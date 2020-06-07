Вывод на карты MasterCard вновь доступен - страница 3
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вывод на Визу:
вывод на Мастер кард:
Попробовал только что опять вывести на новую карту Мастер, теперь получилось. Странно!
Возможно всё зависит от банка выпустившего карту.
Возможно всё зависит от банка выпустившего карту.
Во втором случае подтвердил действие СМС кодом. Оба способа недоступны.
Т.е., сообщение получали уже после нажатия на кнопку "Снять"?
Т.е., сообщение получали уже после нажатия на кнопку "Снять"?
Вывел только что на Мастер от ЯДа. Все работает - вывод моментальный. Конвертация по 73.50 прошла.
на пластик или виртуальную? хороший курс