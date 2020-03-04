Как получить IP-адрес локальной системы? - страница 3
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по пробовал узнать ip, откуда приходят, в почтовый ящик письма
выдал адреc ip 40.92.74.11
повод занести VK и Microsoft в чёрный-причёрный список, и не только в почте :-) кстати заодно винда должна перестать обновляться на ровном месте..
повод занести VK и Microsoft в чёрный-причёрный список, и не только в почте :-) кстати заодно винда должна перестать обновляться на ровном месте..
я бы давно бы перешёл на эту операционку - только вот, плохо там работать с МТ5
Я знаю, что winapi может использоваться для получения адреса, но я не знаю, winapi. Я не знаю использование в MQL5.
Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу получить IP-адрес моей системы. Есть что-нибудь, что может помочь?
Сделал на коленке, к красоте не придирайтесь.
а теперь то же самое для локального который нужен )))
"Как получить IP-адрес локальной системы?" и "Как получить локальный IP-адрес системы?" - это не одно и то же. Problemo de comminicacion, но я понял, что автор хочет внешний IP ("Например, IP-адрес 172.22.22.10", как он написал), а не локальный (192.168.1.5)
Ответит, поймём.
но я понял, что автор хочет внешний IP ("Например, IP-адрес 172.22.22.10", как он написал), а не локальный (192.168.1.5)
Address ranges below are reserved by IANA for private intranets, and not routable to the Internet.
Address ranges below are reserved by IANA for private intranets, and not routable to the Internet.
Ну ок, удалю.
Автор, похоже, обиделся на отсутствие помощи, и ушел. А мы тут без него теребим.
Ну ок, удалю.