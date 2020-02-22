Публикация Сигнала - страница 2

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Alexsandr San:

это всё понятно - но 

у него сигнал уже существует 5 недель - а регистрация вчера. как такое может быть?


Может быть. Сигнал - это присоединенный счет с любого брокера. И сигналов может быть немеряно на счете МК. Причем возраст счетов совершенно не важен. Выделите разницу между открытием счета у брокера и публикацией сигнала на МК. Одно к другому не относится вообще.

Человек мог торговать в прошлом и знать не знал об mql5.com. Потом вдруг попал сюда и решил присоединить свой счет. В чем вы видите проблему?
[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Может быть. Сигнал - это присоединенный счет с любого брокера. И сигналов может быть немеряно на счете МК. Причем возраст счетов совершенно не важен. Выделите разницу между открытием счета у брокера и публикацией сигнала на МК. Одно к другому не относится вообще.

Ладно! пусть будет так! все равно , что то тут, подозрительно.

----

а так, вроде сигнал у него не плохой. пусть даже с не большой суммой 

 
Alexsandr San:

Ладно! пусть будет так! все равно , что то тут, подозрительно.

----

а так, вроде сигнал у него не плохой. пусть даже с не большой суммой 

Он зарегистрировался на mql5 портале вчера, и сегодня присоединил сигнал к сервису (сигнал мониторится с сегодняшнего дня) -


Сигналу и суток нет в мониторинге.

Просто зайдите на страницу сигналов тут https://www.mql5.com/ru/signals и посмотрите любые ... например два сверху, и посмотрите - с какого года была торговля в Метатрейдере без мониторинга (у первых двух - с 2018 года), а с какого числа торговля мониторится (с января 2020 года).

Я советую потенциальным подписчикам тоже обращать на это внимание (до мониторинга - только трейдер и Метатрейдер один на один, а с мониторингом мы все всё видим в реальном времени).

[Удален]  
Sergey Golubev:

Он зарегистрировался на mql5 портале вчера, и сегодня присоединил сигнал к сервису (сигнал мониторится с сегодняшнего дня) -


Сигналу и суток нет в мониторинге.

Могу я, сигнал зарегать, без регистрации в mql5.com.

как я могу это сделать? у своего брокера или где? 

как может сигнал существовать 5 недель? 

 
Alexsandr San:

Могу я, сигнал зарегать, без регистрации в mql5.com.

как я могу это сделать? у своего брокера или где? 

Любой счет у любого брокера может стать сигналом. Вы смотрите на возраст счета (5 недель). А сигналом этот счет стал вчера. Это вам и пытаются разложить. :)

Я зайду еще с другой стороны: еще позавчера этот счет не был сигналом. Не знаю как вам еще объяснить.

 
Alexsandr San:

Могу я, сигнал зарегать, без регистрации в mql5.com.

как я могу это сделать? у своего брокера или где? 

как может сигнал существовать 5 недель? 

Сигнал существует меньше суток.
И создался он после регистрации пользователя.

вы мой предыдущий пост читали?
[Удален]  
Sergey Golubev:
Сигнал существует меньше суток.
И создался он после регистрации пользователя.

вы мой предыдущий пост читали?

так , как понять ? что сигнал существует 5 недель ?

GORY AGAFONOV2 

от брокера сигналы, сюда не как , не могут передаваться.  

Или могут?

[Удален]  
всё! понял! этот счёт показывает - такой результат 
 
Alexsandr San:

так , как понять ? что сигнал существует 5 недель ?

 

от брокера сигналы, сюда не как , не могут передаваться.  

Или могут?

Сигнал существует с сегодняшнего утра.
А про торговую историю - читайте тут в статье https://www.mql5.com/ru/articles/591

Обращаем ваше внимание на то, что при успешном создании нового сигнала с вашего торгового счета, на котором будут отслеживаться торговые операции, запрашивается вся торговая история для сбора и предоставления статистики всем посетителям сервиса "Сигналы".

Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
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Извините все!!! за мою тупость . как до Жирафа, только дошло. 
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