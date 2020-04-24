А какой фактор может сдвинуть цену нефти в диапазон $20 – $15 за бочку? - страница 6
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В статье Коммерсанта ясно сказано, что подала не на банкротство (как в RG), а на защиту от банкротства.
А, ну заголовок и статья - это две разные вещи. Мастера пиз....журналистики!
Угу, а по сути компания реструктуризирует свой долг и продолжит работать также, как работала.
Это что было? После выступления Путина ))
Нефть CL на CME
Это что было по нефти на CME? После выступления Путина ))
Не понятно, RTS тоже шустро вверх попер.
...
Акции всей нефтянки вверх полезли, лидер Лукой ему на пятки наступает Роснефть.
Это что было? После выступления Путина ))
Нефть CL на CME
)))))
Трамп опубликовал твит, из которого следует, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Про сокращение добычи в США, что характерно, ничего не говорится.
Победитель в нефтяной войне - США
)))))
Трамп опубликовал твит, из которого следует, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Про сокращение добычи в США, что характерно, ничего не говорится.
Победитель в нефтяной войне - США
Понятно, договорились короче, ну он же заявлял что надо договариваться, видимо позвонил всё таки ))
Понятно, договорились короче, ну он же заявлял что надо договариваться, видимо позвонил всё таки ))
Вопрос не в этом.
Вопрос в главном - а кто в каких пропорциях будет сокращать? Эти 10 миллионов - это суммарно и не сказано, что сокращать будут поровну
Вопрос не в этом.
Вопрос в главном - а кто в каких пропорциях будет сокращать? Эти 10 миллионов - это суммарно и не сказано, что сокращать будут поровну
:) Да вообще жесть добычу еще даже не снизили и не понятно о чем саудиты договорились с Россией, а Трамп одним постом двинул котировки.
:) Да вообще жесть добычу еще даже не снизили и не понятно о чем саудиты договорились с Россией, а Трамп одним постом двинул котировки.
Да, можно по твитеру торговать ))
Подписаться на нужных лиц, так в принципе многие и отслеживают новости.
У меняя нет твитера принципиально не заводил его, но видимо придётся это сделать ))
:) Да вообще жесть добычу еще даже не снизили и не понятно о чем саудиты договорились с Россией, а Трамп одним постом двинул котировки.
Самое смешное, что Россия официально сразу сказала, что они с саудитами не говорили.
С саудитами говорил Трамп.
Походу, это приказ
https://news.rambler.ru/politics/43939453-kreml-oproverg-zayavlenie-trampa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Самое смешное, что Россия официально сразу сказала, что они с саудитами не говорили.
С саудитами говорил Трамп.
Походу, это приказ
https://news.rambler.ru/politics/43939453-kreml-oproverg-zayavlenie-trampa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
:) Перед постом в твитере Трамп неверно открыл лонги по нефти.