Новичок MetaTrader4
Елена так в чём вопрос?
Если в советнике то по результатам его нужно держать на сервере и торговать, наслаждаясь прибылью.
Если в индикаторах то в маркете у вас есть все возможности купить всё то что вас интересует
Здравствуйте, Елена!
Шанс потерять деньги новичку приближается к 100%. У Вас впереди путь многих лет самообучения и поиска стратегии. Лучше пока изучайте всё на демо счёте. Или если хотите пощекотать нервы, то так и работайте на этом нано, но самым малым лотом.
Я Вас предупредил, но очень вероятно Вы это нарушите. И будете терять, терять, терять. Такова жизнь.
Доброго времени суток!
Меня зовут, Елена. Самоучка.
Открыв нано счет, на сумму 280 руб. Для многих покажется-это глупостью и не серьезным шагом, но я всегда люблю начинать с малого. Разобрала основы, основные графики и функции. Торгую с помощью вспомогательных индикаторов: Moving Average; Stochastic Oscillator; MACD. Недавно о них узнала, где можно подробнее посмотреть, какими еще индикаторами более удобно пользоваться?
Очень понравилась эта тема, но пока не соображу, как это сделать:((((( Буду рада помощи!
Так а что непонятно ? В чем помощь требуется ?
Эксперт есть - ставьте, и смотрите, как он работает. Помните, что любой советник рано или поздно перестает работать, и его надо либо подстраивать, либо вобще менять.
Задавайте конкретные вопросы - здесь растолкуют.
Как я понял, Елена пока не может но хочет сделать этот советник сеточный. Надо ей дать ссылку на статью.
Вы меня правильно поняли:)!
Пытаюсь разобраться со всеми функциями программы MetaTrader4.
Оптимизировать и минимизировать свои физические затраты, в плане конфигурации самой программы, наладить графики, по которым можно самой, а не с роботом торговать. И по сути нужен путь, где самостоятельно поучусь, как пользовать всеми функциями данной программы.
Здравствуйте, Елена!
Шанс потерять деньги новичку приближается к 100%. У Вас впереди путь многих лет самообучения и поиска стратегии. Лучше пока изучайте всё на демо счёте. Или если хотите пощекотать нервы, то так и работайте на этом нано, но самым малым лотом.
Я Вас предупредил, но очень вероятно Вы это нарушите. И будете терять, терять, терять. Такова жизнь.
Вы меня правильно поняли:)!
Пытаюсь разобраться со всеми функциями программы MetaTrader4.
Оптимизировать и минимизировать свои физические затраты, в плане конфигурации самой программы, наладить графики, по которым можно самой, а не с роботом торговать. И по сути нужен путь, где самостоятельно поучусь, как пользовать всеми функциями данной программы.
Здравствуйте!
Подскажите, MQL4 открывается только из MT4 ?
Здравствуйте!
Подскажите, MQL4 открывается только из MT4 ?
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Доброго времени суток!
Меня зовут, Елена. Самоучка.
Открыв нано счет, на сумму 280 руб. Для многих покажется-это глупостью и не серьезным шагом, но я всегда люблю начинать с малого. Разобрала основы, основные графики и функции. Торгую с помощью вспомогательных индикаторов: Moving Average; Stochastic Oscillator; MACD. Недавно о них узнала, где можно подробнее посмотреть, какими еще индикаторами более удобно пользоваться?
Очень понравилась эта тема, но пока не соображу, как это сделать:((((( Буду рада помощи!
"Советник основан на сетке стоп-ордеров, которые откладываются выше и ниже текущей цены. Чтобы сетка была создана, нужно, чтобы не было ни одного открытого или отложенного ордера. Если есть хоть один отложенный ордер или открытая позиция, сетка создана не будет, чтобы не создавать путаницы.
Максимальное число ордеров каждого типа (на покупку и на продажу) указывается во внешних параметрах. После того как ордер сработал, он сопровождается трейлинг-стопом. В конце дня все ордера, которые не успели сработать, удаляются. Ордера, которые открыты, продолжают сопровождаться трейлинг-стопом.
Название советника означает "десятка". По умолчанию именно столько ордеров в сумме составляют сетку.
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