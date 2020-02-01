что за фича в оптимизаторе в последнем билде - страница 2

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Slava:

Первый фрагмент лога не от начала. А от синхронизации символа

И лучше логи с агента, а не из вкладки тестера

Включена.

KQ      0       12:55:40.554    Startup MetaTester 5 x64 build 2308 (30 Jan 2020)
ND      0       12:55:40.561    Server  MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
CO      0       12:55:40.562    Startup initialization finished
CM      0       12:55:40.902    127.0.0.1       login (build 2308)
CK      0       12:55:40.913    Network 4372 bytes of account info loaded
DM      0       12:55:40.913    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
CF      0       12:55:40.913    Network 188 bytes of input parameters loaded
PQ      0       12:55:40.913    Network 471 bytes of symbols list loaded
JG      0       12:55:40.913    Tester  expert file added: Experts\Test6.ex5. 106005 bytes loaded
DN      0       12:55:40.916    Tester  9016 Mb available, 112 blocks set for ticks generating
PR      0       12:55:40.916    Tester  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
QI      0       12:55:40.920    Tester  successfully initialized
KS      0       12:55:40.920    Network 104 Kb of total initialization data received
DG      0       12:55:40.920    Tester  Intel Core i7-6700K  @ 4.00GHz, 16322 MB
NL      0       12:55:40.929    Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
PK      0       12:55:40.929    Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
HO      0       12:55:40.931    History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
CQ      0       12:55:40.931    History EURUSD: history synchronized from 2019.01.02 to 2020.01.30
KI      0       12:55:40.931    Ticks   EURUSD: ticks synchronization started
IN      0       12:55:40.932    Ticks   EURUSD: load 34 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.016
IK      0       12:55:40.932    Ticks   EURUSD: history ticks synchronized from 2020.01.30 to 2020.01.30
ED      0       12:55:41.021    History EURUSD,M1: history cache allocated for 400497 bars and contains 399468 bars from 2019.01.02 06:00 to 2020.01.29 23:59
OF      0       12:55:41.021    History EURUSD,M1: history begins from 2019.01.02 06:00
IN      0       12:55:41.028    Tester  EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): generating based on real ticks
GM      0       12:55:41.028    Tester  EURUSD,M1: testing of Experts\Test6.ex5 from 2020.01.30 00:00 to 2020.01.31 00:00 started
OI      0       12:55:41.042    Ticks   EURUSD : real ticks begin from 2020.01.30 00:00:00
FG      0       12:55:41.044    Trade   2020.01.30 00:00:00   market buy 1.00 EURUSD (1.10098 / 1.10108)
EO      0       12:55:41.044    Trades  2020.01.30 00:00:00   deal #2 buy 1.00 EURUSD at 1.10108 done (based on order #2)
FN      0       12:55:41.044    Trade   2020.01.30 00:00:00   deal performed [#2 buy 1.00 EURUSD at 1.10108]
JJ      0       12:55:41.044    Trade   2020.01.30 00:00:00   order performed buy 1.00 at 1.10108 [#2 buy 1.00 EURUSD at 1.10108]
CJ      0       12:55:41.056    Trade   2020.01.30 23:59:57   position closed due end of test at 1.10312 [#2 buy 1.00 EURUSD 1.10108]
CE      0       12:55:41.056    Trades  2020.01.30 23:59:57   deal #3 sell 1.00 EURUSD at 1.10312 done (based on order #3)
RH      0       12:55:41.056    Trade   2020.01.30 23:59:57   deal performed [#3 sell 1.00 EURUSD at 1.10312]
FM      0       12:55:41.056    Trade   2020.01.30 23:59:57   order performed sell 1.00 at 1.10312 [#3 sell 1.00 EURUSD at 1.10312]
DS      0       12:55:41.056    Tester  final balance 10200.00 USD
HG      0       12:55:41.058    Tester  EURUSD,M1: 42319 ticks, 1440 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:00.135 (including ticks preprocessing 0:00:00.016).
KS      0       12:55:41.058    Tester  EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:00.155 (including 0:00:00.020 for history data synchronization)
JS      0       12:55:41.058    Tester  266 Mb memory used including 22 Mb of history data, 64 Mb of tick data
NE      0       12:55:41.058    Tester  log file "D:\MetaTrader\MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20200131.log" written
JI      0       12:55:41.058            test Experts\Test6.ex5 on EURUSD,M1 thread finished
OP      0       12:55:41.069    127.0.0.1       prepare for shutdown


Выключена.

JE      0       12:57:35.482    127.0.0.1       login (build 2308)
JM      0       12:57:35.490    Tester  account info found with currency USD
QJ      0       12:57:35.492    Tester  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
MO      0       12:57:35.492    Tester  successfully initialized
PI      0       12:57:35.492    Network 163 bytes of total initialization data received
RQ      0       12:57:35.492    Tester  Intel Core i7-6700K  @ 4.00GHz, 16322 MB
NF      0       12:57:35.492    Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
FP      0       12:57:35.492    Symbols EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received
NM      0       12:57:35.492    History EURUSD,M1: history cached from 2019.01.02 06:00
RD      0       12:57:35.493    Tester  EURUSD,M1 (ForexTimeFXTM-Demo01): generating based on real ticks
FR      0       12:57:35.493    Tester  EURUSD,M1: testing of Experts\Test6.ex5 from 2020.01.30 00:00 to 2020.01.31 00:00 started
LM      0       12:57:35.495    Ticks   EURUSD : real ticks begin from 2020.01.30 00:00:00
FJ      0       12:57:35.496    Trade   2020.01.30 00:00:00   market buy 1.00 EURUSD (1.10098 / 1.10108)
QI      0       12:57:35.496    Trades  2020.01.30 00:00:00   deal #2 buy 1.00 EURUSD at 1.10108 done (based on order #2)
FR      0       12:57:35.496    Trade   2020.01.30 00:00:00   deal performed [#2 buy 1.00 EURUSD at 1.10108]
CL      0       12:57:35.496    Trade   2020.01.30 00:00:00   order performed buy 1.00 at 1.10108 [#2 buy 1.00 EURUSD at 1.10108]
EL      0       12:57:35.504    Trade   2020.01.30 23:59:57   position closed due end of test at 1.10312 [#2 buy 1.00 EURUSD 1.10108]
IH      0       12:57:35.504    Trades  2020.01.30 23:59:57   deal #3 sell 1.00 EURUSD at 1.10312 done (based on order #3)
ED      0       12:57:35.504    Trade   2020.01.30 23:59:57   deal performed [#3 sell 1.00 EURUSD at 1.10312]
PD      0       12:57:35.504    Trade   2020.01.30 23:59:57   order performed sell 1.00 at 1.10312 [#3 sell 1.00 EURUSD at 1.10312]
PN      0       12:57:35.505    Tester  final balance 10200.00 USD
JH      0       12:57:35.507    Tester  EURUSD,M1: 42319 ticks, 1440 bars generated. Test passed in 0:00:00.014.
HG      0       12:57:35.507    Tester  257 Mb memory used including 22 Mb of history data, 64 Mb of tick data
QP      0       12:57:35.507    Tester  log file "D:\MetaTrader\MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20200131.log" written
LQ      0       12:57:35.507            test Experts\Test6.ex5 on EURUSD,M1 thread finished
QH      0       12:57:35.518    127.0.0.1       prepare for shutdown
 
fxsaber:

Включена.


Выключена.

Меня смущает запись во втором логе

12:57:35.490    Tester  account info found with currency USD

То есть, изменения, если они были, не зашли, а были использованы предыдущие настройки группы.

На первой вкладке настроек включена галка использования расширенных настроек тестирования?

Что будет, если сразу после запуска терминала запустить тестирование с исключёнными комиссиями?

 
Slava:

На первой вкладке настроек включена галка использования расширенных настроек тестирования?

Приехали. Никак не думал, что галка в этой вкладке влияет на все остальное. Для меня это совсем не очевидно было. С ней комиссия выключилась.

Прошу прощения, что потратил Ваше время.

 

Ограничение на два знака после запятой - неправильно.

На форексе стандартная комиссия 25 у.е. на миллион. Это 25/1e6 = 0.0025%. Такую величину не задать.

 
fxsaber:

Ограничение на два знака после запятой - неправильно.

На форексе стандартная комиссия 25 у.е. на миллион. Это 25/1e6 = 0.0025%. Такую величину не задать.

Поправим
 
fxsaber:

Приехали. Никак не думал, что галка в этой вкладке влияет на все остальное. Для меня это совсем не очевидно было. С ней комиссия выключилась.

Специально сделано, чтобы не удалять кастомные настройки с диска. А просто включать-выключать
 
Slava:
Специально сделано, чтобы не удалять кастомные настройки с диска. А просто включать-выключать

Я за галку! Выделить бы как-то, что это галка касается не только той вкладки, в которой находится, а всех сразу.

 

А на биржевых данных работает комиссия? 


Ставлю такие настройки, не работает.


 
Valentin Dobroletov:

А на биржевых данных работает комиссия? 

Ставлю такие настройки, не работает.

Галка на скрине должна быть убрана. А в Common-вкладке включена.

 
fxsaber:

Галка на скрине должна быть убрана. А в Common-вкладке включена.

Спасибо за отклик.

галку убрал.



в Common-вкладке включил.  


но все равно не работает.


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