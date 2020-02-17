Зарегистрировалась на маркете как продавец, но функции недоступны.
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Зарегистрировалась на маркете, затем перешла в вкалдку продавец, загрузила документы, документы прошли проверку, уже второй день при переходе на вкалдку продавец, вижу сообщение, что документы прошли проверку, добавить продукт не могу, подскажите, в чем может быть проблема?
В профиле у вас отсутствует значок проверенного пользователя. Вероятно с проверкой все еще не окончено.
Зарегистрировалась на маркете, затем перешла в вкалдку продавец, загрузила документы, документы прошли проверку, уже второй день при переходе на вкалдку продавец, вижу сообщение, что документы прошли проверку, добавить продукт не могу, подскажите, в чем может быть проблема?
У вас в профиле рядом с именем нет значка верифицированного пользователя:
А значит - смотрите вкладку сообщений там, где вы отправляли документы на проверку - там должны быть сообщения, касающиеся вашей
верификации.
К сожалению, мне не видно что там у вас, и мне не видно такую вкладку у себя чтобы пример показать - я давно верифицирован, и наверное уже нет в профиле такой вкладки:
У вас в профиле рядом с именем нет значка верифицированного пользователя:
А значит - смотрите вкладку сообщений там, где вы отправляли документы на проверку - там должны быть сообщения, касающиеся вашей
верификации.
К сожалению, мне не видно что там у вас, и мне не видно такую вкладку у себя чтобы пример показать - я давно верифицирован, и наверное уже нет в профиле такой вкладки:
Вот скриншот, посмотрите пожалуйста
Здесь не всегда все делается мгновенно.
Нигде все делается мгновенно...)
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