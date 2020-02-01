что за фича в оптимизаторе в последнем билде
Рядом с полем "Задержки" появилась новая кнопка в тестере. При нажатии появляется окно как выше. А что обозначают настройки ?
Можно изменить настройки инструмента сервера на свои, если тестируете с целью запустить в реал на другом типе счёта, где совсем другие ограничения при совпадающих тиках. Например, где-то на центовом можно открывать до 25 ордеров + позиций на один счёт. И максимальный лот = 9.99. А на реальном нет таких драконовских ограничений.
К сожалению, не всё пока можно настроить как надо, но если идею разовьют, отлично.
Это пока в разработке.
Максимальное количество ордеров и позиций расшифровки не требует. Эта настройка работает.
Неторговый интервалы времени. Например клиринг с 00:00 по 00:05. В это время запрещены торговые операции (аналогично настройкам торговых сессий отдельного инструмента, только действует на все инструменты без исключения). Пока не реализовано
Настройки маржевых требований, уровень маржинколлов - работает.
Комиссии. Можно отключить существующие комиссии и/или добавить собственные комиссии (тут надо правильно настраивать) - работает.
Вот сразу видно - нормальный русский человек !
Вот не понятно что это. С остальным я худо бедно разобрался.
Комиссии. Можно отключить существующие комиссии и/или добавить собственные комиссии (тут надо правильно настраивать) - работает.
Отключение и задание не работают, к сожалению.
Отключение и задание не работают, к сожалению.
Для начала нужно доказательство, что отключение существующих комиссий не работает.
Покажите отчёт без отключённых комиссий.
Покажите настройку.
Покажите отчёт с отключёнными комиссиями
Будем разбираться
Включена.
Отключена (кастомная строка не удаляется).
Отчет (для обоих вариантов совпадает).
Покажите логи агента на запуске обоих вариантов (от синхронизации до вызова OnInit)
- www.mql5.com
2307.
Покажите логи агента на запуске обоих вариантов (от синхронизации до вызова OnInit)
По-умолчанию (включена).
2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD: history synchronized from 2019.01.02 to 2020.01.30 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD: ticks synchronization started 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD: load 34 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD: history ticks synchronized from 2020.01.30 to 2020.01.30 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD,M1: history cache allocated for 400497 bars and contains 399468 bars from 2019.01.02 06:00 to 2020.01.29 23:59 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD,M1: history begins from 2019.01.02 06:00 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): generating based on real ticks 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD,M1: testing of Experts\Test6.ex5 from 2020.01.30 00:00 to 2020.01.31 00:00 started 2020.01.31 12:13:37.021 Core 1 EURUSD : real ticks begin from 2020.01.30 00:00:00
Выключена.
2020.01.31 12:14:48.861 Tester EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): testing of Experts\Test6.ex5 from 2020.01.30 00:00 to 2020.01.31 00:00 2020.01.31 12:14:48.864 Core 1 common synchronization completed 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 test Experts\Test6.ex5 on EURUSD,M1 thread finished 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 prepare for shutdown 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 login (build 2307) 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 account info found with currency USD 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 successfully initialized 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 163 bytes of total initialization data received 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz, 16322 MB 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 EURUSD,M1: history cached from 2019.01.02 06:00 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): generating based on real ticks 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 EURUSD,M1: testing of Experts\Test6.ex5 from 2020.01.30 00:00 to 2020.01.31 00:00 started 2020.01.31 12:14:48.880 Core 1 EURUSD : real ticks begin from 2020.01.30 00:00:00
ЗЫ 2308 - аналогично.
2307.
По-умолчанию (включена).
Выключена.
ЗЫ 2308 - аналогично.
Первый фрагмент лога не от начала. А от синхронизации символа
И лучше логи с агента, а не из вкладки тестера
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Рядом с полем "Задержки" появилась новая кнопка в тестере. При нажатии появляется окно как выше. А что обозначают настройки ?