Ошибка активации - страница 4
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Ответ автора: Добрый! Уважаемый Фанис! Как вчера говорил, проблем на стороне серверов MQL
Какая конкретно ошибка? Что в журнале пишут при установке индикатора?
Какая конкретно ошибка? Что в журнале пишут при установке индикатора?
Я уже не раз писал, актива
Какая конкретно ошибка? Что в журнале пишут при установке индикатора?
В маркете показывает активации закончились, купите индикатор. В журнале пишет активация для r.fanis баланс 0,00usd. Там активаций минимум 10 осталось.
Сегодня пробовал:
Журнал: 2020.03.21 15:05:16.850 MQL5.community: activated for 'r.fanis', balance: 0.00
Терминал показывает
Может вы на другой юсернейм (другой профиль) покупали (если у вас несколько учетных записей на форуме, или на форуме логинитесь как r.fanis а во вкладке Сообщество в Метатрейдере - по другому), потому что - это ваш скриншот с вашего профиля, так? -
Тут нам модераторам форума трудно разобраться.
Попробуйте обратиться в сервис (но, как я отмечал выше, необходимо будет представить всю техническую информацию, то есть: логинитесь во вкладке Сообщество в Метатрейдере - скриншот как доказательство, и так далее).
Или может продавец сделать заявку в сервис (ведь это он добавляет вам активации, так?).
Может вы на другой юсернейм (другой профиль) покупали (если у вас несколько учетных записей на форуме, или на форуме логинитесь как r.fanis а во вкладке Сообщество в Метатрейдере - по другому), потому что - это ваш скриншот с вашего профиля, так? -
Тут нам модераторам форума трудно разобраться.
Попробуйте обратиться в сервис (но, как я отмечал выше, необходимо будет представить всю техническую информацию, то есть: логинитесь во вкладке Сообщество в Метатрейдере - скриншот как доказательство, и так далее).
Или может продавец сделать заявку в сервис (ведь это он добавляет вам активации, так?).
Там и тут логин - r.fanis
А как написать в техподдержку? Меня не пускает сайт, пишет - Дождитесь ответа в имеющейся заявке, пожалуйста. Если у вас есть дополнительные вопросы, задайте их прямо в ней.
Еще там нет пункта по техническим вопросам, в основном финансовые.
Тогда перенаправьте к специалистам.
А как написать в техподдержку? Меня не пускает сайт, пишет - Дождитесь ответа в имеющейся заявке, пожалуйста. Если у вас есть дополнительные вопросы, задайте их прямо в ней.
Еще там нет пункта по техническим вопросам, в основном финансовые.
Значит - задайте прямо в ней, или дождитесь ответа.
Потому что я, например, не все понял из вашего объяснения. Может - в сервисе поймут.
Я, например, знаю, что если было 6 активаций, то они сами собой не исчезают (они могут исчезать если вы из сами тратите).
И каким образом продавец добавил вам еще 19 активаций и почему в вашем профиле их все равно 6 - тут сервис деск может ответить.
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В исключительных случаях модераторы могут сами отправлять заявку в сервис деск по какому-то случаю.
Но по вашему случаю - я, как говорится - пас, потому что тут уже 4 листа в ветке, и я все равно не все понял, а что выговорите - то бездоказательно уже на 4 листах ветки (тут, как я уже описал - на слово никто не верит).
Или кто-то еще разберется (может есть тут опытные продавцы, у которых были аналогичные случаи), или кто-то из пользователей поймет куда исчезают активации (если ваши резервные копии их не тратят, так? точно знаете что не тратят? откуда знаете?).
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То есть, тут или ждать ответа от сервиса, или кто-то другой поможет, потому что я все возможные более-менее похожие случаи описал тут #25 с решением, а в каких случаях на форуме и в сервисе рассматривают просьбы - описал тут #29
(
Значит - задайте прямо в ней, или дождитесь ответа.
Потому что я, например, не все понял из вашего объяснения. Может - в сервисе поймут.
Я, например, знаю, что если было 6 активаций, то они сами собой не исчезают (они могут исчезать если вы из сами тратите).
И каким образом продавец добавил вам еще 19 активаций и почему в вашем профиле их все равно 6 - тут сервис деск может ответить.
----------------
В исключительных случаях модераторы могут сами отправлять заявку в сервис деск по какому-то случаю.
Но по вашему случаю - я, как говорится - пас, потому что тут уже 4 листа в ветке, и я все равно не все понял, а что выговорите - то бездоказательно уже на 4 листах ветки (тут, как я уже описал - на слово никто не верит).
Или кто-то еще разберется (может есть тут опытные продавцы, у которых были аналогичные случаи), или кто-то из пользователей поймет куда исчезают активации (если ваши резервные копии их не тратят, так? точно знаете что не тратят? откуда знаете?).
----------------
То есть, тут или ждать ответа от сервиса, или кто-то другой поможет, потому что я все возможные более-менее похожие случаи описал тут #25 с решением, а в каких случаях на форуме и в сервисе рассматривают просьбы - описал тут #29
Я написал, ответ был такой: кроме финансовых заявок, все будут игнорироваться. Дайте ссылку техникам.