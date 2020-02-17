Зарегистрировалась на маркете как продавец, но функции недоступны. - страница 2
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Попробуйте написать свой логин как у всех, а не через CAPS LOCK.
Это не мой логин, Через капс лок появилось так после проверки документов
Измените Имя и Фамилия.
Было написано, что проверка автоматическая
По-моему - волноваться еще рано: вы только вчера зарегистрировались на этом mql5 форуме, и уже вчера же прошли проверку. Я думаю, что это рекорд (зарегистрироваться на форуме в воскресенье, и в этот же день пройти валидацию на продавца).
Вот когда пройдет несколько дней - тогда можно начать волноваться (а пока - рано, так как некоторые моменты апдейтятся не в реальном времени).
Измените Имя и Фамилия.
В профиле уже нельзя поменять
По-моему - волноваться еще рано: вы только вчера зарегистрировались на этом mql5 форуме, и уже вчера же прошли проверку. Я думаю, что это рекорд (зарегистрироваться на форуме в воскресенье, и в этот же день пройти валидацию на продавца).
Вот когда пройдет несколько дней - тогда можно начать волноваться (а пока - рано, так как некоторые моменты апдейтятся не в реальном времени).
Так и зарегистрировалась чтобы стать продавцом
В профиле уже нельзя поменять
Если нельзя поменять - значит есть статус Продавца. У Вас такая надпись?
По-моему - волноваться еще рано: вы только вчера зарегистрировались на этом mql5 форуме, и уже вчера же прошли проверку. Я думаю, что это рекорд (зарегистрироваться на форуме в воскресенье, и в этот же день пройти валидацию на продавца).
Вот когда пройдет несколько дней - тогда можно начать волноваться (а пока - рано, так как некоторые моменты апдейтятся не в реальном времени).
Полюбому это местный рекорд.