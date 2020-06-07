Вывод на карты MasterCard вновь доступен - страница 3

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вывод на Визу:


 

вывод на Мастер кард:


 
Во втором случае подтвердил действие СМС кодом. Оба способа недоступны.
 
Попробовал только что опять вывести на новую карту Мастер, теперь получилось. Странно!
 
Maksym Mudrakov:
Попробовал только что опять вывести на новую карту Мастер, теперь получилось. Странно!

Возможно всё зависит от банка выпустившего карту.

 
Vladimir Karputov:

Возможно всё зависит от банка выпустившего карту.

во всех случаях был только украинский Приватбанк
 
Maksym Mudrakov:
Во втором случае подтвердил действие СМС кодом. Оба способа недоступны.

Т.е., сообщение получали уже после нажатия на кнопку "Снять"?

 
Artyom Trishkin:

Т.е., сообщение получали уже после нажатия на кнопку "Снять"?

да
 
Вывел только что на Мастер от ЯДа. Все работает - вывод моментальный. Конвертация по 73.50 прошла.
 
Dmitriy Skub:
Вывел только что на Мастер от ЯДа. Все работает - вывод моментальный. Конвертация по 73.50 прошла.

на пластик или виртуальную? хороший курс

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