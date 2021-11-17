Индикаторы: Multiinstrument NULL

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Multiinstrument NULL:

Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки

Multiinstrument NULL

Автор: Vladimir Khlystov

 
Ошибки в строках 41, 67,69. Картинка не от того индикатора или названия кривых справа сделали вручную? Для удобства пользования индикатором начало отсчёта обычно задают вертикальной линией.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
 
    Что то не работает индикатор. Помогите пожалуйста!
 
Formik63:
    Что то не работает индикатор. Помогите пожалуйста!

А что именно у Вас не работает? Можете скрин сделать?

Возможно нужно просто подождать когда котировки подкачаются?

 
Vladimir Khlystov:

А что именно у Вас не работает? Можете скрин сделать?

Возможно нужно просто подождать когда котировки подкачаются?

     А сколько нужно ждать подкачки?
 
  11
 
Formik63:
  11
      1
 
Formik63:
      1

попробуйте поставить число бар поменьше, например 500 тогда быстрее грузится

https://www.mql5.com/ru/charts/12797057/eurusd-m15-instaforex-group

График EURUSD, M15, 2020.10.20 20:31 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M15, 2020.10.20 20:31 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M15. Брокер: InstaForex Group. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2020.10.20 20:31 UTC.
 
   Multiinstrument Null Day  работает отлично при 1000 свечах. Котировки грузятся моментально. По  неграмотности бился с ним пол дня пока не дошло что на ТФ выше часа он работать не может. Индикатор для наблюдения за корреляциями идеальный.Раньше пользовался Overlay.  ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       А вот с Multiinstrument Null справиться не смог. Подскажите что я не так делаю.
 
Написал советник по этой теме

ICB (Insured Currency Basket)

 

Советник продает (sell) по самому верхнему из всех инструментов и одновременно покупает (buy) по самому нижнему. За счет этого получается страховка от любого движения валют. Но главное нужно подобрать сами инструменты таким образом, чтобы они хорошо коррелировали между собой. Закрытие сделок происходит как только суммарная прибыль достигает заданного значения в процентах от депозита.

 
Внимание Владимир в индюке есть ошибки. Я не тыкаю но в прикрепе.
Файлы:
rMultiInstrument_NULL.mq4  6 kb
12
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