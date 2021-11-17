Индикаторы: Multiinstrument NULL
- www.mql5.com
Что то не работает индикатор. Помогите пожалуйста!
А что именно у Вас не работает? Можете скрин сделать?
Возможно нужно просто подождать когда котировки подкачаются?
А что именно у Вас не работает? Можете скрин сделать?
Возможно нужно просто подождать когда котировки подкачаются?
1
попробуйте поставить число бар поменьше, например 500 тогда быстрее грузится
https://www.mql5.com/ru/charts/12797057/eurusd-m15-instaforex-group
- www.mql5.com
ICB (Insured Currency Basket)
Советник продает (sell) по самому верхнему из всех инструментов и одновременно покупает (buy) по самому нижнему. За счет этого получается страховка от любого движения валют. Но главное нужно подобрать сами инструменты таким образом, чтобы они хорошо коррелировали между собой. Закрытие сделок происходит как только суммарная прибыль достигает заданного значения в процентах от депозита.
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Multiinstrument NULL:
Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки
Автор: Vladimir Khlystov