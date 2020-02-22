Публикация Сигнала

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Всем привет!

Более опытные подскажите, пожалуйста.

Есть два поля, куда нужно поставить галочки при создании нового Сигнала:

1. Мониторинг включён. Данные собираются в реальном режиме времени.

2. Это мой личный сигнал, недоступный публично. Могу закрыть/открыть публичный доступ в любое время.


Куда нужно галочку поставить? 

Или в обоих случаях?

Что вообще второй пункт означает?

Всем спасибо за помощь. 

 
IGORY AGAFONOV:

Всем привет!

Более опытные подскажите, пожалуйста.

Есть два поля, куда нужно поставить галочки при создании нового Сигнала:

1. Мониторинг включён. Данные собираются в реальном режиме времени.

2. Это мой личный сигнал, недоступный публично. Могу закрыть/открыть публичный доступ в любое время.


Куда нужно галочку поставить? 

Или в обоих случаях?

Что вообще второй пункт означает?

Всем спасибо за помощь. 

1. Это мониторинг процессов сигнала в реальном времени. Если вы хотите, чтобы все данные учитывались, то без этого никак. Также с отключенной этой галочкой, на ваш сигнал нельзя будет подписаться (это если вы рассматриваете подписчиков).

2. Если поставить эту галочку, то ваш сигнал будет недоступен для сторонних глаз. Однако если первая галочка включена, то статистика по нему будет собираться. Если вы расчитываете на публичность и подписчиков, я бы не рекомендовал включать ее вообще. 

[Удален]  
IGORY AGAFONOV:

Всем привет!

Более опытные подскажите, пожалуйста.

Есть два поля, куда нужно поставить галочки при создании нового Сигнала:

1. Мониторинг включён. Данные собираются в реальном режиме времени.

2. Это мой личный сигнал, недоступный публично. Могу закрыть/открыть публичный доступ в любое время.


Куда нужно галочку поставить? 

Или в обоих случаях?

Что вообще второй пункт означает?

Всем спасибо за помощь. 

как получается - регистрация вчера ?

GORY AGAFONOV

а, сигналу 5 недель ?

GORY AGAFONOV2

 
Alexsandr San:

как получается - регистрация вчера ?

а, сигналу 5 недель ?


Регистрация сигнала на МК произошла вчера. А счет мог быть открыт 10 лет назад. Вы же вроде бы не первый день здесь. Даже прогнозы предоставляете :)

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Регистрация сигнала на МК произошла вчера. А счет мог быть открыт 10 лет назад. Вы же вроде бы не первый день здесь. Даже прогнозы предоставляете :)

Так сигнал - что бы опубликовать , надо наверное сначала зарегистрироваться на  mql5.com ?  я думаю по другому не как

 
Alexsandr San:

Так сигнал - что бы опубликовать , надо наверное сначала зарегистрироваться на  mql5.com ?  я думаю по другому не как

Вы ошибаетесь. Причем практически все топовые сигналы с длительной историей добавлялись на МК через годы после открытия самих счетов. Поскольку счета открываются не в самом mql5.com, а у множества различных брокеров.

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Вы ошибаетесь. Причем практически все топовые сигналы с длительной историей добавлялись на МК через годы после открытия самих счетов. Поскольку счета открываются не в самом mql5.com, а у множества различных брокеров.

с час! попробую. без регистрации открыть сигнал  

 
Alexsandr San:

с час! попробую. без регистрации открыть сигнал  

Да можете прямо из терминала вашего МТ5. Там есть иконка для публикации сигнала. При ее нажатии даже данные сами заполняются.

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Да можете прямо из терминала вашего МТ5. Там есть иконка для публикации сигнала. При ее нажатии даже данные сами заполняются.

Выкидывает окошко - что бы я зарегался сначала - а потом разрешат сигналить 

GORY AGAFONOV3

 
Alexsandr San:

Выкидывает окошко - что бы я зарегался сначала - а потом разрешат сигналить 


У вас уже есть регистрация на МК. Просто нужно заполнить данные: логин и пароль. Это не имеет отношения к публикации сигналов в принципе.

Там еще есть синие буквы, говорящие "Если у вас уже есть аккаунт... авторизуйтесь"

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

У вас уже есть регистрация на МК. Просто нужно заполнить данные: логин и пароль. Это не имеет отношения к публикации сигналов в принципе.

Там еще есть синие буквы, говорящие "Если у вас уже есть аккаунт... авторизуйтесь"

это всё понятно - но 

у него сигнал уже существует 5 недель - а регистрация вчера. как такое может быть?

GORY AGAFONOV

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