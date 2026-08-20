Вывод денег на карту - страница 4
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Ну это все догадки, я не финансист, на мой запрос, по поводу этого в банке ответили то, что я и так могу прочитать в законе. Как его расшифровать только.
А дайте пожалуйста ссылку на закон. Я не нашел. Нашел разъяснения НБУ - https://bank.gov.ua/news/all/rozyasnennya-schodo-identifikatsiyi-kliyentiv-pid-chas-perekazu-koshtiv .
Среди прочего в разъяснении упоминается что под закон не подпадают уплаты штрафов, налогов и кредитов до 30 тыс. грн. То есть, я вижу вариант: на карте с кредитным лимитом снимаются средства в пользу кредита. А затем туда выводятся средства с МК в пользу погашения этой суммы кредита. Как-то так.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
В принципе, согласно статье 15 этого закона, все входящие и исходящие операции связанные с тем, что КМУ определило как оффшоры, подлежат обязательному мониторингу. Соответственно, геморрой будет вполне реальный. В РФ по сравнению с этим - вообще свобода перераспределения средств.
В принципе, согласно статье 15 этого закона, все входящие и исходящие операции связанные с тем, что КМУ определило как оффшоры, подлежат обязательному мониторингу. Соответственно, геморрой будет вполне реальный. В РФ по сравнению с этим - вообще свобода перераспределения средств.
И не только. Знакомый прислал. После звонка разблокировали.
И не только. Знакомый прислал. После звонка разблокировали.
А в каком банке счет у знакомого?
Приват.
Приват.
Я так понимаю по картинке, что это он пытался перевести средства, так? Или он получатель транзакции?Просто я как-то из банка РФ пытался перевести на украинский приват. Там все транзакции в Украину блокируются. Если блокируют исходящие операции, то это еще так себе вариант. Решается через чат или звонки. А вот если заблокируют входящую с МК, тогда объяснять суть перевода будет практически нереально.
Я так понимаю по картинке, что это он пытался перевести средства, так? Или он получатель транзакции?
Приват.
Может другу просто нужно активировать на сайте рискованные операции по карте? У меня была ситуация месяц или два назад, ни у одного ДЦ не мог пополнить счет, автоматом отклоняло транзакции писало, что рискованная операция, нужно было разблокировать такие переводы на pb ua /risk. Звонил также сейчас в приват спросил у оператора на счет этого закона и как сейчас обстоят дела с переводами, действительно ли ужесточили. Там сказали, что в целом все переводы остались без изменений. Либо оператор не в курсе, либо проблема в другом у друга была, который прислал скрин.
Может другу просто нужно активировать на сайте рискованные операции по карте? У меня была ситуация месяц или два назад, ни у одного ДЦ не мог пополнить счет, автоматом отклоняло транзакции писало, что рискованная операция, нужно было разблокировать такие переводы на pb ua /risk. Звонил также сейчас в приват спросил у оператора на счет этого закона и как сейчас обстоят дела с переводами, действительно ли ужесточили. Оператор сказал, что в целом все переводы остались особо без изменений. Либо оператор не в курсе, либо проблема в другом у друга была, который прислал скрин.