А какой фактор может сдвинуть цену нефти в диапазон $20 – $15 за бочку? - страница 12

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Konstantin Nikitin:

А между тем реальный рынок нефти живет своей жизнью.

Посмотрите на BR-6.20 12-ти часовую свечу.

В подвале сначала идет объем и под ним открытый интерес.

 
Vitalii Ananev:

Не, это наверно какой то супер трейдер имеющий кучу денег и огромные емкости для хранения нефти. 

...

Сейчас начал читать фантастическую серию книг под общим название "Пограничье" (про параллельные миры). Начал писать эту серию С. Лукьяненко.  Так вот там в одном из миров под названием "Центрум" из за какого то вируса произошла катастрофа. Этот вирус пожрал всю нефть. С тех пор там нет нефти, пластмасса и другие полимеры почти сразу разлагаются.  

А я как раз заканчиваю читать ее - предпоследнюю читаю)

 
Нефть ударила в 16$ , вообще то у России при нефти по 30$ ресурсов может хватить лет на 5-6, но при 16$ скорее всего года на 2-3 , если нефть будет 10$-16$ пару тройку лет, нечем будет платить не только пенсии.
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