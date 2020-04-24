А какой фактор может сдвинуть цену нефти в диапазон $20 – $15 за бочку? - страница 11

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Дмитрий:

Хватит политизировать - надоел уже

К Вашим детским выходкам уже привык.
А начали Вы с троллинга, т.е. раскрутки на эмоции. Сами и попали на это, не так ли?
 

 

Бывший заместитель министра энергетики России

[Удален]  

Ну, ребята, закупились нефтью? CL

Я да. Кто тут магией обладает.. Толкайте её на 28.

Аминь.

 
onedollarusd:

Ну, ребята, закупились нефтью? CL

Я да. Кто тут магией обладает.. Толкайте её на 28.

Аминь.

Возможно ты поторопился - саудиты скидки для покупателей отменять не  собираются

[Удален]  
Дмитрий:

Возможно ты поторопился - саудиты скидки для покупателей отменять не  собираются

Да неее) 28 минималка даже)

 
Какой фактор? Эллиотт. Чем не фактор?
 
Александр:
Какой фактор? Эллиотт. Чем не фактор?

А хто эта?

 
Александр:
Какой фактор? Эллиотт. Чем не фактор?

Это новый вирус?)

 
Dmitriy Skub:

Это новый вирус?)

Не, это наверно какой то супер трейдер имеющий кучу денег и огромные емкости для хранения нефти. 

...

Сейчас начал читать фантастическую серию книг под общим название "Пограничье" (про параллельные миры). Начал писать эту серию С. Лукьяненко.  Так вот там в одном из миров под названием "Центрум" из за какого то вируса произошла катастрофа. Этот вирус пожрал всю нефть. С тех пор там нет нефти, пластмасса и другие полимеры почти сразу разлагаются.  

 

А между тем реальный рынок нефти живет своей жизнью.

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