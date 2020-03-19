Техники "усреднения" убыточных позиций на основе динамических уровней. - страница 4
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усреднение как раз и есть отсутствие управления рисками
губит не само усреднение как таковое, а игра в ТС без единой убыточной сделки - в такой игре, игрок борется с убыточной позицией и напрочь забывает об изначальной ТС - которая не будет торговать пока будут играть с "безубытками" (надеюсь, что объяснять что ТС должна иметь положительное МО не нужно)
1. конечно же нет. 2 абсолютно да. :)
Интересно, какой должен быть мани менеджмент и риск менеджмент при усреднениях + увеличение лота по мартину (классическом или растянутом)? Вроде бы Иланом многие наигрались, но еще остались те, кто ищет "секретную методику усреднения, которая не сольет депо"
тут свобода для творчества. Например для депо 10к, я могу от первого входа поставив стоп на 130-150 пунктов, долиться ещё на расстоянии 40 п. от стопа лотом в 3,5 раза большим от первого (при равномерном распределении риска), ну и так же можно поделить его на две-три доливки.
При риске на сделку 1% = 100 уе. можно и по разному делить - например первый вход с 0,3% риск, это равно 0,02, второй тогда 0,7% риск будет лот 0,17, и так далее. Все цифры примерные для 4-х знака, система понятно не скальперская, а среднесрок.
Не очень внимательные люди сочтут что это одно и тоже что и мартин, ну и пусть так считают)
Есть такое решение, думаю, оно примирит стороны.
...
Так тоже можно, только замечу справедливости ради, что если стопы стоят в разных местах, то это уже по сути не усреднение по одной ТС, а работа несколькими ТС, и соответственно диверсификация риска между ТС.
Так же и на вход для усреднения можно использовать не просто факт того что позиция вошла в убыток и значит надо усредниться, а сигнал этой же или другой ТС. Т.е. допустим поступил сигнал слабый, сразу входим лотом небольшим, потом цену ушла в убыток, но поступил сигнал более сильный и надежный - усредняем первоначальный вход. Если сигнала более сильного нет, тогда не усредняемся. Вот это тоже уже не голое усреднение, а диверсификация между разными сигналами на вход.
Естественно всё зависит от качества сигналов, но ухудшить ТС такая практика точно не должна при соблюдении рисков, хотя и применение этой практики не всегда оправдано.
Вот это тоже уже не голое усреднение, а диверсификация между разными сигналами на вход.
Всё что Вы сказали, мне нравится
Если не умеете торговать, то никакие техники не спасут
И это тоже правда.
то можно подумать о доливке при поступлении соответствующего сигнала
Да, согласен.
Существенный эффект от увеличения совокупной позиции можно получить, если увеличивать позицию только, если точка выхода (TP) принесет убыток. Т.е. советник должен всегда учитывать исход, если он будет отрицателен, то можно подумать о доливке при поступлении соответствующего сигнала, а если и так будет прибыль то доливку можно либо пропустить, либо сделать её меньше.
Хоть раз пробовали? ТР - Take Profit,- он не может принести убыток. От слова по-определению.
У меня сын в 2008 г. миллион таким образом профукал на бирже, после этого торговлю забросил.
Дети лучше нас, и это радует.
Хоть раз пробовали? ТР - Take Profit,- он не может принести убыток.
Ты никогда не ставил ТР в убыточной зоне?
От слова по-определению.
По определению не должен, а по факту зависит от места установки.
В общем закрыл эти три ордера вот так:
По прошествии времени видно конечно, что не ах. Ну теперь уж как есть. Результат спасения первого убыточного ордера усреднением тоже оказался не особо действенным. Вместо убытка 241 от первого ордера получился убыток 236.
Но это один частный случай. В основном, можно сказать, результат улучшается. Надо дальше работать.
Ты никогда не ставил ТР в убыточной зоне?
По определению не должен, а по факту зависит от места установки.
Попробуй установить в убыточной зоне. Ликбез: тейк может быть установлен только в прибыльной зоне.