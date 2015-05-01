В Классы для создания панелей и диалогов нужно добавить класс для создания меню? - страница 2

Новый комментарий
 

Создавать и тестировать меню думаю на основе панели диалога из папки: \Experts\Examples\Controls.

Файл Dialog.mqh переименовывается в DialogMenu.mqh и в этом файле класс CDialog переименовывается в CDialogMenu, а класс CAppDialog переименовывается в CAppDialogMenu.

Так как в проекте может быть несколько меню (например Настройки, Справка), а в самом меню может быть несколько пунктов, то будет два метода: метод добавления меню  

bool CreateMenu(const string caption, const string name)

Параметры

caption

[in]  Надпись.

name

[in]  Имя меню.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, либо false в случае ошибки.


и метод добавления пункта меню

bool MenuItemAdd(const string caption, const string parent_menu).

Параметры

caption

[in]  Надпись.

parent_name

[in]  Имя родительского меню.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, либо false в случае ошибки.

 

Отметил первые 2 пункта.

Кому-то класс нужен, кому-то не нужен. Часть из тех, кому он нужен, нуждается не в таком классе, который создадите Вы.

 

Да и вообще, смысл опроса не понятен.

Вам нужен класс, так пишите! Хотите сделать его общедоступным - делайте.  В чем проблема?

 
Contender:

Отметил первые 2 пункта.

Кому-то класс нужен, кому-то не нужен. Часть из тех, кому он нужен, нуждается не в таком классе, который создадите Вы.

Знаете лично "... тех, кому он нужен, нуждается не в таком классе..." этих людей? И даже обсуждали программную реализацию? Или это просто содрогание воздуха?
 
barabashkakvn:
Знаете лично "... тех, кому он нужен, нуждается не в таком классе..." этих людей? И даже обсуждали программную реализацию? Или это просто содрогание воздуха?

 

Это опыт. 

А с Вашей стороны это - эго. Класс нужен программисту, а программисту обычно нужен класс "под себя".

 
barabashkakvn:
Знаете лично "... тех, кому он нужен, нуждается не в таком классе..." этих людей? И даже обсуждали программную реализацию? Или это просто содрогание воздуха?
Contender:

 

Это опыт. 

...

Если есть предложение по реализации, пожалуйста предлагайте, а если не знаете "... тех, кому он нужен, нуждается не в таком классе...", то говорите только от своего имени.
 
barabashkakvn:
Если есть предложение по реализации, пожалуйста предлагайте, а если не знаете "... тех, кому он нужен, нуждается не в таком классе...", то говорите только от своего имени.

Еще раз повторю, коль не понятно.

Говорю из своего опыта и таков он у большинства профессиональных программистов. Нужен класс "под себя", если работает команда, то нужен класс под команду.

 

Если у Вас есть некоторое видение того, каким должен быть класс, то реализуйте его, а путь выспрашивания "что именно нужно в этом классе?" - тупиковый.

 
barabashkakvn:
Если есть предложение по реализации, пожалуйста предлагайте, а если не знаете "... тех, кому он нужен, нуждается не в таком классе...", то говорите только от своего имени.

Доля правды в словах Contender'а есть. Мне например нужна большая гибкость и в будущем понадобиться размещать сложные интерактивные объекты прямо в меню. Одного текста явно недостаточно. Поэтому если и браться за проектирование меню, то с тем прицелом, что бы оно было более гибким и способным размещать в себе больше чем просто текст.

Вообще проблема стандартной библиотеки именно в том, что она стандартная. Она хороша и подходит для подавляющего большинства задач, но когда нужно сделать что-то особенное приходится изобретать свой велосипед. Например у меня уже один такой велосипед есть:

 

Поэтому в моем лице эти новшества все равно не будут востребованы.

 

Собственно вопрос - как в меню организуется визуализация иконка нажата и иконка отжата?

1 

Это делается:

  1. Изначально картинка с прозрачным фоном и "иконка нажата" реализуется рисованием рамки и более темного заднего фона иконки. За счет прозрачности иконки будет виден более темный задний фон.
  2. Изначально существует две картинки - одна для "иконка нажата" и вторая для "иконка отжата".
Кто подскажет?

 

1

пройдитесь парсером ресурсов по терминалу и сразу станет ясно 

вопрос в вашей реализации, так как ГУИ придется делать самому 

123456
Новый комментарий