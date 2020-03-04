Как получить IP-адрес локальной системы? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
с помощью shellexecute запускаете команду "ipconfig /all >c:\ipconfig.txt"
затем парсите файл "c:\ipconfig.txt" путь файла может быть любым, для исключения проблем с UAC лучше создавать его в папке данных терминала
Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.
Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.
Mql узкоспециализированный язык программирования, и такие функции в нем просто не предусмотрены.
Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.
это можно сделать в mql используя только системные dll. Если вызов dll запрещен, то решения конечно нет.
Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.
Я думаю, никто не хочет делиться решением. Может быть по той или иной причине. Я думаю, никто не хочет даже понять запрос.
Но я ценю ваши заботы.
Я благодарю тебя.
у компьютера может быть много сетевых интерфейсов и соответственно много адресов. Количество интерфейсов и их адреса могут меняться в процессе работы.
в общем случае, в интернете ваш компьютер могут видеть под адресами отличными от адресов ваших сетевых карт. В разных местах под разными адресами. И эти адреса тоже могут меняться
то есть задача "узнать IP адрес компьютера" не столь тривиальна.
в большинстве случаев ваш компьютер будет известен в интернет только под одним адресом и его проще всего узнать обратившись к внешей странице, где его вам любезно напечатают. (https://www.whatismyip.com/, https://2ip.ru)
из MQL отправить WebRequest и распарсить полученную страницу
---
учтите, что ваш компьютер может иметь "приватный ip" и обращаться в интернет через прокси-сервера. То есть обратная связь по увиденному публичному адресу будет невозможна
Я знаю, что winapi может использоваться для получения адреса, но я не знаю, winapi. Я не знаю использование в MQL5.
Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу получить IP-адрес моей системы. Есть что-нибудь, что может помочь?
Код, правда, на Делфи, но разобраться можно
http://site.softmaker.kz/delphi/kak-poluchit-ip-adres-kompyutera-sredstvami-delphi-cherez-socket-api.html
Это означает, что нет решения с MQL5. Я должен сделать это через CMD. Нет решения вообще.
А если через WebRequest() загрузить какую-нибудь страницу, определяющую IP, и из нее извлечь?
https://2ip.ru
по пробовал узнать ip, откуда приходят, в почтовый ящик письма
выдал адреc ip 40.92.74.11