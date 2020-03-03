Как расходуется память при многократном пересоздании массива в цикле? - страница 3
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замерил скорость:
2020.03.02 22:40:21.269 tst (EURUSD,H1) Test №1 = : loops=10000000 ms=15938
2020.03.02 22:40:37.179 tst (EURUSD,H1) Test №2 = : loops=10000000 ms=15906
т.е. варианты 1 и 2 по скорости выполнения по сути одинаковы
А я вот запустил тоже самое
А это пустой цикл, без //array[i] = rand() % i;
Это что получается - компиляторы разные? у меня стандартный МЕ.
Единственное преимущество с++ программистов пред всем осталным миром в томю, что они почему-то непоколебимо уверены в своей неу-нной опупенности.
Угу, ничего не выделяется не осовбождается... а если рекурсивный вызов?
Не хочется опять обидеть такую высокочувствительную личность,
но если бы вы хоть немного читали других участников форума, то могли бы узнать о рекурсивных вызовах:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как расходуется память при многократном пересоздании массива в цикле?
Sergey Dzyublik, 2020.03.03 01:47
2) Перезаполнить стековую память можно просто вызвав функцию с бесконечной рекурсией.
В стеке сохраняется адрес возврата при выходе из функции - это адрес инструкции, которая будет выполнятся после выхода из функции.
В бесконечной рекурсии адрес возврата бесконечно записывается на стек, пока его не переполнит. Запущенная программа вылетает с ошибкой stack overflow.
Не хочется опять обидеть такую высокочувствительную личность,
но если бы вы хоть немного читали других участников форума, то могли бы узнать о рекурсивных вызовах:
А каких других? Членов клуба жертв с++? Этих читаю регулярно, ни одного поста не пропускаю)) Даже в цирк перестал ходить.
А я вот запустил тоже самое
Это что получается - компиляторы разные? у меня стандартный МЕ.
Вы, видимо, запускаете код в отладочном режиме, там вставляются дополнительные отладочные инструкции, проводить какие-либо замеры в этом режиме не корректно.
Если взять МТ5, отключить оптимизацию компилятора и проверку деления на ноль, то для вышепредставленного кода можно получить следующий закономерный результат:
Результат показывает общую тенденцию, но не дает достоверную оценку разности времени выполнения.
Так как не учитывается множество факторов: "холодная" память, кеши процессора, ...
Вы, видимо, запускаете код в отладочном режиме, там вставляются дополнительные отладочные инструкции, проводить какие-либо замеры в этом режиме не корректно.
Если взять МТ5, отключить оптимизацию компилятора и проверку деления на ноль, то для вышепредставленного кода можно получить следующий закономерный результат:
Он показывает общую тенденцию, а не дает достоверную оценку разности времени выполнения.
Так как не учитывается множество факторов: "холодная" память, кеши процессора, ...
Нет не отладочный, я кидаю на график скомпилированный скрипт. Пару раз проверил думал может случайная загрузка ЦП и т.п.
Но я в МТ4 тестил, ветка же. Неужели в МТ4 что-то это настолько неоптимизировано, а в МТ5 всё норм.
Потому что компилятор оптимизирует код, и в итоге сравниается скорость работы двух одинаковых пустых циклов. Потому что результаты вычислений нигде не используются.
А я вот запустил тоже самое
А это пустой цикл, без //array[i] = rand() % i;
Это что получается - компиляторы разные? у меня стандартный МЕ.
нет
те тесты которые компилятор заоптит будут длиться 1 секунду, мои тесты по 17 секунд - там все нормально
компилятор пустые циклы умеет оптимизировать, а вот предсказывать (будут ли в дальнейшем эти данные использоваться) - не умеет ;)
Под стек выделяется память определенного размера - детали #property stacksize
Для скрипта максимальный размер стека - 64МБ, если локальные переменные требуют больше - терминал не запустит скрипт на выполнение MT5 (build 2345) и выдаст ошибку:
в MQL своеобразная модель распределения памяти
все что выяснил (или по крайней мере, что интересовало) - ошибки переполнения стека будут если описывать глобально статические массивы, если массив динамический или статически распределенный массив описан внутри функции, то ошибка переполнения стека не появится
замерил скорость:
2020.03.02 22:40:21.269 tst (EURUSD,H1) Test №1 = : loops=10000000 ms=15938
2020.03.02 22:40:37.179 tst (EURUSD,H1) Test №2 = : loops=10000000 ms=15906
т.е. варианты 1 и 2 по скорости выполнения по сути одинаковы
Запустил этот скрипт, вот результат:
2020.03.03 17:10:00.590 1 USDCHF,H1: Test ¹2 = : loops=100000 ms=5218
2020.03.03 17:09:55.369 1 USDCHF,H1: Test ¹1 = : loops=100000 ms=21000
Только сначла изменил #define LOOPx10 7 на #define LOOPx10 6, а то вообще конца не было видно, может быть в этом секрет тех 17-и секунд?
Однозначно утверждать не буду, но не представляю особой сложности компилятору определить используется результ из переменной или нет. Неиспользуемые переменные прекрасно определяются, а тут нескоько сложнее, но тем не менее... К тому же Ренат писал про это - про то, что если результаты вычислений не используется, то код выкидывается компиляторм.
То было в МТ4.
А теперь понятно, почему у вас тут у некторых результат одинаковый, потому что в МТ5 запускали этот скрипт. А попробуйте посмотреть на название раздела форума в котором находится эта тема.
Конечно, интересно, почему результаты так отличаются (между МТ4 и МТ5), наверно разработчики подшаманили что-то. Возможно зависит от сложности кода, результаты которого не использубются. Но я не уверен, это только здесь некоторые уверены, в том чего ни провреить ни потрогать.
А попробуйте посмотреть на название раздела форума в котором находится эта тема.
Захожу в тему с главной страницы сайта и понятия не имею, что речь о МТ4.
Если специально не искать - то и не узнать.