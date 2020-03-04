Как получить IP-адрес локальной системы? - страница 2

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TheXpert :

с помощью shellexecute запускаете команду "ipconfig /all >c:\ipconfig.txt"

затем парсите файл "c:\ipconfig.txt" путь файла может быть любым, для исключения проблем с UAC лучше создавать его в папке данных терминала

Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.

 
jaffer wilson:

Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.

Mql узкоспециализированный язык программирования, и такие функции в нем просто не предусмотрены.

 
jaffer wilson:

Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.

это можно сделать в mql используя только системные dll. Если вызов dll запрещен, то решения конечно нет.

 
jaffer wilson:

Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.

Winapi это не ,mql

 

Я думаю, никто не хочет делиться решением. Может быть по той или иной причине. Я думаю, никто не хочет даже понять запрос.

Но я ценю ваши заботы.

Я благодарю тебя.

 

у компьютера может быть много сетевых интерфейсов и соответственно много адресов. Количество интерфейсов и их адреса могут меняться в процессе работы.

в общем случае, в интернете ваш компьютер могут видеть под адресами отличными от адресов ваших сетевых карт. В разных местах под разными адресами. И эти адреса тоже могут меняться

то есть задача "узнать IP адрес компьютера" не столь тривиальна.

в большинстве случаев ваш компьютер будет известен в интернет только под одним адресом и его проще всего узнать обратившись к внешей странице, где его вам любезно напечатают. (https://www.whatismyip.com/, https://2ip.ru)

из MQL отправить WebRequest и распарсить полученную страницу

---

учтите, что ваш компьютер может иметь "приватный ip" и обращаться в интернет через прокси-сервера. То есть обратная связь по увиденному публичному адресу будет невозможна

What Is My IP❓ - Shows your real public IP address - IPv4 - IPv6
What Is My IP❓ - Shows your real public IP address - IPv4 - IPv6
  • www.whatismyip.com
WhatIsMyIP.com® is the industry leader in providing REAL IP address information. We provide IP address tools that allow users to perform an Internet Speed Test, IP address lookup, proxy detection, IP Whois Lookup, and more. We have extensive tutorials that show users how to trace an email address, how to change IP addresses, and how to hide...
 
кстати можно попробовать разобрать поле result_headers любого WebRequest на внешнюю страницу - если MT отдаёт все заголовки, то ваш внешний ip там будет фигурировать
 
jaffer wilson:

Я знаю, что winapi может использоваться для получения адреса, но я не знаю, winapi. Я не знаю использование в MQL5.

Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу получить IP-адрес моей системы. Есть что-нибудь, что может помочь?

Код, правда, на Делфи, но разобраться можно

http://site.softmaker.kz/delphi/kak-poluchit-ip-adres-kompyutera-sredstvami-delphi-cherez-socket-api.html


#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#import "Ws2_32.dll"
//Functions
#import
Как получить IP-адрес компьютера, средствами Delphi через Socket API?
Как получить IP-адрес компьютера, средствами Delphi через Socket API?
  • 2010.09.08
  • softmaker
  • site.softmaker.kz
Получение IP-адреса в локальной сети (LAN) средствами Delphi через Socket API
 
jaffer wilson:

Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.

А если через WebRequest() загрузить какую-нибудь страницу, определяющую IP, и из нее извлечь?

Документация по MQL5: Сетевые функции / WebRequest
Документация по MQL5: Сетевые функции / WebRequest
  • www.mql5.com
Для использования функции WebRequest() следует добавить адреса серверов в список разрешенных URL во вкладке "Советники" окна "Настройки". Порт сервера выбирается автоматически на основе указанного протокола - 80 для "http://" и 443 для "https://". Функция WebRequest() является синхронной, это означает, что она приостанавливает выполнение...
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

 https://2ip.ru

по пробовал узнать ip, откуда приходят, в почтовый ящик письма

Снимок2

выдал адреc  ip 40.92.74.11

Снимок 


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