Как платить налоги с продажи сигналов и продуктов ? - страница 5

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Evgeniy Zhdan:

ЧП, я так полагаю, аналог российского ИП. Конечно, продажи можно. Но ИП-шнику нельзя на карту деньги принимать, только наличка с онлайн-кассой или безнал. Не прокатит тут. Разве что выводить заработок окольными путями.

Извините, по старинке назвал, конечно ИП.

ИП может открыть свой расчётный счёт и получать все платежи прямо туда. В разделе "Продавец" есть ссылка, для того чтобы зарегистрироваться как компания. Я не пользовался, но думаю, что MQL тогда будет предоставлять документы для отчётности.

ИП имеет право не открывать свой расчётный счёт и пользоваться личными счетами. При этом налоговую всегда интересует один вопрос: доходы. Если Вы их показываете, то остальные нюансы ее интересовать не будут.

Думаю что так, но могу и ошибиться.

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Хотя при получении денег по банковской карте нужно чек пробивать. Вы правы, Евгений 

Возможно, если зарегистрироваться на сайте, как организация, то MQL будет отправлять деньги на расчётный счёт платёжкой. Этот бы вариант устроил. Надо спросить в Сервисдеске. 
 
Evgeniy Zhdan:

ЧП, я так полагаю, аналог российского ИП. Конечно, продажи можно. Но ИП-шнику нельзя на карту деньги принимать, только наличка с онлайн-кассой или безнал. Не прокатит тут. Разве что выводить заработок окольными путями.

К сожалению вот именно окольных то путей нет.

paypal подключен к российскому фин. мониторингу, вывод на банковские карты там тоже, epayments думаю не исключение. Итого альтернатив для теневого вывода денег нет.

 
Aleksei Stepanenko:

Хотя при получении денег по банковской карте нужно чек пробивать. Вы правы, Евгений 

Возможно, если зарегистрироваться на сайте, как организация, то MQL будет отправлять деньги на расчётный счёт платёжкой. Этот бы вариант устроил. Надо спросить в Сервисдеске. 

Нету у них такой возможности, не заключают они договора. Я уже спрашивал, недавно была у меня подобная тема на форуме.

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Alexandr Gavrilin:

Нету у них такой возможности, не заключают они договора. Я уже спрашивал, недавно была у меня подобная тема на форуме.

Понятно, спасибо.

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