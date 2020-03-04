Как получить IP-адрес локальной системы?

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Я знаю, что winapi может использоваться для получения адреса, но я не знаю, winapi. Я не знаю использование в MQL5.

Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу получить IP-адрес моей системы. Есть что-нибудь, что может помочь?

 
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jaffer wilson:

Я знаю, что winapi может использоваться для получения адреса, но я не знаю, winapi. Я не знаю использование в MQL5.

Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу получить IP-адрес моей системы. Есть что-нибудь, что может помочь?

localhost = 127.0.0.1

 
Vitalii Ananev :

localhost = 127.0.0.1

Я спрашиваю о системе IP. Я знаю что такое localhost ip.

 
Alexey Viktorov :
Откройте ссылку https://2ip.ru/

Я ищу решение системного уровня. Я не хочу пинг любого веб-сайта для этого. Может ли быть решение на местном уровне, пожалуйста?

 
jaffer wilson:

нужен внешний ip или ip компьютера в локальной сети?

 
jaffer wilson:

Я спрашиваю о системе IP. Я знаю что такое localhost ip.

Возможно вы не правильно сформулировали вопрос. А он звучит так: Как получить IP-адрес локальной системы? Локальный IP это localhost. 

 
TheXpert :

нужен внешний ip или ip компьютера в локальной сети?

Например, IP-адрес 172.22.22.10.

Я хочу получить это в mql5. Я думаю, теперь это ясно.

Это мой системный ip например.

Как я могу получить его на MQL5 с помощью программы?

 

привет



 
jaffer wilson:

Как я могу получить его на MQL5 с помощью программы?

с помощью shellexecute запускаете команду "ipconfig /all >c:\ipconfig.txt"

затем парсите файл "c:\ipconfig.txt" путь файла может быть любым, для исключения проблем с UAC лучше создавать его в папке данных терминала

 
Alexander Ivanov :

привет



Я хочу решение через MQL5. Я знаю эти вещи. Я пытаюсь автоматизировать свою программу.

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