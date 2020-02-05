Самый быстрый путь, чтобы начать зарабатывать на форексе. - страница 3

Новый комментарий
 
igrok333:
есть один тип на ммвб. за 5 лет заработал 600%.
начинал с суммы 3000 долларов.

дополнительно занимается обучением. так как в месяц с торговли на таком маленьком депозите в денежном исчислении выходит не густо.

Без деталей такой пример ни о чем. Как он заработал, с какими просадками? Может быть человек на фонарь поймал несколько движений, а потом долго и медленно сливал. Когда есть ровный уверенный стейт, найти инвестора под него гораздо проще и разумнее, чем обучать кого-то за деньги и инвестировать их в свою торговлю. Зачем зарабатывать опосредованно, отвлекаясь при этом от основной деятельности, если можно делать это напрямую и не рисковать эффективностью своей стратегии? Это такой подводный камень, об который разбиваются любые доводы рыночных "учителей", чем бы там они не объясняли свои мотивы: альтруизмом, добротой, миссией Учителя и тому подобными вещами, которыми жулики испокон веков прикрывают свое реальное желание - залезть в чужой карман.

 
Выбрал "Свой вариант в комментариях", а именно - почитать/посмотреть инфу и начать продавать платное обучение/курсы (по трейдингу, инвестированию и т.д.), можно даже иметь в этом реальный опыт (но не обязательно)
 
vladavd:

Без деталей такой пример ни о чем. Как он заработал, с какими просадками? Может быть человек на фонарь поймал несколько движений, а потом долго и медленно сливал. Когда есть ровный уверенный стейт, найти инвестора под него гораздо проще и разумнее, чем обучать кого-то за деньги и инвестировать их в свою торговлю. Зачем зарабатывать опосредованно, отвлекаясь при этом от основной деятельности, если можно делать это напрямую и не рисковать эффективностью своей стратегии? Это такой подводный камень, об который разбиваются любые доводы рыночных "учителей", чем бы там они не объясняли свои мотивы: альтруизмом, добротой, миссией Учителя и тому подобными вещами, которыми жулики испокон веков прикрывают свое реальное желание - залезть в чужой карман.

За 5 лет это нормально. 
 
igrok333:
есть один тип на ммвб. за 5 лет заработал 600%.
начинал с суммы 3000 долларов.

дополнительно занимается обучением. так как в месяц с торговли на таком маленьком депозите в денежном исчислении выходит не густо.

3000 * 6 / (12 * 5) = 300$/месяц

на заводе выходит резко больше и гораздо менее рискованно. Мог-бы просто по 300 баксов откладывать в депозит :-)

получается единственный его заработок - обучение :-)

 
Grigori.S.B:

Применительно к фундаментальной науке твое высказывание верно. Но не к лохотрону под названием ФОРЕКС.

Отношение к форекс - это личное мнение каждого участника этого процесса...

Некоторые - подбрасывают монетку... , для них это лохотрон...

Другие - пишут диссертации по этой теме, и для них - это наука...


Самые ругательные мнения о форексе - это от Неудачников, которые попробовали работать на рынке, и у них ничего путного не получилось...

А самый быстрый путь - это ОБУЧЕНИЕ у Наставника!   Три месяца - пол года = и Трейдер будет стабильно получать прибыль на рынке!
 
Serqey Nikitin:

Отношение к форекс - это личное мнение каждого участника этого процесса...

Некоторые - подбрасывают монетку... , для них это лохотрон...

Другие - пишут диссертации по этой теме, и для них - это наука...


Самые ругательные мнения о форексе - это от Неудачников, которые попробовали работать на рынке, и у них ничего путного не получилось...

Которые попробовали поиграть. ....
 
Serqey Nikitin:

Отношение к форекс - это личное мнение каждого участника этого процесса...

Некоторые - подбрасывают монетку... , для них это лохотрон...

Другие - пишут диссертации по этой теме, и для них - это наука...


Самые ругательные мнения о форексе - это от Неудачников, которые попробовали работать на рынке, и у них ничего путного не получилось...

А самый быстрый путь - это ОБУЧЕНИЕ у Наставника!   Три месяца - пол года = и Трейдер будет стабильно получать прибыль на рынке!

не держи в себе - открой тему, дополняй кодами, стейтами

пока тема не свалится в рекламу "покупайте моих слонов", вполне имеет право на жизнь.

Но она-же ведь свалится туда! Прямо сразу.

 
Maxim Kuznetsov:

не держи в себе - открой тему, дополняй кодами, стейтами

пока тема не свалится в рекламу "покупайте моих слонов", вполне имеет право на жизнь.

Но она-же ведь свалится туда! Прямо сразу.

Те, кто желает получить нужные ЗНАНИЯ, должны инвестировать средства в собственное образование!

И здесь ничего не поделаешь - жизнь такая...

Даже если Вы весь свой мусор съедите лично и без остатка, Вам все равно придет квитанция на оплату за вывоз мусора...

 
Ramiz Mavludov:
За 5 лет это нормально. 

Что нормально? Как вы можете делать такие выводы о качестве торговли без стейта? А вот учительство здесь как раз аргумент за то, что человек не уверен в своей торговле, сомневается, он лучше будет обучать за верные три копейки, чем поставит на нее деньги и останется без штанов или ему кредиторы-инвесторы потом голову открутят. 

 
vladavd:

Без деталей такой пример ни о чем. Как он заработал, с какими просадками? Может быть человек на фонарь поймал несколько движений, а потом долго и медленно сливал. Когда есть ровный уверенный стейт, найти инвестора под него гораздо проще и разумнее, чем обучать кого-то за деньги и инвестировать их в свою торговлю. Зачем зарабатывать опосредованно, отвлекаясь при этом от основной деятельности, если можно делать это напрямую и не рисковать эффективностью своей стратегии? Это такой подводный камень, об который разбиваются любые доводы рыночных "учителей", чем бы там они не объясняли свои мотивы: альтруизмом, добротой, миссией Учителя и тому подобными вещами, которыми жулики испокон веков прикрывают свое реальное желание - залезть в чужой карман.

вроде бы ровный

1234
Новый комментарий