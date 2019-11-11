Изменить размер картинки на графике (создан OBJ_BITMAP_LABEL-ом)
Ааа. Не сразу понял вопрос.
OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE разве не то?
Можно поэкспериментировать с
bool ResourceCreate( const string resource_name, // имя ресурса const uint& data[], // набор данных в виде массива uint img_width, // ширина создаваемой картинки-ресурса uint img_height, // высота создаваемой картинки-ресурса uint data_xoffset, // смещение левого верхнего угла создаваемой картинки по горизонтали вправо uint data_yoffset, // смещение левого верхнего угла создаваемой картинки по вертикали вниз uint data_width, // общая ширина изображения на основе набора данных ENUM_COLOR_FORMAT color_format // способ обработки цвета );
Не знаю, разве для картинки надо устанавливать размер OBJ_BITMAP_LABEL??? Я не ставлю. Какая картинка есть та и будет отображаться.
Ну так мне и надо менять этот размер картинки, а не ставить какая есть.
Мне понадобилось 7 минут чтобы понять это.)))
Вот как можно изменить размер и сдвинуть картинку
ObjectSetInteger(0, "flag", OBJPROP_XSIZE, 100); ObjectSetInteger(0, "flag", OBJPROP_YSIZE, 100); ObjectSetInteger(0, "flag", OBJPROP_XOFFSET, 50); ObjectSetInteger(0, "flag", OBJPROP_YOFFSET, 50);
Исходная картинка
И уменьшенная
А где остальной кусок женщины?
Так самое красивое в женщине ЧТО???
Вот это и оставлено. А в вашей картинке рога... Кому они надо???
А серьёзно, то это преобразование графических файлов, а не изменение отображения. Для изменения размеров существуют другие приложения.
Я пошел путем следующим..
Масштабирования походу нет встроенного у MQL5.
Я беру картинку нахожу её центр
Вставляю относительно центра графика.
В итоге при изменении масштаба графика картинка так же перемящается в заданную точку..
Пример:
Вариант масштабирования.. загрузить три четыре ресурсных файла с картинками разным масштабом, в зависимости от размера графика в пикселях, выводить нужную..
Здравствуйте.
Странно, но не могу найти как изменить размер картинки, которую устанавливаю с помощью OBJ_BITMAP_LABEL.
Загрузил картинку ресурсом. Ее размер высота-ширина - большой. Мне надо, чтоб этот размер на графике динамически менялся.
Неужели нельзя такое сделать? В ObjectSet() нужного нет.
Прошу помочь, может кто знает. Благодарствую.