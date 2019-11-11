Изменить размер картинки на графике (создан OBJ_BITMAP_LABEL-ом)

Здравствуйте. 

Странно, но не могу найти как изменить размер картинки, которую устанавливаю с помощью OBJ_BITMAP_LABEL.

Загрузил картинку ресурсом. Ее размер высота-ширина - большой. Мне надо, чтоб этот размер на графике динамически менялся. 

Неужели нельзя такое сделать? В ObjectSet() нужного нет.

Прошу помочь, может кто знает. Благодарствую.

 
Не знаю, разве для картинки надо устанавливать размер OBJ_BITMAP_LABEL??? Я не ставлю. Какая картинка есть та и будет отображаться.
 

Ааа. Не сразу понял вопрос.

OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE разве не то?

Можно поэкспериментировать с

bool  ResourceCreate( 
   const string      resource_name,       // имя ресурса 
   const uint&       data[],              // набор данных в виде массива  
   uint              img_width,           // ширина создаваемой картинки-ресурса 
   uint              img_height,          // высота создаваемой картинки-ресурса 
   uint              data_xoffset,        // смещение левого верхнего угла создаваемой картинки по горизонтали вправо 
   uint              data_yoffset,        // смещение левого верхнего угла создаваемой картинки по вертикали вниз 
   uint              data_width,          // общая ширина изображения на основе набора данных 
   ENUM_COLOR_FORMAT color_format         // способ обработки цвета 
   );
 
Alexey Viktorov:
Ну так мне и надо менять этот размер картинки, а не ставить какая есть.

 
Evgeniy Zhdan:

Мне понадобилось 7 минут чтобы понять это.)))

Вот как можно изменить размер и сдвинуть картинку

   ObjectSetInteger(0, "flag", OBJPROP_XSIZE, 100);
   ObjectSetInteger(0, "flag", OBJPROP_YSIZE, 100);
   ObjectSetInteger(0, "flag", OBJPROP_XOFFSET, 50); 
   ObjectSetInteger(0, "flag", OBJPROP_YOFFSET, 50);

Исходная картинка


И уменьшенная


 
Alexey Viktorov:

А где остальной кусок женщины?


 
Evgeniy Zhdan:

Так самое красивое в женщине ЧТО???

Вот это и оставлено. А в вашей картинке рога... Кому они надо???

А серьёзно, то это преобразование графических файлов, а не изменение отображения. Для изменения размеров существуют другие приложения.

 
Evgeniy Zhdan:

Я пошел путем следующим..

Масштабирования походу нет встроенного у MQL5.

Я беру картинку нахожу её центр

Вставляю относительно центра графика.

В итоге при изменении масштаба графика картинка так же перемящается в заданную точку..

Пример:

 


Вариант масштабирования..  загрузить три четыре ресурсных файла с картинками разным масштабом, в зависимости от размера графика в пикселях, выводить нужную.. 

