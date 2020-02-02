Как это грустно... - страница 5
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Только, вот незадача, ну не создана местная экосистема под GUI, пока не будет потоков,
Некоторые, те которые умеют :) , думают по другому и у них все получается. Уже есть много примеров на mql с достойным интерфейсом.
Вопрос только в одном, либо делаешь, либо ноешь.
ТС же вроде обещал выложить код с ГУИ и без?
Я бы не стал так категорично отрицать полезность всяких окошек для советников. Пример? Вот - информационная панель с профитом за сегодня/вчера/неделю. Максимальная просадка за то же время. Проторгованный объем. Конечно, полезность такой инфы спорная, но это уже кому как.
На демо-счете обработка кнопок тормозится жутко. (с)
После событий отрисовки/перерисовки графики, нужно вызывать функцию ChartRedraw(); тогда не будет запаздывания, это особенность платформы
Ага, спасибо.
Теперь дошло почему в прошлогоднюю версия я засунул ChartRedraw(); Успел забыть зачем это нужно было...
Ага, спасибо.
Теперь дошло почему в прошлогоднюю версия я засунул ChartRedraw(); Успел забыть зачем это нужно было...
Ага, спасибо.
Теперь дошло почему в прошлогоднюю версия я засунул ChartRedraw(); Успел забыть зачем это нужно было...
Ну что, веселее стало?)
.
Ну что, веселее стало?)
В какой-то степени да. Спасибо, вы все дружно помогли развеять последние сомнения.
Повторный заход по прошествии года подтвердил первое впечатление - МТ5 это шаг назад.
Переходить на него не имеет смысла, преимущества иллюзорные, недостатки реальные, а по тестеру так просто убийственные.
Единственный весомый стимул вынуждающий использовать платформу - у брокера только МТ5.
Поиск по словосочетанию "Преимущества МТ5" выдает 27 страниц с перечнем тем. И почти каждая из тем состоит из многих десятков страниц. Просмотрев несколько (на прочтение всего год нужен) явно уловил одно - некая "группа апологетов" настырно втюхивает: "МТ5 это круто, МТ4 - полное г...".
Вместо охаивания МТ4 предложил бы реально оценить декларируемые преимущества МТ5 и сравнить их с недостатками.
Главное, что зачисляют в преимущества:
1. Быстродействие
2. Хеджинг и неттинг в одном флаконе
3. Конструктор роботов
4. Мультивалютный тиковый тестер. Якобы сверхскоростной.
Мой взгляд на эти преимущества:
1. Реальное быстродействие формирует ДЦ, а не терминал.
Если ДЦ тормозит исполнение, то МТ5 не поможет его ускорить.
Там где исполнение нормальное, разница в несколько миллисекунд не оказывает существенного влияния на конечный финансовый результат.
2. Не знаю как вам, а для меня неттинг, что тупым серпом по ... Я не фанат переворотов, а во всем остальном неттинг в разы хуже, исключает множество алгоритмов доступных в хеджинге.
3. Кому-то удалось собрать хоть что-то доброго слова стоящее? Спрашиваю продвинутых, с чайниками (которым функция адресована) и так все понятно.
4. В моих глазах это основной провал разработчиков МТ5. Даже не нужно перечислять "что не так" в этом тестере. Мультивалютность и тики не перевешивают огромные неудобства, недостатки и недоработки.
В МТ4, используя графический интерфейс позволяющий полноценно торговать в тестере, я на 90% настраиваю роботов в визуале. Делаю несколько комплектов сетов под типичные ситуации. Оптимизатор использую только для уточнения сделанного в визуале.
В МТ5 это невозможно, в МТ5 GUI мертв. Визуал тестера МТ5 реализован буквально в каком-то зачаточном варианте.
В МТ4, используя графический интерфейс позволяющий полноценно торговать в тестере, я на 90% настраиваю роботов в визуале. Делаю несколько комплектов сетов под типичные ситуации. Оптимизатор использую только для уточнения сделанного в визуале.
В МТ5 это невозможно, в МТ5 GUI мертв. Визуал тестера МТ5 реализован буквально в каком-то зачаточном варианте.
Я вот все испытания провожу исключительно в МТ5, а роботы торгуют исключительно в МТ4. Разницы - никакой. Будет счет МТ5 - на нем эти роботы будут работать без малейшего изменения.
Но, как тут уже выше заметили - ты думаешь исключительно о СЕБЕ ОДНОМ. Забывая о том, что MQL выпускает Метатрейдер для СВОЕГО обогащения.
Хочешь, чтобы в МТ5 было все, что ты указал, или даже хочешь, чтобы вернули МТ4 - обоснуй возможность получения прибыли МетаКвотами от таких действий. И уверяю тебя, все сделают. Все твои разговоры про "МТ5 - это шаг назад" - не подтверждаются именно деньгами. МетаКвоты на МТ5 очень неплохо подняли свои доходы. Как же можно утверждать, что это "шаг назад" ?
первое впечатление - МТ5 это шаг назад.
Не то, чтобы шаг назад. Просто в нем есть много того, чего не требуется в реальной торговле, и были убраны вещи, которые годами существовали в 4. Пятая версия MQL - действительно менее удобна, писать руками нужно на треть больше. Для себя я частично это решил, полностью отказавшись от встроенных индикаторов, всё сам, всё написано, только пользуюсь.
Попался пост разгневанного юзера на форексфактори. В 2 словах: отсутствие оффлайновых чартов и, как следствие, невозможность использовать ренко-чарты (кастом нельзя торговать), ещё человек жалуется на отсутствие встроенных ренко, тиковых и рендж-баров; добротный визуальный тестер четверки, который был полноценным окном графика, оказался выкинут и заменен на кастрированного оленя.
Парни, не надо свое и чужое "не осилил и даже не пожелал разобраться" считать за истину.
Реальность больно бьет вне зависимости от психологических настроев, произнесенных слов и объема запросов "дай, иначе ты @#$!".
Вспомните еще анекдот про байкеров "вы каждый год новые".