Публикация Сигнала - страница 2
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это всё понятно - но
у него сигнал уже существует 5 недель - а регистрация вчера. как такое может быть?
Может быть. Сигнал - это присоединенный счет с любого брокера. И сигналов может быть немеряно на счете МК. Причем возраст счетов совершенно не важен. Выделите разницу между открытием счета у брокера и публикацией сигнала на МК. Одно к другому не относится вообще.Человек мог торговать в прошлом и знать не знал об mql5.com. Потом вдруг попал сюда и решил присоединить свой счет. В чем вы видите проблему?
Может быть. Сигнал - это присоединенный счет с любого брокера. И сигналов может быть немеряно на счете МК. Причем возраст счетов совершенно не важен. Выделите разницу между открытием счета у брокера и публикацией сигнала на МК. Одно к другому не относится вообще.
Ладно! пусть будет так! все равно , что то тут, подозрительно.
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а так, вроде сигнал у него не плохой. пусть даже с не большой суммой
Ладно! пусть будет так! все равно , что то тут, подозрительно.
----
а так, вроде сигнал у него не плохой. пусть даже с не большой суммой
Он зарегистрировался на mql5 портале вчера, и сегодня присоединил сигнал к сервису (сигнал мониторится с сегодняшнего дня) -
Сигналу и суток нет в мониторинге.
Просто зайдите на страницу сигналов тут https://www.mql5.com/ru/signals и посмотрите любые ... например два сверху, и посмотрите - с какого года была торговля в Метатрейдере без мониторинга (у первых двух - с 2018 года), а с какого числа торговля мониторится (с января 2020 года).
Я советую потенциальным подписчикам тоже обращать на это внимание (до мониторинга - только трейдер и Метатрейдер один на один, а с мониторингом мы все всё видим в реальном времени).
Он зарегистрировался на mql5 портале вчера, и сегодня присоединил сигнал к сервису (сигнал мониторится с сегодняшнего дня) -
Сигналу и суток нет в мониторинге.
Могу я, сигнал зарегать, без регистрации в mql5.com.
как я могу это сделать? у своего брокера или где?
как может сигнал существовать 5 недель?
Могу я, сигнал зарегать, без регистрации в mql5.com.
как я могу это сделать? у своего брокера или где?
Любой счет у любого брокера может стать сигналом. Вы смотрите на возраст счета (5 недель). А сигналом этот счет стал вчера. Это вам и пытаются разложить. :)
Я зайду еще с другой стороны: еще позавчера этот счет не был сигналом. Не знаю как вам еще объяснить.
Могу я, сигнал зарегать, без регистрации в mql5.com.
как я могу это сделать? у своего брокера или где?
как может сигнал существовать 5 недель?
И создался он после регистрации пользователя.
вы мой предыдущий пост читали?
Сигнал существует меньше суток.
И создался он после регистрации пользователя.
вы мой предыдущий пост читали?
так , как понять ? что сигнал существует 5 недель ?
от брокера сигналы, сюда не как , не могут передаваться.
Или могут?
так , как понять ? что сигнал существует 5 недель ?
от брокера сигналы, сюда не как , не могут передаваться.
Или могут?
Сигнал существует с сегодняшнего утра.
А про торговую историю - читайте тут в статье https://www.mql5.com/ru/articles/591
Обращаем ваше внимание на то, что при успешном создании нового сигнала с вашего торгового счета, на котором будут отслеживаться торговые операции, запрашивается вся торговая история для сбора и предоставления статистики всем посетителям сервиса "Сигналы".