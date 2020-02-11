Как платить налоги с продажи сигналов и продуктов ? - страница 4
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Думал, может самозанятым оформиться, но там тоже всё не просто. Нужно формировать какие-то электронные чеки, затем их как-то отправлять клиенту. Не сделаешь, - штраф на полную сумму дохода... Маразм какой-то.
Чеки формируются в пару кликов через мобильное приложение, отправляются клиенту в виде ссылки. То, что чек не отправлен клиенту, это еще доказать нужно.
Любой налог и штраф в два счета оспаривается и отменяется в суде. Надо только знать закон и правильно его применять. С имуществом на детей - это особенно просто.
Лавочку с оформлением авто на детей и уходом от ответственности и налогов на авто давно прикрыли. Родители все оплачивают.
Лавочку с оформлением авто на детей и уходом от ответственности и налогов на авто давно прикрыли. Родители все оплачивают.
Все открыто, т.к. закрыть нельзя - это нарушение Констит.
Большинство решений суда можно отменить всего лишь восстановив процессуальный порядок, который почти всегда нарушается судом (по Конституции независимым, а на самом деле назначаемым др. ветвью власти). Напр., несвоевременное и не по месту жительства (для физлиц) извещение истца о судебном заседании, несоотв. решений суда зак-ву, по сроку давности и т.п.
Борис, касса не нужна.
Я тут подумал, у Вас нет договора с частным клиентом, ни письменного, ни публичного. Этот публичный договор есть между MQL и клиентом. Поэтому конечные продажи это не Ваша ответственность. Вы оказываете услугу юр.лицу, поэтому без кассы. Итого ЧП УСН - и ваши доходы легальны, примерно за 7 процентов.Но пока не точно, надо договор почитать повнимательнее.
Борис, касса не нужна.
Я тут подумал, у Вас нет договора с частным клиентом, ни письменного, ни публичного. Этот публичный договор есть между MQL и клиентом. Поэтому конечные продажи это не Ваша ответственность. Вы оказываете услугу юр.лицу, поэтому без кассы. Итого ЧП УСН - и ваши доходы легальны, примерно за 7 процентов.Но пока не точно, надо договор почитать повнимательнее.
Логично.
Но наверное нет смысла в этом случае открывать ИП. Самозанятость, как вариант.
Я решил как-нибудь пообщаться со знакомыми налоговиками по этому вопросу.
Вспомнил, что есть у меня такие. Жена в налоговой работает, а муж раньше работал, а сейчас на ебэе торгует. Должны знать, что к чему.
Да, самозанятость, думаю то, что нужно. У меня из знакомых никто не работал пока по такой форме, и новое всегда кажется подозрительным. Но если разобраться, то вроде ничего сложного нет.
Есть ещё довод в пользу отсутствия кассы. Касса предназначена для контроля оборота наличных средств и платежей по карте. В Вашем случае приходит платёж со счёта юридического лица в безналичной форме.
Ну, тут ребята размышляют надо платить, не надо платить. Это как говорится дело веры. Каждый выбирает сам, но и не забывает об ответственности, которая может наступить, а может и нет.По идее не такие уж большие проценты за отсутствие риска.
Да, самозанятость, думаю то, что нужно. У меня из знакомых никто не работал пока по такой форме, и новое всегда кажется подозрительным. Но если разобраться, то вроде ничего сложного нет.
Есть ещё довод в пользу отсутствия кассы. Касса предназначена для контроля оборота наличных средств и платежей по карте. В Вашем случае приходит платёж со счёта юридического лица в безналичной форме.
Ну, тут ребята размышляют надо платить, не надо платить. Это как говорится дело веры. Каждый выбирает сам, но и не забывает об ответственности, которая может наступить, а может и нет.По идее не такие уж большие проценты за отсутствие риска.
Самозанятость было бы самое то.
НО!
Вывод на карту отсюда приходит с текстом "Возврат бла-бла-бла". Ну и доказывай потом в налоговой, что это на самом деле никакой не возврат, а доход. Кстати, продажи, кажется нельзя в самозанятости. Услуги можно, вроде бы, фриланс подходит.
У налоговой будет масса вопросов к самозанятому...
НО!
Евгений, честно сказать, про самозанятых не знаю. В ЧП точно можно и продажи, и услуги юридическим и физическим лицам. По поводу формулировки платежа, если показывать этот приход денег как облагаемый доход, то какая налоговая от денег откажется?
Евгений, честно сказать, про самозанятых не знаю. В ЧП точно можно и продажи, и услуги юридическим и физическим лицам. По поводу формулировки платежа, если показывать этот приход денег как облагаемый доход, то какая налоговая от денег откажется?
ЧП, я так полагаю, аналог российского ИП. Конечно, продажи можно. Но ИП-шнику нельзя на карту деньги принимать, только наличка с онлайн-кассой или безнал. Не прокатит тут. Разве что выводить заработок окольными путями.