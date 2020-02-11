Личная переписка, сообщения - страница 2
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Тоже ничего не работает, вбиваешь ник и ничего не происходит
Вот, пришло (или пришло недавно, или давно но просто не видел) -
Здравствуйте!
Ошибка с доступом к личным сообщениям исправлена. Попробуйте ещё раз.
Я написал вам сообщение. Его видно?
Вот только что отправил Вам сообщение через сайт.
Да все заработало, все ваши сообщения пришли и даже кошелек с балансом сверху появился, раньше его не было
Теперь работает и поиск и отправка сообщений и даже история сообщений за все года появилась...
Видно у меня какой глюк с аккаунтом был, раз говорят что что то исправили.
В любом случае всем спасибо, проблемка решена, я снова как Все )))