Покупка советника. Вопрос.

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Разместил заказ на советника и один из анонимных исполнителей предложил купить готовый, жутко выгодный, всего за 500$ ))))

Вопрос: Тут тоже есть энергичные ребята из Зимбабве, предлагающие вступить в права наследства заграничного родственника?

 
Михаил Шерстнёв:

Разместил заказ на советника и один из анонимных исполнителей предложил купить готовый, жутко выгодный, всего за 500$ ))))

Вопрос: Тут тоже есть энергичные ребята из Зимбабве, предлагающие вступить в права наследства заграничного родственника?

Правда, так давайте купим, я тоже могу поучаствовать.

Он же показал отчеты и мониторинги с реальных счетов у известного брокера?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out...
 
Михаил Шерстнёв:

Разместил заказ на советника и один из анонимных исполнителей предложил купить готовый, жутко выгодный, всего за 500$ ))))

Вопрос: Тут тоже есть энергичные ребята из Зимбабве, предлагающие вступить в права наследства заграничного родственника?

У меня в ленте постоянно пестрит клоун с чудо-советниками, вот очередное тестерное уё..ще!


Пишу ему в ленте, мол покажи или стейт работы на демо-счёте, или мониторинг.

Ответ убивает: "Мы не занимаемся сигналами и торговлей на рынке". То есть, проще найти 1 потерпевшего в месяц и заработать 500$, нежели заработать этим чудом со 100$ за месяц несколько тысяч $.

Ну это блин, ... поиск настолько отбитых покупателей. И за это он просит почти 500 баксов. Так-же интересно, кто это "МЫ", искатели лохов?

Рулит только мониторинг с результатом работы советника, а здесь таких советников можно сосчитать на пальцах, всё остальное - для тестера.

 
лень рисовать как санки едут вниз и подлетают в экран)
 

дорогой автор, всего то за 500$

тебе просто повезло

у меня бы 50К робот стоил

 
Fast235:

у меня бы 50К робот стоил

откуда взялась такая цена, с потолка?

 
Vitaly Muzichenko:

У меня в ленте постоянно пестрит клоун с чудо-советниками, вот очередное тестерное уё..ще!

Мне он тоже писал, по профилю вроде чел. не новичек. Тоже задал ему вопрос о стейтах и мониторингах, его ответы были тоже на грани идиотизма...

Нашел где/кому  "втюхивать" тестерные граали...

 
Igor Yeremenko:

откуда взялась такая цена, с потолка?

нет, он просто не для бедных стран)

может это и к лучшему

 
Igor Yeremenko:

Правда, так давайте купим, я тоже могу поучаствовать.

Он же показал отчеты и мониторинги с реальных счетов у известного брокера?

Нет - только демо счёт ((((((((

 
Fast235:

нет, он просто не для бедных стран)

может это и к лучшему

Злые вы - я отказался - сказал, что слишком дёшево, да и 700$ в день маловато......)))

 
Igor Yeremenko:

Правда, так давайте купим, я тоже могу поучаствовать.

Он же показал отчеты и мониторинги с реальных счетов у известного брокера?

вот

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