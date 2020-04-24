А какой фактор может сдвинуть цену нефти в диапазон $20 – $15 за бочку? - страница 11
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Хватит политизировать - надоел уже
Бывший заместитель министра энергетики России
Ну, ребята, закупились нефтью? CL
Я да. Кто тут магией обладает.. Толкайте её на 28.
Аминь.
Ну, ребята, закупились нефтью? CL
Я да. Кто тут магией обладает.. Толкайте её на 28.
Аминь.
Возможно ты поторопился - саудиты скидки для покупателей отменять не собираются
Возможно ты поторопился - саудиты скидки для покупателей отменять не собираются
Да неее) 28 минималка даже)
Какой фактор? Эллиотт. Чем не фактор?
А хто эта?
Какой фактор? Эллиотт. Чем не фактор?
Это новый вирус?)
Это новый вирус?)
Не, это наверно какой то супер трейдер имеющий кучу денег и огромные емкости для хранения нефти.
...
Сейчас начал читать фантастическую серию книг под общим название "Пограничье" (про параллельные миры). Начал писать эту серию С. Лукьяненко. Так вот там в одном из миров под названием "Центрум" из за какого то вируса произошла катастрофа. Этот вирус пожрал всю нефть. С тех пор там нет нефти, пластмасса и другие полимеры почти сразу разлагаются.
А между тем реальный рынок нефти живет своей жизнью.