А какой фактор может сдвинуть цену нефти в диапазон $20 – $15 за бочку? - страница 12
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А между тем реальный рынок нефти живет своей жизнью.
Посмотрите на BR-6.20 12-ти часовую свечу.
В подвале сначала идет объем и под ним открытый интерес.
Не, это наверно какой то супер трейдер имеющий кучу денег и огромные емкости для хранения нефти.
...
Сейчас начал читать фантастическую серию книг под общим название "Пограничье" (про параллельные миры). Начал писать эту серию С. Лукьяненко. Так вот там в одном из миров под названием "Центрум" из за какого то вируса произошла катастрофа. Этот вирус пожрал всю нефть. С тех пор там нет нефти, пластмасса и другие полимеры почти сразу разлагаются.
А я как раз заканчиваю читать ее - предпоследнюю читаю)