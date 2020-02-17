Зарегистрировалась на маркете как продавец, но функции недоступны. - страница 3
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Если нельзя поменять - значит есть статус Продавца. У Вас такая надпись?
вот так у меня
вот так у меня
Используйте кнопку или ссылку
Так и зарегистрировалась чтобы стать продавцом
Если я перепощу свой пост в англоязычную часть форума о том, что есть один пользователь, который зарегистрировался на форуме вчера в воскресенье и в этот же день получил валидацию (и если англ пользователи поверят и не примут это сообщение за "прикол") -
вы даже не представляете - сколько вы получите сообщений в личку с вопросом и мольбой раскрыть секрет того, как вам удалось это сделать не за неделю например (а некоторые и дольше мучаются, и ветки есть с просьбами о помощи на 25 листов и так далее), а так быстро и сразу же после регистрации на форуме.
Поэтому советую начать волноваться через несколько дней (и постить потом не на форум, а в сервис: линк на сервисдеск у вас с левой стороны профиля).
Если я перепощу свой пост в англоязычную часть форума о том, что есть один пользователь, который зарегистрировался на форуме вчера в воскресенье и в этот же день получил валидацию (и если англ пользователи поверят и не примут это сообщение за "прикол") -
вы даже не представляете - сколько вы получите сообщений в личку с вопросом и мольбой раскрыть секрет того, как вам удалось это сделать не за неделю например (а некоторые и дольше мучаются, и ветки есть с просьбами о помощи на 25 листов и так далее), а так быстро и сразу же после регистрации на форуме.
Поэтому советую начать волноваться через несколько дней (и постить потом не на форум, а в сервис: линк на сервисдеск у вас с левой стороны профиля).
Меня может та же учесть настигнуть? - ждать 6 месяцев?(((
Меня может та же учесть настигнуть? - ждать 6 месяцев?(((
Если у вас уже автоматическая проверка пройдена, то наверняка нет. Но можете поверить, многие здесь ждали не день и не неделю.
Меня может та же учесть настигнуть? - ждать 6 месяцев?(((
Еще раз перечитайте что я написал: многим отказывают (вкл программистов, и вкл некоторых известных по никам пользователей), и у многих происходит долго из-за того, что они что-то неправильно делают.
А у вас быстро -
У вас уже получилось.Здесь на форуме больше ничем не помогут.
Если через несколько дней не появится такая штука справа вашей фамилии в вашем профиле - пишите в сервис.