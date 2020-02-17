Зарегистрировалась на маркете как продавец, но функции недоступны. - страница 3

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Vladimir Karputov:

Если нельзя поменять - значит есть статус Продавца. У Вас такая надпись?


вот так у меня

 
NADEZHDA TSEPELEVA:

вот так у меня

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NADEZHDA TSEPELEVA:

Так и зарегистрировалась чтобы стать продавцом

Если я перепощу свой пост в англоязычную часть форума о том, что есть один пользователь, который зарегистрировался на форуме вчера в воскресенье и в этот же день получил валидацию (и если англ пользователи поверят и не примут это сообщение за "прикол") -
вы даже не представляете - сколько вы получите сообщений в личку  с вопросом и мольбой раскрыть секрет того, как вам удалось это сделать не за неделю например (а некоторые и дольше мучаются, и ветки есть с просьбами о помощи на 25 листов и так далее), а так быстро и сразу же после регистрации на форуме.

Поэтому советую начать волноваться через несколько дней (и постить потом не на форум, а в сервис: линк на сервисдеск у вас с левой стороны профиля).

My Seller Account Not Approve
My Seller Account Not Approve
  • 2018.09.21
  • www.mql5.com
I have opened my account in mql5 which has been more than 6 months and has not been opened yet, I have completed all the document and multi, still...
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Sergey Golubev:

Если я перепощу свой пост в англоязычную часть форума о том, что есть один пользователь, который зарегистрировался на форуме вчера в воскресенье и в этот же день получил валидацию (и если англ пользователи поверят и не примут это сообщение за "прикол") -
вы даже не представляете - сколько вы получите сообщений в личку  с вопросом и мольбой раскрыть секрет того, как вам удалось это сделать не за неделю например (а некоторые и дольше мучаются, и ветки есть с просьбами о помощи на 25 листов и так далее), а так быстро и сразу же после регистрации на форуме.

Поэтому советую начать волноваться через несколько дней (и постить потом не на форум, а в сервис: линк на сервисдеск у вас с левой стороны профиля).

Меня может та же учесть настигнуть? - ждать 6 месяцев?(((

 
NADEZHDA TSEPELEVA:

Меня может та же учесть настигнуть? - ждать 6 месяцев?(((

Если у вас уже автоматическая проверка пройдена, то наверняка нет. Но можете поверить, многие здесь ждали не день и не неделю. 

 
NADEZHDA TSEPELEVA:

Меня может та же учесть настигнуть? - ждать 6 месяцев?(((

Еще раз перечитайте что я написал: многим отказывают (вкл программистов, и вкл некоторых известных по никам пользователей), и у многих происходит долго из-за того, что они что-то неправильно делают.

А у вас быстро -


У вас уже получилось.
Если через несколько дней не появится такая штука  справа вашей фамилии в вашем профиле - пишите в сервис.

Здесь на форуме больше ничем не помогут.
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