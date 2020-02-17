Зарегистрировалась на маркете как продавец, но функции недоступны.

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Зарегистрировалась на маркете, затем перешла в вкалдку продавец, загрузила документы, документы прошли проверку, уже второй день при переходе на вкалдку продавец, вижу сообщение, что документы прошли проверку, добавить продукт не могу, подскажите, в чем может быть проблема?
 
NADEZHDA TSEPELEVA:
Зарегистрировалась на маркете, затем перешла в вкалдку продавец, загрузила документы, документы прошли проверку, уже второй день при переходе на вкалдку продавец, вижу сообщение, что документы прошли проверку, добавить продукт не могу, подскажите, в чем может быть проблема?

В профиле у вас отсутствует значок проверенного пользователя. Вероятно с проверкой все еще не окончено.

 
NADEZHDA TSEPELEVA:
Зарегистрировалась на маркете, затем перешла в вкалдку продавец, загрузила документы, документы прошли проверку, уже второй день при переходе на вкалдку продавец, вижу сообщение, что документы прошли проверку, добавить продукт не могу, подскажите, в чем может быть проблема?

У вас в профиле рядом с именем нет значка верифицированного пользователя:


А значит - смотрите вкладку сообщений там, где вы отправляли документы на проверку - там должны быть сообщения, касающиеся вашей верификации.
К сожалению, мне не видно что там у вас, и мне не видно такую вкладку у себя чтобы пример показать - я давно верифицирован, и наверное уже нет в профиле такой вкладки:


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Artyom Trishkin:

У вас в профиле рядом с именем нет значка верифицированного пользователя:


А значит - смотрите вкладку сообщений там, где вы отправляли документы на проверку - там должны быть сообщения, касающиеся вашей верификации.
К сожалению, мне не видно что там у вас, и мне не видно такую вкладку у себя чтобы пример показать - я давно верифицирован, и наверное уже нет в профиле такой вкладки:


Вот скриншот, посмотрите пожалуйста


 
NADEZHDA TSEPELEVA:


Вот скриншот, посмотрите пожалуйста

Ну не знаю тогда. Может подождать стоит немного. Может перезайти в профиль... Сейчас регистрация проходит в автоматическом режиме - поэтому мне этот процесс совсем не знаком.

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Так данное сообщение висит со вчерашнего дня
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Я даже не знаю кому писать по этому поводу
 
Если проверка сейчас автоматическая, то возможно подтверждение производится вручную. То есть, автомат принял, но модератор не проверил и не подтвердил. В любом случае, такая картинка  в разделе "продавец" нетипична. У кого-нибудь такое висит? Обычно там статистика и список товаров, сигналов итд. Значит почти наверняка перепроверяется вручную, а понедельник только начинается. Потерпите немного. Здесь не всегда все делается мгновенно.
 
Vitaliy Maznev:
Здесь не всегда все делается мгновенно.

Нигде все делается мгновенно...)

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Было написано, что проверка автоматическая
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Если модераторы читают мой топик, может посодействуете?
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