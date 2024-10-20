Можно ли определить длину строки OBJ_LABEL в пикселях?
- 2019.11.25
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/forum/6343/page1150#comment_14008242
это для канваса
пс. хотя в справке есть примечание:
Чтобы получить на экране текст такого же размера, как и в объекте OBJ_LABEL, возьмите указанный в свойствах объекта размер шрифта и умножьте на -10.
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это для канваса
Прочтите с начала этой страницы.
Прочтите с начала этой страницы.
в справке написано нужно умножать на -10, не вижу этого на той странице
в справке написано нужно умножать на -10, не вижу этого на той странице
А функцию и проверочный скрипт видите?
А функцию и проверочный скрипт видите?
проверил, показывает неправильно для OBJ_LABEL
- www.mql5.com
в справке написано нужно умножать на -10, не вижу этого на той странице
это про высоту
это про высоту
это про размер шрифта
это про размер шрифта
размер шрифта = высота в пикселях. топикстартеру нужна ширина теста.
размер шрифта = высота в пикселях. топикстартеру нужна ширина теста.
чтобы найти ширину текста, нужно умножить размер шрифта на -10
вы проверяли тот код который вы предложили?
сверху моя картинка - измерьте ширину и высоту надписи, и сравните с тем, что показывает ваш скрипт.
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Есть условная задача:
На график нужно вывести два объекта типа OBJ_LABEL в одну строку друг за другом. При этом до самого момента срабатывания кода мы не знаем какую именно информацию будут выводить эти объекты.
Например в одну строку надо вывести AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY) и AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) и каждое название должно поддерживать свое собственное форматирование (цвет, размер букв итп). То есть вывод этих данных в одной переменной и в одном объекте не подходит.
Учитывая, что мы не знаем длину названия компании (первый объект), как разместить название сервера (второй объект), чтобы оба объекта не наложились бы вдруг друг на друга (если название компании окажется слишком длинным) или не оказались бы слишком далеко друг от друга (если название компании окажется слишком коротким)?
Я это вижу так, что для того чтобы найти координаты для второго объекта, нужно сначала вычислить где заканчивается первый. И вот как это сделать?
p.s. Повторюсь задача условная! Интересует сама возможность динамического связывания расположения объектов между собой.