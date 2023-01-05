Индикаторы: AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения - страница 3
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3) Это не косяк, а твоя рацуха --- рисовать гэповые свечи-бары с толстой окантовкой --- мне просто засирает весь график, это кошмар.
Для тех, кто сидит на мелком ТФ и/или использует счета с динамическим спредом и постоянными микро-гэпами :
362 ret=c1<o && l-c1>Ask-Bid && cn0.time_0!=cn1.time_0; ret=c1>o && c1-h>Ask-Bid && cn0.time_0!=cn1.time_0; // ret=fabs(c1-o)>Ask-Bid && cn0.time_0!=cn1.time_0;
Мне подходит ещё более простое условие :
ret=c1<o && l-c1>0.00001; ret=c1>o && c1-h>0.00001;
Здоровья, автору.
+ выделение жЫрным свечи с гэпом, относительно предыдущей ( abs(o0-c1)>Spread)
? выделять "верхне"-фрактальную свечу(стандартный фрактал highest(high[0..4])=2|| lowest(low[0..4])=2)
? выделять "нижне"-фрактальную свечу( highest(low[0..4])=2|| lowest(high[0..4])=2 )
Эти возможности индикатора важны, но должны быть отключаемы. (true/false) в пользовательских настройках индикатора.
Выделение жЫрным свечи с гэпом, особенно!!! ...мешает. Предложенный выше способ не решает эту задачу.
+ отображение таймеров до закрытия свечи индикатора и свечи самого графика
Это полезно, но лучше чтоб находилось в окне объёмов ... или, на выбор пользователя.
Квадраты, определяющие начало и окончание цикла внутри основного квадрата - лучше сделать так же (true/false) в настройках.
И опцию закрашивания их фона, отдельно.
С уважением.
Здоровья, автору.
+ выделение жЫрным свечи с гэпом, относительно предыдущей ( abs(o0-c1)>Spread)
? выделять "верхне"-фрактальную свечу(стандартный фрактал highest(high[0..4])=2|| lowest(low[0..4])=2)
? выделять "нижне"-фрактальную свечу( highest(low[0..4])=2|| lowest(high[0..4])=2 )
Эти возможности индикатора важны, но должны быть отключаемы. (true/false) в пользовательских настройках индикатора.
Выделение жЫрным свечи с гэпом, особенно!!! ...мешает. Предложенный выше способ не решает эту задачу.
+ отображение таймеров до закрытия свечи индикатора и свечи самого графика
Это полезно, но лучше чтоб находилось в окне объёмов ... или, на выбор пользователя.
Квадраты, определяющие начало и окончание цикла внутри основного квадрата - лучше сделать так же (true/false) в настройках.
И опцию закрашивания их фона, отдельно.
С уважением.
Приветствую.
Не совсем понял, о чем конкретно речь, постараюсь ответить на то, что понял.
Отключение выделения "фрактальных" свечей - в параметрах есть.
Вывод таймеров в какие-либо подокна и вообще их вывод - дело вкуса. Изменить/отключить их вывод - в OnTimer().
Выделение жирным определяется поведением в IsNeed(), если сразу в ней задать return(false), то и жирного не увидите. Данная функция дана как пример пользовательского выделения свечи по каким-либо критериям. Можно отключить, можно свой написать.
Индикатор доступен в исходном коде, и любой желающий может над ним поизвращаться всласть. Кому-то одно хотелось бы, кому-то другое. Это достаточно несложный индикатор, пока он такой, какой есть. Реализовать все пожелания - и он перестанет быть несложным (как в работе, так и в использовании).
В своё время он был мне полезен именно в таком виде, как сейчас. Может, и еще кому он полезен именно в таком виде.
Здравствуйте!!!
А можно перекомпилировать этот индикатор в MT5?
Добрый день Всем!
Amba404 Пожалуйста подробно распишите Настройки индикатора, каждый пункт ...
как минимум не понятно, то что я обвёл на картинке