью, тогда вероятность увеличится, а во втором решении этого нет. Ну и нужно учитывать что одиночный прогон это не ансамблевый.
Что-то не вкуривается задача. Получили они ряды, а смотреть они могут их? Если не могут, то 50%. А если могут смотреть, то заранее договариваются назвать номер орла - 100%.
Или могут посмотреть один номер, а назвать другой не глядя? "Дмитрий смотрит на два своих броска..." - или только два номера можно смотреть? Почему Дмитрий смотрит два броска, где об этом в условиях? Условия не полностью изложены, и выполняется решение задачи, условия которой нам неизвестны. Или что или как?
видео гляньте. не видят ряд чужой только свой. первое решение на двух бросках, с условием что выпало в 1 и 2 броске 4 комбинации второе на условии первого орла. Мне первое корректней, там наложение условий на выполненные условия, во втором варианте некорректное сложение вероятностей, получается на части ряда 50 процентная вероятность, на другой части ряда 1/4 и сумма регрессом. почему складывают не понимал и не понимаю. По мне если на половине ряда 1/2 на другой половине 1/4 то на всем ряду среднее арифметическое от 1/2 + 1/4
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Задача.
Два игрока A и B знают, что будут разделены (никакого обмена информацией) и тогда получат независимые друг от друга бесконечные последовательности A[i], B[i] из ноликов/единичек - результат подбрасывания классической монетки.
Когда получают свои последовательности, каждый называет номер An и Bn. Нужна стратегия, для которой наиболее вероятным будет равенство A[Bn] = B[An].
Решение.
По ссылке (вероятность до 70%) и на видео (решения для вероятности 5/8 и 2/3).
Применение.
Результат во многом неожиданный - угадывание с вероятностью до 70%, хотя на обывательском уровне видится 50%.
Предлагаю спроектировать (переформулировать) задачу в практическую плоскость трейдинга. И посмотреть, насколько она работает для случайных сгенерированных кастомных символов и для неслучайных реальных символов в Тестере.