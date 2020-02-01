что за фича в оптимизаторе в последнем билде - страница 2
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Первый фрагмент лога не от начала. А от синхронизации символа
И лучше логи с агента, а не из вкладки тестера
Включена.
Выключена.
Включена.
Выключена.
Меня смущает запись во втором логе
То есть, изменения, если они были, не зашли, а были использованы предыдущие настройки группы.
На первой вкладке настроек включена галка использования расширенных настроек тестирования?
Что будет, если сразу после запуска терминала запустить тестирование с исключёнными комиссиями?
На первой вкладке настроек включена галка использования расширенных настроек тестирования?
Приехали. Никак не думал, что галка в этой вкладке влияет на все остальное. Для меня это совсем не очевидно было. С ней комиссия выключилась.
Прошу прощения, что потратил Ваше время.
Ограничение на два знака после запятой - неправильно.
На форексе стандартная комиссия 25 у.е. на миллион. Это 25/1e6 = 0.0025%. Такую величину не задать.
Ограничение на два знака после запятой - неправильно.
На форексе стандартная комиссия 25 у.е. на миллион. Это 25/1e6 = 0.0025%. Такую величину не задать.
Приехали. Никак не думал, что галка в этой вкладке влияет на все остальное. Для меня это совсем не очевидно было. С ней комиссия выключилась.
Специально сделано, чтобы не удалять кастомные настройки с диска. А просто включать-выключать
Я за галку! Выделить бы как-то, что это галка касается не только той вкладки, в которой находится, а всех сразу.
А на биржевых данных работает комиссия?
Ставлю такие настройки, не работает.
А на биржевых данных работает комиссия?
Ставлю такие настройки, не работает.
Галка на скрине должна быть убрана. А в Common-вкладке включена.
Галка на скрине должна быть убрана. А в Common-вкладке включена.
Спасибо за отклик.
галку убрал.
в Common-вкладке включил.
но все равно не работает.