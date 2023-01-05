Индикаторы: AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения - страница 3

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Kalinych:

3) Это не косяк, а твоя рацуха  --- рисовать гэповые свечи-бары с толстой окантовкой --- мне просто засирает весь график, это кошмар.

К сожалению, с началом нефтяной войны мой рабочий ТФ М1, редко М5 --- а там всё хоть и микро-, но гэповое  ... что и где мне поправить в коде ?  или задавать размер гэпа ?

Для тех, кто сидит на мелком ТФ  и/или использует счета с динамическим спредом и постоянными микро-гэпами :

362   ret=c1<o && l-c1>Ask-Bid && cn0.time_0!=cn1.time_0; ret=c1>o && c1-h>Ask-Bid && cn0.time_0!=cn1.time_0;                         // ret=fabs(c1-o)>Ask-Bid && cn0.time_0!=cn1.time_0;

Можно просто закомментировать строку (//), но тогда ни на истории, ни в моменте (что особенно замечательно для скальпов в зонах спроса-предложения) вы не увидете выделения гэповых свечей-баров старшего ТФ.

Мне подходит ещё более простое условие :

ret=c1<o && l-c1>0.00001; ret=c1>o && c1-h>0.00001;

 
Добрый день. А есть такой индикатор для MT5?
 

Здоровья, автору.


+ выделение жЫрным свечи с гэпом, относительно предыдущей ( abs(o0-c1)>Spread)

? выделять "верхне"-фрактальную свечу(стандартный фрактал  highest(high[0..4])=2|| lowest(low[0..4])=2)

? выделять "нижне"-фрактальную свечу( highest(low[0..4])=2|| lowest(high[0..4])=2 )

Эти возможности индикатора важны, но должны быть отключаемы. (true/false) в пользовательских настройках индикатора.

Выделение жЫрным свечи с гэпом, особенно!!! ...мешает. Предложенный выше способ не решает эту задачу.


+ отображение таймеров до закрытия свечи индикатора и свечи самого графика

Это полезно, но лучше чтоб находилось в окне объёмов ... или, на выбор пользователя.


Квадраты, определяющие начало  и окончание цикла внутри основного квадрата - лучше сделать так же  (true/false) в настройках.

И опцию закрашивания их фона, отдельно.


С уважением.

 
Классный индикатор. Вот бы такой для МТ5 
 
7im:

Здоровья, автору.


+ выделение жЫрным свечи с гэпом, относительно предыдущей ( abs(o0-c1)>Spread)

? выделять "верхне"-фрактальную свечу(стандартный фрактал  highest(high[0..4])=2|| lowest(low[0..4])=2)

? выделять "нижне"-фрактальную свечу( highest(low[0..4])=2|| lowest(high[0..4])=2 )

Эти возможности индикатора важны, но должны быть отключаемы. (true/false) в пользовательских настройках индикатора.

Выделение жЫрным свечи с гэпом, особенно!!! ...мешает. Предложенный выше способ не решает эту задачу.


+ отображение таймеров до закрытия свечи индикатора и свечи самого графика

Это полезно, но лучше чтоб находилось в окне объёмов ... или, на выбор пользователя.


Квадраты, определяющие начало  и окончание цикла внутри основного квадрата - лучше сделать так же  (true/false) в настройках.

И опцию закрашивания их фона, отдельно.


С уважением.

Приветствую.

Не совсем понял, о чем конкретно речь, постараюсь ответить на то, что понял.

Отключение выделения "фрактальных" свечей - в параметрах есть. 

Вывод таймеров в какие-либо подокна и вообще их вывод - дело вкуса. Изменить/отключить их вывод - в OnTimer().

Выделение жирным определяется поведением в IsNeed(), если сразу в ней задать return(false), то и жирного не увидите. Данная функция дана как пример пользовательского выделения свечи по каким-либо критериям. Можно отключить, можно свой написать.

Индикатор доступен в исходном коде, и любой желающий может над ним поизвращаться всласть. Кому-то одно хотелось бы, кому-то другое. Это достаточно несложный индикатор, пока он такой, какой есть. Реализовать все пожелания - и он перестанет быть несложным (как в работе, так и в использовании).

В своё время он был мне полезен именно в таком виде, как сейчас. Может, и еще кому он полезен именно в таком виде.

 

Здравствуйте!!!

А можно перекомпилировать  этот индикатор в MT5?

  

 

Добрый день Всем!

Amba404  Пожалуйста подробно распишите Настройки индикатора, каждый пункт ...

как минимум не понятно, то что я обвёл на картинке

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