Зарегистрировалась на маркете как продавец, но функции недоступны. - страница 2

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NADEZHDA TSEPELEVA:
Если модераторы читают мой топик, может посодействуете?

Попробуйте написать свой логин как у всех, а не через CAPS LOCK.

 
   
[Удален]  
Это не мой логин, Через капс лок появилось так после проверки документов
[Удален]  
И я уже не могу его изменить
 
NADEZHDA TSEPELEVA:
Это не мой логин, Через капс лок появилось так после проверки документов

 Измените Имя и Фамилия.

 
NADEZHDA TSEPELEVA:
Было написано, что проверка автоматическая

По-моему - волноваться еще рано: вы только вчера зарегистрировались на этом mql5 форуме, и уже вчера же прошли проверку. Я думаю, что это рекорд (зарегистрироваться на форуме в воскресенье, и в этот же день пройти валидацию на продавца).

Вот когда пройдет несколько дней - тогда можно начать волноваться (а пока - рано, так как некоторые моменты апдейтятся не в реальном времени).

[Удален]  
Vladimir Karputov:

 Измените Имя и Фамилия.

В профиле уже нельзя поменять

[Удален]  
Sergey Golubev:

По-моему - волноваться еще рано: вы только вчера зарегистрировались на этом mql5 форуме, и уже вчера же прошли проверку. Я думаю, что это рекорд (зарегистрироваться на форуме в воскресенье, и в этот же день пройти валидацию на продавца).

Вот когда пройдет несколько дней - тогда можно начать волноваться (а пока - рано, так как некоторые моменты апдейтятся не в реальном времени).

Так и зарегистрировалась чтобы стать продавцом

 
NADEZHDA TSEPELEVA:

В профиле уже нельзя поменять

Если нельзя поменять - значит есть статус Продавца. У Вас такая надпись?

Продавец

 
Sergey Golubev:

По-моему - волноваться еще рано: вы только вчера зарегистрировались на этом mql5 форуме, и уже вчера же прошли проверку. Я думаю, что это рекорд (зарегистрироваться на форуме в воскресенье, и в этот же день пройти валидацию на продавца).

Вот когда пройдет несколько дней - тогда можно начать волноваться (а пока - рано, так как некоторые моменты апдейтятся не в реальном времени).

Полюбому это местный рекорд. 

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