Индикатор RSI - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оно и видно что вы не программист... "Пойди туда, не знаю, куда; возьми то, не знаю, что" - программист это все выяснит:) Даже если не брать заказ - разобраться с возможностями языка это святое!:)
И вообще, такое впечатление что вы свой комментарий случайно написали... Вы поняли о чем идет речь в этой теме?
Максим, какие возможности языка позволят Вам разработать советник, не понимая, как этот советник должен работать?
iRSIOnArray(3, iMAOnArray(20, RSI(14)))
Можете подробнее объяснить почему именно так?
Можете подробнее объяснить почему именно так?
Вы показали цепочку:
Большое спасибо!
iRSIOnArray(3, iMAOnArray(20, RSI(14)))
Артем, извиняюсь, но не работает так как вы написали! Хочет массив... В iRSIOnArray первым параметром должен быть массив для расчета
Артем, извиняюсь, но не работает так как вы написали! Хочет массив... В iRSIOnArray первым параметром должен быть массив для расчета
Это был не код, а схема :)
Для кода нужно смотреть спецификацию функций и верно расставлять данные.
Вот это - схема:
iRSIOnArray(3, iMAOnArray(20, RSI(14)))
В ней кратко записано моё объяснение, которое я вам к ней давал.
Сначала рассчитываете МАшку по данным rsi14 и записываете весь расчёт в расчётный буфер,
Затем на рассчитанных данных, записанных в расчётном буфере, рассчитываете rsi3, и этот расчёт помещаете в рисуемый буфер.
Итого - два цикла.
Это был не код, а схема :)
Для кода нужно смотреть спецификацию функций и верно расставлять данные.
Вот это - схема:
В ней кратко записано моё объяснение, которое я вам к ней давал.
Сначала рассчитываете МАшку по данным rsi14 и записываете весь расчёт в расчётный буфер,
Затем на рассчитанных данных, записанных в расчётном буфере, рассчитываете rsi3, и этот расчёт помещаете в рисуемый буфер.
Итого - два цикла.
Я понял... буду пробовать
написал вот так:
не работает, принт выдает все елементы массива = 0.0
где я ошибся?
Увеличил размер массивов:
Результат:
первый принт (тот что РСИ(14)) выдал правильные значения, а вот второй (тот что iMAOnArray) значения появились (что уже обнадеживает), но значения не правильные, не совпадают с теми что по факту на графике...