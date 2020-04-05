Я 0 в кодинге. Откуда начать? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, я знаком с торговлей и основными принципами. торгую в плюс, но по малу с помощью объемов и кластеров.
Хочу сам научиться писать роботов, но до этого никогда в жизни не сталкивался с кодингом. С чего начать?
я начинал с этой программки(Forex Generator)- с помощью неё, можно понять - как это выглядит из нутрии
Отлично для знающего человека, для новичка в программировании там абракадабра.
Сразу непонятно что пишется:
Как понимает абсолютно далёкий от программирования человек:
объектно-ориентированным - объекты ориентируются? ориентация на объекты? Например, объект "книга". Ориентация, книга, объект?.....
высокого уровня - значит есть низкий уровень, средний уровень. Чем средний уровень отличается от низкого? .....
Ладно сразу к делу, первая ссылка с кодом:
Перечисления
Данные перечислимого типа enum относятся к некоторому ограниченному множеству данных. Определение перечислимого типа:
enum имя_перечислимого_типа
{
список_значений
};
Список значений представляет из себя список идентификаторов именованных констант, разделенных запятыми.
Пример:
enum months // перечисление именованных констант
{
January,
February,
March,
April,
May,
June,
July,
August,
September,
October,
November,
December
};
Перечисление является ограниченным списком?...
4 байта? Вы считать умеете? September- как это слово поместить в 4 байта? ....
анонимное перечисление - есть список и он не имеет имени?.....
Вы сильно заблуждаетесь, что по справке можно с нуля научится MQL!!! Уже должны быть некоторое понимание программирования! Для эксперимента спросите у незнающего человека, что он понял с самой первой страницы документации.
Там ниже примеры есть. И да - персонально для вас никто учебник не написал.
В этой статье все есть https://www.mql5.com/ru/articles/100
Человек написал, что он нуль в кодинге. Я себя просто помню, когда не знал что такое функция. И мне пришлось не раз соответствующую главу из учебника Ковалева перечитывать, чтобы понять что это такое и как данная конструкция работает.
А статья рассчитана на более опытных, может кто с другими языками уже имел дело. Сравните первое упоминание о функции в статье:
"Переменные, определенные на этом уровне, называются глобальными переменными, поскольку они доступны из любой функции советника. Входные параметры могут быть изменены только вне кода советника при запуске. Также мы можем определить другие переменные, которые будем использовать в нашем советнике, они не будут доступны для модификации извне.
Далее идет функция инициализации советника. Это функция вызывается первой после запуска советника или смены графика и вызывается только один раз."
Никаких объяснений о типах функции, аргументах и пр. Потом вскользь о дефайнах, структурах, хотя толком не объяснено как использовать переменные, какие операции с ними можно делать. Структуры сразу использую массивы, индексы, без объяснения, что это такое.
А вот про функции в учебнике Ковалева:
Наиболее важным завоеванием компьютерных технологий является возможность создания и хранения обособленных фрагментов кода, описывающих правила обработки информации для решения некоторого вопроса или небольшой задачи. Такая возможность имеется и в языке MQL4.
Функция - это именованная, обособленная часть программы, описывающая порядок преобразования информации.
Говоря о функциях, мы будем иметь в виду два аспекта: описание функции и вызов функции.
Описание функции - именованная, обособленная часть программы, предназначенная для исполнения.
Вызов функции (обращение к функции) - это запись, исполнение которой приводит к исполнению функции.
В нашей обычной жизни можно найти множество аналогов функции. Возьмём для примера тормозную систему автомобиля. Исполнительный механизм, собственно осуществляющий торможение, как и идея, заложенная в этот механизм конструктором, являются аналогом функции, а педаль тормоза - аналогом вызова функции. Водитель давит на педаль, в результате чего исполнительные механизмы осуществляют некоторое действие - останавливают автомобиль.
далее простые примеры функций на 3-5 строк и потом по усложняющей.
Я учебник раза три перечитывал за два года. Эта статья 10 лет назад с нулевым уровнем подготовки была бы для меня тяжелой.
О чём и речь, чтобы начать писать, нужно изучить грамматику. А mql типизированный язык с очень многими тонкостями.
Освоив грамматику, уже можно приступить к документации mql с осмысленным подходом к делу.
Возьмите любой язык на котором мы говорим, учат сперва буковки, потом слова, потом предложения.
Когда будешь уже понимать эти буковки, тогда уже примеры и документация.
Всё, дальше без меня, вижу тут упоротые mql-щики которым дай только похоливарить.
Отлично для знающего человека, для новичка в программировании там абракадабра.
...
Поддержу. К слову, справка неплохая, но не для новичка.
Базовых знаний там нет, а они нужны. Можете не соглашаться, но знание, что такое переменная, массив, структура/класс, стек вызовов, куча и тд, ИМХО вещь сугубо необходимая. Знание именно сути. Можно, конечно, хелп ми по форумам всю жизнь кричать и свой код из кусков чужого (который в примерах и ответах) кроить, только будет ли это хороший код - вопрос спорный.
Поэтому мой совет ТС. Находите в сети любой онлайн учебник по C++, тот, который с Hello wold начинается и начинаете изучать. А вот когда у Вас с базовыми понятиями проблем не станет, то возвращайтесь сюда. ИМХО, если действительно есть желание, то это неделю - край две займет.
Человек написал, что он нуль в кодинге. Я себя просто помню, когда не знал что такое функция. И мне пришлось не раз соответствующую главу из учебника Ковалева перечитывать, чтобы понять что это такое и как данная конструкция работает.
А статья рассчитана на более опытных, может кто с другими языками уже имел дело. Сравните первое упоминание о функции в статье:
Никаких объяснений о типах функции, аргументах и пр. Потом вскользь о дефайнах, структурах, хотя толком не объяснено как использовать переменные, какие операции с ними можно делать. Структуры сразу использую массивы, индексы, без объяснения, что это такое.
А вот про функции в учебнике Ковалева:
далее простые примеры функций на 3-5 строк и потом по усложняющей.
Я учебник раза три перечитывал за два года. Эта статья 10 лет назад с нулевым уровнем подготовки была бы для меня тяжелой.
А что такое функция в математике вы знали или вообще с понятием функции первый раз встретились?
Поддержу. К слову, справка неплохая, но не для новичка.
Базовых знаний там нет, а они нужны. Можете не соглашаться, но знание, что такое переменная, массив, структура/класс, стек вызовов, куча и тд, ИМХО вещь сугубо необходимая. Знание именно сути. Можно, конечно, хелп ми по форумам всю жизнь кричать и свой код из кусков чужого (который в примерах и ответах) кроить, только будет ли это хороший код - вопрос спорный.
Поэтому мой совет ТС. Находите в сети любой онлайн учебник по C++, тот, который с Hello wold начинается и начинаете изучать. А вот когда у Вас с базовыми понятиями проблем не станет, то возвращайтесь сюда. ИМХО, если действительно есть желание, то это неделю - край две займет.
Да, да. в потом приступайте к написанию вектора.
Привет, я знаком с торговлей и основными принципами. торгую в плюс, но по малу с помощью объемов и кластеров.
Хочу сам научиться писать роботов, но до этого никогда в жизни не сталкивался с кодингом. С чего начать?
http://www.etextlib.ru/Book/Details/40096 - хорошая книга "Освой С++ за 21 день" Джесс Либерти.
почему С++ - потому что сам MQL это по сути надстройка над языком С++.
да и вообще зная С++ заочно будешь знать 70% от С#, Java и других С++ подобных языков коих очень много.
Чтобы делать роботов в MQL4 понадобится знать:
- простейшие типы данных
- что такое функция
- что такое аргументы функции
- что такое параметры препроцессора и зачем нужны
- что такое глобальные переменные
- как использовать функции
в конце написать простейший калькулятор и забив на остальную половину книги переходить на MQL4 - срок месяц полтора +-
Чтобы делать роботов в MQL5 понадобится дополнительно знать:
- что такое классы
- принципы объектно-ориентированного программирования
- полностью осознать принципы наследия , полиморфизма, инкапсуляции
- знать шаблоны функции что это такое и как применяются
и еще кучу всего в общем.
так что вариант первый раз уж вы тут задали этот вопрос как раз для Вас.