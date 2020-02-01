что за фича в оптимизаторе в последнем билде

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Рядом с полем "Задержки" появилась новая кнопка в тестере. При нажатии появляется окно как выше. А что обозначают настройки ? 

 
Dmitiry Ananiev:

Рядом с полем "Задержки" появилась новая кнопка в тестере. При нажатии появляется окно как выше. А что обозначают настройки ? 

Можно изменить настройки инструмента сервера на свои, если тестируете с целью запустить в реал на другом типе счёта, где совсем другие ограничения при совпадающих тиках. Например, где-то на центовом можно открывать до 25 ордеров + позиций на один счёт. И максимальный лот = 9.99. А на реальном нет таких драконовских ограничений.

К сожалению, не всё пока можно настроить как надо, но если идею разовьют, отлично.

 
Спасибо, капитан Очевидность. Хотелось бы расшифровок параметров. 

 

Это пока в разработке.

Максимальное количество ордеров и позиций расшифровки не требует. Эта настройка работает.

Неторговый интервалы времени. Например клиринг с 00:00 по 00:05. В это время запрещены торговые операции (аналогично настройкам торговых сессий отдельного инструмента, только действует на все инструменты без исключения). Пока не реализовано

Настройки маржевых требований, уровень маржинколлов - работает.

Комиссии. Можно отключить существующие комиссии и/или добавить собственные комиссии (тут надо правильно настраивать) - работает.

 

Вот сразу видно - нормальный русский человек ! 


Вот не понятно что это. С остальным я худо бедно разобрался.

 
Slava:

Комиссии. Можно отключить существующие комиссии и/или добавить собственные комиссии (тут надо правильно настраивать) - работает.

Отключение и задание не работают, к сожалению.

 
fxsaber:

Отключение и задание не работают, к сожалению.

Для начала нужно доказательство, что отключение существующих комиссий не работает.

Покажите отчёт без отключённых комиссий.

Покажите настройку.

Покажите отчёт с отключёнными комиссиями

Будем разбираться

 
Slava:

Покажите отчёт без отключённых комиссий.

Покажите настройку.

Покажите отчёт с отключёнными комиссиями


Включена.


Отключена (кастомная строка не удаляется).



Отчет (для обоих вариантов совпадает).

2020.01.31 11:10:57.581 Core 1  EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): generating based on real ticks
 
fxsaber:

Включена.


Отключена (кастомная строка не удаляется).



Отчет (для обоих вариантов совпадает).

Номер билда?

Покажите логи агента на запуске обоих вариантов (от синхронизации до вызова OnInit)

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Идентификаторы для получения информации о клиентском терминале функциями TerminalInfoInteger() и TerminalInfoString(). В качестве параметра эти функции принимают значения из перечислений ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER и ENUM_TERMINAL_INFO_STRING соответственно. Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким...
 
Slava:

Номер билда?

2307.

Покажите логи агента на запуске обоих вариантов (от синхронизации до вызова OnInit)

По-умолчанию (включена).

2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD: symbol to be synchronized
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD: history synchronized from 2019.01.02 to 2020.01.30
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD: ticks synchronization started
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD: load 34 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD: history ticks synchronized from 2020.01.30 to 2020.01.30
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD,M1: history cache allocated for 400497 bars and contains 399468 bars from 2019.01.02 06:00 to 2020.01.29 23:59
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD,M1: history begins from 2019.01.02 06:00
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): generating based on real ticks
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD,M1: testing of Experts\Test6.ex5 from 2020.01.30 00:00 to 2020.01.31 00:00 started
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2020.01.30 00:00:00


Выключена.

2020.01.31 12:14:48.861 Tester  EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): testing of Experts\Test6.ex5 from 2020.01.30 00:00 to 2020.01.31 00:00
2020.01.31 12:14:48.864 Core 1  common synchronization completed
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  test Experts\Test6.ex5 on EURUSD,M1 thread finished
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  prepare for shutdown
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  login (build 2307)
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  account info found with currency USD
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  successfully initialized
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  163 bytes of total initialization data received
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  Intel Core i7-6700K  @ 4.00GHz, 16322 MB
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  EURUSD: symbol to be synchronized
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  EURUSD,M1: history cached from 2019.01.02 06:00
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): generating based on real ticks
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  EURUSD,M1: testing of Experts\Test6.ex5 from 2020.01.30 00:00 to 2020.01.31 00:00 started
2020.01.31 12:14:48.880 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2020.01.30 00:00:00


ЗЫ 2308 - аналогично.

 
fxsaber:

2307.

По-умолчанию (включена).


Выключена.


ЗЫ 2308 - аналогично.

Первый фрагмент лога не от начала. А от синхронизации символа

И лучше логи с агента, а не из вкладки тестера

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