Покупка советника. Вопрос.
Разместил заказ на советника и один из анонимных исполнителей предложил купить готовый, жутко выгодный, всего за 500$ ))))
Вопрос: Тут тоже есть энергичные ребята из Зимбабве, предлагающие вступить в права наследства заграничного родственника?
Правда, так давайте купим, я тоже могу поучаствовать.
Он же показал отчеты и мониторинги с реальных
счетов у известного брокера?
- www.mql5.com
Разместил заказ на советника и один из анонимных исполнителей предложил купить готовый, жутко выгодный, всего за 500$ ))))
Вопрос: Тут тоже есть энергичные ребята из Зимбабве, предлагающие вступить в права наследства заграничного родственника?
У меня в ленте постоянно пестрит клоун с чудо-советниками, вот очередное тестерное уё..ще!
Пишу ему в ленте, мол покажи или стейт работы на демо-счёте, или мониторинг.
Ответ убивает: "Мы не занимаемся сигналами и торговлей на рынке". То есть, проще найти 1 потерпевшего в месяц и заработать 500$, нежели заработать этим чудом со 100$ за месяц несколько тысяч $.
Ну это блин, ... поиск настолько отбитых покупателей. И за это он просит почти 500 баксов. Так-же интересно, кто это "МЫ", искатели лохов?
Рулит только мониторинг с результатом работы советника, а здесь таких советников можно сосчитать на пальцах, всё остальное - для тестера.
дорогой автор, всего то за 500$
тебе просто повезло
у меня бы 50К робот стоил
у меня бы 50К робот стоил
откуда взялась такая цена, с потолка?
У меня в ленте постоянно пестрит клоун с чудо-советниками, вот очередное тестерное уё..ще!
Мне он тоже писал, по профилю вроде чел. не новичек. Тоже задал ему вопрос о стейтах и мониторингах, его ответы были тоже на грани идиотизма...
Нашел где/кому "втюхивать" тестерные граали...
откуда взялась такая цена, с потолка?
нет, он просто не для бедных стран)
может это и к лучшему
Правда, так давайте купим, я тоже могу поучаствовать.
Он же показал отчеты и мониторинги с реальных
счетов у известного брокера?
Нет - только демо счёт ((((((((
нет, он просто не для бедных стран)
может это и к лучшему
Злые вы - я отказался - сказал, что слишком дёшево, да и 700$ в день маловато......)))
Правда, так давайте купим, я тоже могу поучаствовать.
Он же показал отчеты и мониторинги с реальных
счетов у известного брокера?
вот
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Разместил заказ на советника и один из анонимных исполнителей предложил купить готовый, жутко выгодный, всего за 500$ ))))
Вопрос: Тут тоже есть энергичные ребята из Зимбабве, предлагающие вступить в права наследства заграничного родственника?