Линия тренда по трем фракталам
последний фрактал будет с погрешностью, плюс минус по цене
редкость если он будет именно на линии
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность "научить" данный индикатор (или какой-то другой) строить прямые трендовые линии по трем(!) последним фракталам и, при появлении таковой, трезвонить об этом алертами и срелять пушами (такая-то пара, на таком-то тайме появилась линия)? как указанно на рисунке:
Я понимаю, о чем Вы, но это не очень эффективно. Линии будут "прыгать", в них не будет постоянства. Это очевидно из этой гифки по вашему индикатору:
Гораздо больше толку строить экстраполяцию от полиномиальной апроксимации различный степеней.
Для наглядности что-то типа такого:
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность "научить" данный индикатор (или какой-то другой) строить прямые трендовые линии по трем(!) последним фракталам и, при появлении таковой, трезвонить об этом алертами и срелять пушами (такая-то пара, на таком-то тайме появилась линия)? как указанно на рисунке:
но если очень хочется, то зачем строить прямые линии. Через любые три точки проходит только одна парабола. Парабола более информативней,
чем прямая.
формула параболы:
Price = a+b*n+c*n²
где a, b, c - коэффициенты, n - номер бара.
нужно будет решить систему из трех уравнений. Математика очень простая.
Можете здесь подсмотреть (функция ABC)
Можно строить также и по 4 точкам, но не параболу, а полином 3-й степени (будет система уравнений из 4 уравнений 3й степени) и т.д.
Но еще более эффективно строить параболический канал по 4 точкам (2 нижних экстремума и 2 верхних экстремума). Через такую комбинацию проходит только один равноудаленный параболический канал. В этом случае кроме коэффициентов a,b,c нужно будет найти ширину канала h. Математика тоже очень простая из средней школы(система уравнений из 4х квадратных уравнений).
Полином любой степени:
Private Function Lagrange(t, n, m, i As Integer) As Double Dim j, k As Integer Dim l As Double Lagrange = 0 ' Экстраполяция значения в точке t>n по значениям в точках 0...n For j = 0 To n l = 1 For k = 0 To n If k <> j Then l = l * (t - k) / (j - k) ' Форма Лагранжа Next k Lagrange = Lagrange + l * Cells(m + j, i) ' Получать значения в точках из диапазона ячеек (m,i):(m+n,i) Next j End Function
Только, неблагодарное это занятие. Чем выше степень полинома, тем более он "дёрганный".
Вообще, применение интерполяционных методов (Фурье, Лагранж, Тейлор) для решения экстраполяционных задач - тупик, имхенько.
Гифки красивые )
Я понимаю, о чем Вы, но это не очень эффективно. Линии будут "прыгать", в них не будет постоянства. Это очевидно из этой гифки по вашему индикатору:
Гораздо больше толку строить экстраполяцию от полиномиальной апроксимации различный степеней.
Для наглядности что-то типа такого:
особенно понравилось наличие теста стратегий и графическое изображения открытой сделки
а вот на первой картинке почему то трендовая по 2-м фракталам, а не по трем
а вот на первой картинке почему то трендовая по 2-м фракталам, а не по трем
потому что у хозяина ветки так было реализовано.
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Всем привет!
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность "научить" данный индикатор (или какой-то другой) строить прямые трендовые линии по трем(!) последним фракталам и, при появлении таковой, трезвонить об этом алертами и срелять пушами (такая-то пара, на таком-то тайме появилась линия)? как указанно на рисунке: