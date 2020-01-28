Настройка совы!
Помогите, пожалуйста! У меня сова с усреднением, мне нужно убрать его и настроить Стоп лосс, как это сделать?
Файлы:
1q.png 43 kb
- Советник открывает мало ордеров
- Скрипт и советник
- EUREKA v7.2 Evolution
Dmitry Britan:
Это настройка усреднения. Было количество лотов 1 - я изменил на 0, Шаг цены был 150 - я поставил 5900, теперь у совы просадка (я убрал усреднение), не могу настроить Стоп Лосс.
Это настройка усреднения. Было количество лотов 1 - я изменил на 0, Шаг цены был 150 - я поставил 5900, теперь у совы просадка (я убрал усреднение), не могу настроить Стоп Лосс.
Если стоп-лосс не выставляется сразу и в настройках нет отвечающего за это параметра, значит советник без стопов, поздравляю, та-дам!
Исправить можно только в коде. А лучше взять изначально нормальный сов)
Подозреваю что количество лотов это количество лотов а не количество ордеров как вы думаете. Вероятнее всего в советнике нет лимита количества ордеров. Без исходного кода вам тут никто не поможет. Настройки каждый пишет на свой лад, гадать что за что отвечает можно бесконечно если нет инструкции.
Автоматизированное ведение позиции
Робот
самостоятельно ведет позицию: снимает и выставляет нужные заявки.
Робот самостоятельно корректирует уровень и величину тейк-профита и стоп-лосса, обновляя их каждый раз при изменении текущей позиции.
При перезапуске робота он понимает в какой торговой позиции находится алгоритм и подстраивается под текущую ситуацию.
Модуль риск-менеджмента
- Стоп-лосс предусмотрен для перезапуска алгоритма, если изменилось направление тренда на противоположное. Робот сам отслеживает этот момент и подстраивается. Этот стоп-лосс также нужен чтобы не оставаться полным объемом против рынка и чтобы одним махом не получить глобальный стоп-лосс или маржинкол.
Это описание работы стоп лосса, как я думаю он настраивается каким-то параметром индикатора!
Вот что ответили мне в поддержке совы! Здравствуйте!
Усреднение никак не отключить. Это особенность алгоритма. Но, если вы зададите большой шаг сетки, то усреднение будет либо очень редким, либо вообще сделок не будет.
Стоп-лосс зависит от обратного пересечения скользящих средних. Изменяя их параметры вы сможете добиться быстрого выхода по стопу, либо запоздалого выхода (увеличивая периоды EMA).
Усреднение никак не отключить. Это особенность алгоритма. Но, если вы зададите большой шаг сетки, то усреднение будет либо очень редким, либо вообще сделок не будет.
Стоп-лосс зависит от обратного пересечения скользящих средних. Изменяя их параметры вы сможете добиться быстрого выхода по стопу, либо запоздалого выхода (увеличивая периоды EMA).
Aleksey Mavrin:
Исправить можно только в коде.
А как же пейнт / фотошоп?
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